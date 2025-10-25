No faltaron los goles (9-8) en las cuatro visitas albinegras

La UD Almería ha jugado contra el Castellón cuatro encuentros de Liga en Segunda División, con tres victorias rojiblancas y una derrota, en el último

José Gabriel Gutiérez Almería Sábado, 25 de octubre 2025, 23:29

Quinta visita del CD Castellón a Almería, como las anteriores en Segunda División, con tres victorias rojiblancas y una albinegra y registro goleador más ajustado, igualmente favorable al equipo almeriense (9-8). Los nueve tantos de la UD Almería fueron marcados por nueve jugadores distintos y, en los del Castellón, uno lo marcó Acasiete, en propia puerta.

Igualmente, en el banquillo rojiblanco, un entrenador distinto en cada partido, con Paco Flores, Unai Emery y José Gomes, en las tres victorias, y con Rubi, en la derrota. En el apartado de 'cambio de cromos', cuatro jugadores militaron en ambos equipos en algunos de sus enfrentamientos, casos del almeriense Raúl Sánchez, que ascendió a Segunda División en la que militó con la UD Almería y después jugó en el CD Castellón, y el orellut Natalio, en su caso al revés, como también Leo Ulloa firmado por Alfonso García. El último 'trasvase', el de Chirino, que ha llegado esta temporada. En la lista, los jugadores del filial rojiblanco Javi Moyano, César Díaz y Aarón Romero, ahora en el Chaves.

La última fue la peor

En la vigésimo primera jornada de la temporada 2005/06, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, fue el primer enfrentamiento entre la UD Almería y el CD Castellón. Arbitró Teixeira Vitienes, que expulsó al rojiblanco Albert Crusat, en el minuto 49. El equipo almeriense que entrenaba Paco Flores jugó inicialmente con Valerio, Manolo Gaspar, Carlos García, Jaime Ramos, Domingo Cisma, Galca, Fernando Soriano, José Ortiz, Francisco, Míchel Carrilero y Albert Crusat. También jugaron Toni Velamazán, Jonathan Soriano y el almeriense Molo, que debutó en ese partido, completando lista Ricardo Molina, Cervián, Paco Luna y Kalu Uche. Logró la victoria (2-1) la UD Almería, marcando Jaime Ramos el 1-0, en el m, 42; empató Jonan, en el m. 51 y, en el m. 55, con los locales con uno menos llegó el 2-1, gol de Fernando Soriano. En el CD Castellón, que estuvo dirigido por Josep Moré, participó el almeriense Raúl Sánchez y Manolo Gaspar jugó su último partido con la UD Almería, siendo el Levante UD su siguiente equipo.

La segunda visita fue en la siguiente Liga 2006/07 y se repitió el marcador (2-1) a favor de la UD Almería, que entrenaba Unai Emery y de nuevo Josep Moré al equipo castellonense, que se adelantó con un gol de Acasiete en propia puerta. En la segunda parte empató Albert Crusat, y Francisco logró el gol de la victoria. En el CD Castellón jugó Natalio, la siguiente temporada militante en las filas de la UD Almería, que ascendió a Primera.

Larga espera, hasta la 2020/21, para la tercera visita y tercera victoria (3-1) de los de dirigió José Gomes y con Juan Carlos Garrido en el banquillo del CD Castellón, con el que jugaron Javi Moyano y César Díaz, anteriormente en el filial rojiblanco. Para la UD Almería marcaron Corpas, Sadiq y Cuenca, siendo de Rubén Díaz el tanto de los albinegros, que descendieron a Segunda División B.

El nuevo reencuentro fue en la pasada Liga 2024/25, con siete goles y primera victoria (2-5) del CD Castellón, que entrenaba el holandés Dirk Schreuder, con tantos de Raúl Sánchez, no el almeriense, Van den Belt, Isra Suero y De Miguel, por partida doble. Para la UD Almería, dirigida por Rubi, marcaron Nico Melamed y Luis Javier Suárez, de penalti.