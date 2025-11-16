Si la épica tuviera un color, sería rojiblanco

El Almería B logró una victoria de puro corazón frente al Yeclano, imponiéndose 1-0 en un partido marcado por la intensidad, la presión constante ... y la tensión hasta el último instante. Desde el primer minuto, el filial rojiblanco se vio obligado a sobrevivir a un rival agresivo que presionaba alto y dificultaba la salida de balón, pero supo mantener la calma, aprovechar los errores rivales y golpear en el momento justo. Iker Burgos aprovechó una indecisión defensiva para marcar el gol que terminó decidiendo un duelo en el que cada metro del campo fue peleado con coraje.

UD Almería B: Jesús López; Vicente Agulló (Torres, m. 81), Edu Pla (Taufek, m. 46), Pedro Fidel, Miguel Operé, Martim Albertto; Romera (Marsu, m. 75), Joan Gázquez, Hugo Martín (Luis Martins, m. 58); Marciano e Iker Burgos (Hou, m. 75). - 0 Yeclano Deportivo: Guille Acín; Borao, Fadel, Josema, Navarro, Nani; Totti (Babacar Feidor, m. 56), Carrasco; Asier Seijo (Jordan, m. 73), Jorge Domínguez y Álvaro Cordero (Blanco, m. 56). Goles: 1-0, m. 19: Iker Burgos.

Árbitro: López del Amo, balear. Amonestó a Edu Pla (m. 44), Hugo Martín (m. 56) y Pedro Fidel (m. 96), de la UD Almería B, y a Josema (m. 47), del Yeclano. Expulsó al fisioterapeuta de la UDAlmería (m. 96).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada undécima del Campeonato de Liga de Segunda RFEF, en su grupo IV, celebrado en el Francisco Pomedio de Huércal de Almería.

El protagonismo del equipo no se limitó al ataque;la defensa y, sobre todo, Jesús López se convirtieron en pilares de esta gesta, salvando el resultado en el tramo final con paradas que rozaron la heroicidad. El filial demostró que la épica no nace sólo de los goles, sino del esfuerzo colectivo, de la concentración hasta el último suspiro y de la capacidad de resistir ante la adversidad, construyendo así un triunfo que quedará en la memoria como una jornada de entrega absoluta y de fútbol vivido con pasión y por un penalti fuera de tiempo que Jesús López paró.

Los detalles

El Almería B, con urgencias, se encontró con un Yeclano que presionó alto la salida de balón y que le valió para controlar el juego de inicio. En el 6, Carrasco tuvo la ocasión en un balón colgado a la salida de un saque de banda que golpeó en Edu Pla, evitando el primer gol del partido. Sin espacios, el partido apuntaba a resolverse por pequeños detalles. En el 14, Carrasco lo intentó de nuevo, con un disparo que atajó Jesús López en dos tiempos.

El escenario no favorecía para ver un partido primoroso, era más de aprovechar balones largos. Así, en el 19, se adelantó el filial rojiblanco en un balón largo desde atrás de la UD Almería _B en el que el meta yeclano salió para despejar, con fallo del central Josema, Iker Burgos se hizo con el rebote y marcó con la pierna izquierda.

El Yeclano actuaba con muchas dudas en defensa que se reflejaron en el 23, con otra indecisión que pudo aprovechar Iker Burgos, pero esta vez Guille Acín se anticipó para hacerse con el balón. En el 24, la respuesta del equipo murciano acabó con un remate de Asier Seijo que se marchó por encima del larguero de la meta de Jesús López.

Muy comprometido

Álvaro Cordero, en el 27, buscó el remate lejano con la intervención de Jesús López que mandó el balón a saque de esquina en fase de presión del Yeclano, que reactivó las formas para llegar con constancia al área rojiblanca, cuyo comportamiento fue de control, saliendo en velocidad para sorprender. En el 38, la acción de Marciano por la izquierda no llegó a Joan. La respuesta visitante llegó con un remate demasiado cruzado de Cordero que se marchó fuera, en el 42, la última de la primera parte, aunque antes hubo un gol anulado a Iker Burgos por fuera de juego.

La segunda parte comenzó con el filial rojiblanco teniendo el balón y marcando, aunque el gol fue anulado por fuera de juego, tras una acción coral que empezó en Marciano y acabó con centro de Joan que remató Taufek en fuera de juego. El equipo jugaba con inteligencia, defendiéndose bien y teniendo más balón, con llegadas comandadas por Marciano.

Trabajo

Reaccionó el Yeclano, con el Almería centrado en replegar y no llegar tarde a los intentos, sin demasiada fluidez, del conjunto murciano en el tramo final de las acciones. El Almería se defendía bien, teniendo el balón y tratando de salir acabando jugadas. Hou, en el 77, hizo una internada que Iker Navarro mandó a córner.

Se jugó poco. El Almería B, bien cerrado en defensa, aguantó las acometidas de un Yeclano impreciso, incapaz de encontrar los huecos por los que 'meterle mano a un equipo rojiblanco muy solidario en el esfuerzo y sin permitir que surgieran alegrías en los de Iván Martínez. Además supo salir a la contra y, en el 92, un balón en largo de Torres para Taufek acabó con disparo de Joan Gázquez fuera, con el Yeclano colgando balones. Pasado el descuento anunciado, Pedro Fidel derribó a Domínguez, en el área y Jesús López, felino, atajó el lanzamiento de. Carrasco para poner un final épico al mejor partido del filial.