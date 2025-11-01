Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Almería B debe 'pasaportar' el lamento en las áreas para ganar. Felipe Ortiz
La fe y la madurez 'unen' al Almería B para frenar a La Unión

El filial desafía al destino ante La Unión Atlético, en un partido que puede marcar el inicio del renacer

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:48

Comenta

El Almería B afronta hoy, a las doce del mediodía en el Anexo, un partido con sabor a punto de inflexión. La temporada todavía está ... en su primer tercio, pero la necesidad ya aprieta. Seis derrotas consecutivas pesan demasiado para un equipo que no ha perdido la cara a los partidos, pero sí los puntos por detalles que se repiten. En Jaén volvió a ocurrir. Un gol en el 96 tiró por tierra el esfuerzo de un grupo que compitió, generó ocasiones y rozó un resultado que habría cambiado el ánimo. «Hicimos muchas cosas bien; solo faltó mantener el empate en los últimos minutos», reconocía Alberto Lasarte esta semana, aún con la espina de lo ocurrido. El técnico pide transformar la rabia en impulso y la frustración en energía para que el Anexo vuelva a ser terreno de confianza.

