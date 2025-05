Fernando: «Terminamos el partido un poco cabreados»

Antonio del Rosal Viernes, 2 de mayo 2025, 12:10 Comenta Compartir

Fernando Martínez, jugador de la UD Almería, analizó la victoria en UDA Radio, comentando que «la sensación es esa, contento por los tres puntos, pero otro partido más que se nos complica en los últimos minutos, que terminamos sufriendo, donde pues quizás podíamos haber terminado mucho más tranquilos, pero bueno, como te digo, vamos a quedarnos con lo positivo, que son tres puntos, nunca es fácil sumar y a seguir».

El portero rojiblanco volvió a la titularidad después de varios meses, el murciano no jugaba de titular en la Liga desde el pasado 13 de diciembre de 2024 cuando lograron vencer al Mirandés. Tras sumar otra victoria bajo los palos, el guardameta reconoció que no terminaron con las mejores sensaciones, explicando que «es verdad que las sensaciones, ni para nosotros ni imagino que desde fuera, han sido las mejores, pero bueno, al final tenemos eso, somos el Almería, tenemos jugadores, sobre todo Luis Suárez arriba, que te puede marcar la diferencia en un partido, así ha sido, ha marcado dos goles, y bueno, una pena ese gol final, que en el descuento te hace terminar, aunque las sensaciones durante el partido tampoco han sido buenas, con la sensación de que con la soga al cuello, y bueno, como te decía antes, nos quedamos con lo positivo, con los tres puntos, que nunca es fácil, menos contra un equipo que viene aquí a descender, y bueno, siempre saca esa fuerza al final, que parece que te complica las cosas, ya nos pasó contra el Cartagena, nos ha pasado hoy, y a pensar en el siguiente, que al final lo que quedan son los tres puntos», aseguró el portero que defendió la portería del Almería por última vez contra el Leganés en Copa ante el Leganés».

Poca euforia

A pesar de que la victoria del Almería contra el Racing de Ferrol le permitió acortar puntos al Granada, no se notó un gran ambiente de ilusión y alegría, ni el vestuario, ni en la grada. Algo que el propio Fernando reconoció en los medios oficiales del club rojiblanco, explicando que «hemos terminado todos un pelín cabreado por ese gol del final, también por las sensaciones, y a lo mejor, pues no se ha celebrado como se debería una victoria a estas alturas de la temporada, estamos en un momento muy decisivo, cada punto es muy importante, es muy difícil, a todos nos cuesta mucho trabajo ganar y como digo, pues nos hemos metido ahí de lleno por la pelea, por el playoff, y lo que se queda son los son los tres puntos, así que vamos a pensar en eso y a olvidarnos de ese final de partido que te deja con esas sensaciones irregulares». Hay que apuntar que el Granada es sexto y el Almería séptimo en la clasificación porque los 'nazaríes' le tienen ganado el golaverage particular al conjunto almeriense. Fernando Martínez volvió a ser titular en la Liga Hypermotion, después de casi cuatro meses, y la realidad es que con el murciano en la portería el Almería, todavía, no sabe lo que es perder puntos.

Vuelta a la titularidad

El arquero hizo un análisis de su situación individual este año como portero suplente, a la vez que explicó sus sensaciones de volver a salir de inicio en un partido, confesando que «siempre es difícil, después de mucho tiempo sin jugar, uno intenta hacer las cosas de más sencillo a más difícil, ir cogiendo confianza poco a poco, y bueno, se nota, la inactividad se nota, pero lo que intenta uno, pues eso, ir cogiendo buenas sensaciones, ir cogiendo ritmo de juego, y bueno, al final, como te digo, las sensaciones personales van un poquito con las del equipo, me he ido un poquito cabreado ya al final del partido por ese gol, que es una pena, podíamos habernos ido con la portería cero, que quizás nos hubiese ayudado a todos a coger un poco más de confianza, pero como te digo, vamos a quedarnos con lo positivo, como te digo, toda la entrevista, que son los tres puntos, que nos ponemos ahí con 59, empatados con el Granada». El cancerbero insistió en que el equipo sigue inmenso en la pelea por ascender, reiterando que «estamos ahí en la pelea, es lo que se queda, y ahora tenemos otro partido en casa, necesitamos seguir sumando aquí, y es lo que nos va a hacer conseguir el objetivo», aseguró Fernando.

Eldense, próximo rival

El futbolista rojiblanco es un 'talismán' para el equipo ya que en sus 9 partidos que ha jugado de titular en este curso, jamás ha perdido el Almería. El jugador se quitó méritos, poniendo el foco en la próxima jornada. «No lo sé cuando fue la última vez que perdimos conmigo en el campo, la verdad que yo de esos números tengo mala memoria, tengo muy mala memoria para el fútbol y no soy de esos que recuerdan los partidos y los puntos, así que me quedo con el del Racing de Ferrol, con los tres puntos, y a seguir, que el domingo tenemos otro partido muy complicado, contra otro rival que se juega la vida».

El jugador reiteró que necesitan encadenar varias victorias para coger autoestima. «Al final necesitamos, sobre todo, pillar una buena dinámica, una buena racha de victorias es lo que va a ayudar al equipo a coger otra vez esas buenas sensaciones»

Temas

UD Almería