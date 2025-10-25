El 'interino' Pablo Hernándezhace funcionar al CD Castellón

Javier Gómez Granados Almería Sábado, 25 de octubre 2025, 23:29 Comenta Compartir

A mediados de septiembre de la pasada campaña el Castellón llegó a Almería como un equipo mediano, capaz de hacer grandes cosas en ataque, pero con dificultades defensivas y de consistencia en general. Una goleada después (2-5), los de La Plana salieron reforzados y colocaron a los almerienses en una crisis galopante que no empezó a arreglarse hasta mediados de octubre, con una victoria balsámica en Zaragoza.

Un año después, de nuevo llega al UDAlmería Stadium un Castellón capaz de lo peor y de lo mejor, pero, en todo caso, carente del equilibrio necesario para marcar objetivos claros más allá de la permanencia. Al menos si se mira desde la perspectiva de sus diez partidos. Porque suma sólo tres victorias en su casillero, aunque, casualmente o no, coinciden con el relevo en el banquillo tras la destitución de Johan Plat y la llegada de Pablo Hernández que, según comunicado del club del pasado 16 de septiembre, lo es «de manera interina». Vinieron con él las tres victorias de forma consecutiva entre las jornadas 6 y 8, dos de ellas lejos de su estadio (León y Leganés). En las últimas dos semanas (9 y 10) sólo ha sumado un punto debido, principalmente, a que ha sido incapaz de marcar un solo gol. Además, en la última jornada llegó la primera derrota después del relevo en el banquillo. En definitiva, el Castellón es, otro año más, un equipo indescifrable en cada partido, en cada jornada, aunque con la llegada de Pablo Hernández parece que el rumbo es algo más firme.

Por tanto, si el análisis se hace parcialmente, más allá de la clasificación actual, lastrada por los resultados del anterior entrenador, y se mira sólo lo que Hernández ha conseguido, el Castellón sí puede considerarse un equipo fiable y equilibrado.

Sistema táctico

Centrándose, por tanto, en la dirección de Pablo Hernández, el sistema táctico más utilizado por el CD Castellón es el 1-4-2-3-1 con el que ha encontrado equilibrio entre las funciones defensivas y ofensivas, apoyándose en un doble pivote muy sólido.

La idea de juego es la de tener la posesión del balón, controlar el 'tempo' del partido y obligar al rival a esperar en su retaguardia. No suelen jugar en largo. Más bien apuestan por los pases en corto tratando de salvar líneas del adversario sin exponer el balón a una pérdida que permita el contragolpe con las líneas abiertas.

La sobriedad de los dos pivotes permite aumentar las prestaciones defensivas y, al mismo tiempo, deja mayor libertad a la línea de tres para la creación y para abrir espacios. De hecho, en esa zona hay mucha movilidad y cambios constantes de posiciones, ofreciendo momentos brillantes en cada partido. Obligan a un trabajo intenso y a una concentración máxima a la defensa rival.

Aunque con la llegada de Pablo Hernández el equipo ha encontrado un esquema y una filosofía de juego en la que creen, lo cierto es que, más allá de eso, las carencias propias de un equipo de esta categoría provocan lagunas que los rivales aprovechan, especialmente el repliegue defensivo cuando pierden el balón en su constante apuesta por controlarlo cerca del área contraria.

En esa faceta, frente a la UD Almería y su excelente caudal ofensivo, más aún en un estadio especialmente complicado, los de La Plana tendrán una prueba de fuego para conocer el alcance de la buena racha conseguida desde la llegada, en principio temporal, del denominado por el club como 'interino' Pablo Hernández.