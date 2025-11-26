Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la UD Almería habla sobre los proyectos que tiene a la vista. UDA
UD Almería

Mohamed Al-Khereiji perfila el futuro del Almería en una entrevista en marca

El presidente rojiblanco detalla su plan a largo plazo, marcado por el ascenso inmediato, el crecimiento global y una inversión sostenible.

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

Mohamed Al-Khereiji, actual propietario y presidente de la UD Almería desde septiembre, desgranó en una entrevista concedida a Marca las líneas estratégicas del proyecto ... rojiblanco. El empresario saudí, sucesor de Turki Al-Sheikh y figura destacada en los sectores de la comunicación, la publicidad y la inversión deportiva, explicó que su llegada responde a un plan de expansión del grupo que lidera. «Expandirnos en el deporte y el fútbol es una de las prioridades estratégicas de nuestro grupo», afirmó, subrayando además su vínculo personal con el deporte. «Soy un aficionado del fútbol».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  3. 3

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  4. 4 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  5. 5

    Hallan tres pistolas, un rifle y 1.200 plantas de marihuana al investigar un tiroteo en Olivares
  6. 6 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  7. 7 Adiós a un hombre bondadoso y muy humano
  8. 8

    El CTA reconoce el error del VAR en la roja corregida durante el Granada-Córdoba
  9. 9 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  10. 10 Una madre y sus tres hijos consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mohamed Al-Khereiji perfila el futuro del Almería en una entrevista en marca

Mohamed Al-Khereiji perfila el futuro del Almería en una entrevista en marca