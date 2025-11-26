Mohamed Al-Khereiji perfila el futuro del Almería en una entrevista en marca

Mohamed Al-Khereiji, actual propietario y presidente de la UD Almería desde septiembre, desgranó en una entrevista concedida a Marca las líneas estratégicas del proyecto ... rojiblanco. El empresario saudí, sucesor de Turki Al-Sheikh y figura destacada en los sectores de la comunicación, la publicidad y la inversión deportiva, explicó que su llegada responde a un plan de expansión del grupo que lidera. «Expandirnos en el deporte y el fútbol es una de las prioridades estratégicas de nuestro grupo», afirmó, subrayando además su vínculo personal con el deporte. «Soy un aficionado del fútbol».

Al-Khereiji detalló qué factores le llevaron a elegir a la UD Almería como destino de inversión. La ciudad, su potencial económico, su localización y el ambiente familiar fueron claves en la decisión. En su visión a medio plazo, se mostró ambicioso. «El objetivo es claro, ascender a Primera esta temporada y seguir creciendo tanto en el plano deportivo como en el comercial». También destacó que el club seguirá apostando por el talento joven, especialmente con la apertura del nuevo centro deportivo.

El presidente rojiblanco evitó fijar un horizonte temporal a su permanencia en el club, insistiendo en que el proyecto está concebido para el largo plazo. En un ejercicio de imaginación, reconoció que, si pudiera elegir libremente un fichaje soñado, sería Cristiano Ronaldo. «Es la única figura que puede marcar la diferencia en cualquier proyecto», dijo. También bromeó sobre la posibilidad de ver de nuevo al Al-Nassr frente al Almería tras los amistosos de pretemporada. «Creo que a él le gustaría volver para vengarse».

Sobre el nivel competitivo del equipo, Al-Khereiji aseguró que la UD Almería estaría en condiciones de rendir bien «en la Liga saudí o incluso en las primeras divisiones de Portugal o Francia», recordando que Jorge Jesus, técnico del Al-Nassr, elogió al conjunto tras el último enfrentamiento. «Dijo que teníamos nivel de un equipo de Primera División». Además, expresó su deseo de crear una Supercopa española-saudí.

De cara al mercado de invierno, el presidente no descartó movimientos, aunque recalcó la fortaleza de la plantilla. También habló de su seguimiento constante del equipo: ha estado presente en siete encuentros, tres de ellos esta temporada, y aseguró no perderse ninguno desde Riad. En lo institucional, confesó que le ilusiona la posibilidad de coincidir la próxima campaña con presidentes como Florentino Pérez o Joan Laporta en los palcos de LaLiga.

Finalmente, Al-Khereiji negó que LaLiga haya puesto trabas a la inversión saudí, defendiendo que el organismo protege a los clubes exigiendo estructuras sostenibles. Su apuesta pasa por un crecimiento orgánico: cantera, desarrollo de futbolistas y conocimiento comercial para reforzar el compromiso con los aficionados y mejorar la monetización.