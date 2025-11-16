Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carrasco lamenta el penalti errado, mientras Marciano celebra la parada de Jesús López. Felipe Ortiz
UD Almería

Si la épica tuviera un color, sería rojiblanco

La UD Almería B logra su primer triunfo en casa, tras firmar el mejor partido de la temporada, tras maniatar al Yeclano

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:16

El Almería B logró una victoria de puro corazón frente al Yeclano, imponiéndose 1-0 en un partido marcado por la intensidad, la presión constante ... y la tensión hasta el último instante. Desde el primer minuto, el filial rojiblanco se vio obligado a sobrevivir a un rival agresivo que presionaba alto y dificultaba la salida de balón, pero supo mantener la calma, aprovechar los errores rivales y golpear en el momento justo. Iker Burgos aprovechó una indecisión defensiva para marcar el gol que terminó decidiendo un duelo en el que cada metro del campo fue peleado con coraje.

