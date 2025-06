La mirada a esta UDA de un central de los noventa

Javier Gómez Granados Almería Domingo, 29 de junio 2025, 23:03 Comenta Compartir

Seguramente esta entrevista será algo 'random' para los 'milenials' o algo 'NPC' para los adolescentes, según la terminología peculiar que utilizan estos y aquellos para desconcierto de los más mayores. Es lo que tiene el fútbol 'vintage' y las revisiones veraniegas que, para los hijos del 'baby boom' y de la 'generación X', siempre será un momento para recordar tiempos pasados y valorar y disfrutar el presente. En cualquier caso, como 'milenials' y adolescentes andan ya de vacaciones, no parece mal momento para hacer una mirada retrospectiva y, desde ese lugar, analizar el presente de la UD Almería.

Los más veteranos recordarán un central almeriense, duro, como los de antes, rocoso y con técnica que, pese a su buen carácter y sus ojos azules bondadosos, era incapaz de hacer prisioneros cuando jugaba aquel fútbol modesto. El axioma de 'pasa el balón o pasa el jugador, pero jamás los dos', lo aplicaba como el principio y el final de todo su fútbol. Con compañeros como Jesús Senén, Polo, Callejón, Paco Mota, Juan Andrés, Paco Milán, Bernardo, Juan Miguel Vargas, Esteban, Rafa «gol», Ángel Vizcaíno, Pía, Carrasco, Callejón, Polo, José Ortiz, Moreno, Jorge Peralta, Barbero, Esteban Navarro, Antoñito, Camarasa, entre otros, y dirigido por entrenadores como José María Salmerón, Pepe Navarro, Miguel Novo, por ejemplo, consiguió varios ascensos en el fútbol modesto. Cuatro a Segunda B, con el Poli Ejido, Poli Almería, Almería C.F. y Motril y otro más a Tercera con el Roquetas (siete ligas de ascenso coronadas cinco de ellas con ascenso). Eso sí, cuando alcanzaba la categoría de bronce, el finiquito le esperaba para dar la oportunidad a los fichajes que llegarían ya con un contrato más apetecible. Eran otros tiempos en los que no se daban ni las gracias por los servicios prestados. No obstante estaban orgullosos de conformar, cual obreros de la construcción, una colla eficaz en su misión de garantizar ligas de ascenso y ascender en un 70% de los intentos.

Hoy vive en Motril. Llegó a jugar contra Rubiales, el ex presidente de la RFEF y del triste episodio en el palco y en el centro del campo de aquella final del Mundial femenino. Aunque, en relación a este tema, no procede pronunciamiento alguno.

Desde la distancia geográfica, no mucha, y temporal (años 80 y 90), sigue la actualidad de la UD Almería con mucho interés. Es hincha de la UDA. Más ahora que su hijo Álvaro ha dicho adiós a las categorías inferiores del Granada CF para enrolarse en las de la UDA.

Claves para ascender

Indalecio Abad Malpica perteneció a una generación de futbolistas almerienses que tuvieron en sus botas más fútbol del que le dejaron practicar. De aquellos, el que más alto llegó fue José Ortiz, capitán de la UD Almería durante muchos años. Indalecio y un grupo de buenos compañeros, todos de Almería, eran llamados temporada tras temporada para consumar el ascenso de categoría dentro del fútbol modesto. Pocas oportunidades les ofrecieron para dar un salto más. Pero, en todo caso, las claves para ascender las tenían bien interiorizadas.

La unión y el buen ambiente, el afecto personal y la predisposición a esforzarse por el compañero, eran valores más importantes que la calidad técnica. Esos valores, precisamente hoy, cobran más actualidad cuando la UDA ha dejado pasar una opción de ascenso a Primera División y cuando uno de los problemas diagnosticados fue la falta de salud emocional de un vestuario dividido. Sobre esto último, aunque evidente, prefiere no entrar al trapo por aquello del respeto entre compañeros, aunque sean de distinta generación.

El no ascenso de la UDA

Para Indalecio, uno de los principales motivos del no ascenso de la UDA a Primera, empezando por el final, fue la ausencia forzada de Luis Suárez y de Marc Pubill. Eso fue determinante e «imperdonable que hagan esto con un equipo beneficiando a otro. Si no ponen solución a estas situaciones, lo justo es que el equipo agraviado pueda elegir dos jugadores del equipo contrario que queden automáticamente descartados para el enfrentamiento».

Ahondado en los problemas que han llevado, desde su opinión personal, a la UDA a perder del tren de Primera, dice que «cuando tú siempre juegas a construir estás en constante peligro, por la fatiga, por los espacios que se generan. Al Almería se le exige construir constantemente. Quizás esta temporada no ha tenido plan B que hubiese deseado y eso se ha podido evidenciar en momentos de atasco y falta de fluidez. Un futbolista tipo Sadiq o Darwin Núñez, unido en el campo a Luis Suárez habría permitido simultanear el juego al pie con el desplazamiento a la espalda. De esta manera el equipo contrario no puede apostar por apretar en zona alta, media, o baja, porque acaba cazando moscas. Si aprieta arriba le pillas la espalda, si aprieta zona baja, ritmo al balón hasta generar un corte dentro, y si aprieta en zona media, las dos a la vez.

Sin embargo la situación de esta temporada no te permite las dos a la vez, Luis Suárez es capaz de buscar una espalda y también de jugar al pie pero no tiene bilocación para ofrecer las dos a la vez, por tanto no generas tanta duda en el equipo contrario como simultaneando los dos perfiles de futbolista a la vez. El año del ascenso dos lanzamientos seguidos a Sadiq hacían que el equipo contrario se recogiera o bien se hiciese largo y la UDA tenía espacio para mover con ritmo. En definitiva creo que esto habría sido un complemento perfecto generador de incertidumbre y duda constante en el contrario permitiendo a lo largo de cada partido tanto construir como lanzar, siendo efectivas ambas formas de jugar. Jugada tras jugada el equipo contrario no es capaz, los once a una, de contrarrestar el juego de la UDA. Ese plus de tener ambos perfiles en el campo a la vez, sí lo disfrutó la UDA del anterior ascenso a Primera. Tener también un segundo delantero para que los defensas no fijaran todos sus esfuerzos en Luis Suárez en esos días en los que el rival defiende bien creo que habría sido una bendición».

Uno de los males que se ha detectado en la UDA esta temporada ha sido la fragilidad defensiva en algunos tramos, no necesariamente de la línea de defensa. Dice el exfutbolista que «el Almería, cuando no ha tenido fluidez en su juego, lo ha pasado mal. Además, en varios partidos ha faltado concienciación para cerrar partidos que se han ido cuando estaban ya en la bolsa. Como en todo en la vida también ha faltado un poco de suerte, que siendo cierta la expresión 'cuanto más entreno más suerte tengo y que comparto al cien por cien', hay momentos puntuales que también es necesaria. Pongo dos ejemplos recientes, el partido en Cádiz no es normal nada de lo que ocurrió allí con el señor Caballero Valencia, y el día de liga de ascenso con Oviedo en casa, dos palos, dos salvadas en la línea de gol contraria y por el contrario Vidal, un defensa, dos goles con una ocasión y media. Cinco uno habría sido lo justo, pero ellos sí tuvieron ese toque de suerte».

Segunda, más divertida

Aun así, el exdefensa del Almería no ve un drama otra temporada más en Segunda ya que, para los que les gusta el fútbol y la emoción, «la Segunda División es más intensa y más divertida que Primera pero exige mucho estudio semanal, del propio equipo y sobre todo del rival, para aplicarlo en cada jornada».

Y pone ejemplos claros, «el Elche, por ejemplo, trabaja mucho su construcción de juego con el portero, cuando están fuera de casa. El portero la aguanta, algún rival aprieta y rápidamente encuentran donde queda un compañero libre y allí dirige el balón para iniciar la jugada aprovechando las superioridades. He llegado a ver al portero del Elche aguantando mucho tiempo el balón mientras no le presionaran, con calma, hasta que el rival aprieta y entonces aplican lo entrenado durante la semana, buscando superioridades de forma sencilla».

El Elche, con ese juego no bonito, ya está en Primera. De todos modos, lo dicho no va en contra de lo hecho por Rubi. Para Indalecio «Rubi es un técnico profundo, es decir, que sabe perfectamente lo que hace. Técnicamente no lo voy a valorar porque él está a un nivel muy superior pero humanamente sí debo decirle que «chapó». Además, escuché una charla de él con Luis de la Fuente, seleccionador nacional, y era muy conocedor del juego. No creo que haya tenido mucha responsabilidad en el «no ascenso». Cuando el equipo se cayó, trató de no caer en la desesperación, porque confía mucho en sí mismo y eso el futbolista lo percibe y genera respeto. «He escuchado que no había buen ambiente en el vestuario, no lo sé. Pero creo que Rubi era perfectamente válido para haber conseguido otro ascenso con el Almería».

Y es que, a modo de conclusión, un experto en el 'otro fútbol' que decía Camacho, da una clave a tener en cuenta: «En Segunda hace falta apostar, durante muchas fases del campeonato, por ese fútbol feo pero eficaz. Resultadista, especialmente fuera de casa. El Elche, insisto, es un claro ejemplo de eso. No me ha gustado visualmente su juego pero ahí están, en Primera».

