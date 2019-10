UD Almería Entre el encarte y el descarte Petrovic puede ser el elegido si Lucien Owona no está en condiciones de jugar mañana. / AGENCIA LOF La posible ausencia de Owona hace sonar las alarmas por el centro de la zaga JUANJO AGUILERA Sábado, 5 octubre 2019, 00:42

La lesión sufrida por Lucien Owona en el partido del pasado jueves en El Molinón-Enrique Castro 'Quini' se une a la lesión sufrida por Juan Ibiza, que estará ausente hasta bien avanzada la temporada, y que desnuda al equipo en la zaga. Aún no se sabe si el camerunés, lesionado cuando Aitor García hizo el cuarto, podrá estar disponible para el partido de mañana en Riazor ante un Dépor obligado a reaccionar, como lo estaba el jueves el Sporting de Gijón y que le 'pintó la cara' a los de Pedro Emanuel, faltos de intensidad.

No cabe duda que para el partido ante el conjunto gallego es obligado reaccionar, pero con la obligación de 'encartar' a un jugador que no juega en su posición, salvo que Pedro Emanuel se decante por dar entrada al nigeriano Ozornwafor. Bien es cierto que no se antoja esta como una medida con 'cuajo' dado que el jugador cedido por el Galatasaray no tiene ritmo de competición y podría verse con dificultades para un partido de especial importancia por la necesidad que acucia al rival. Todo apunta a que deberá elegir entre jugadores que actúan en otra posición para sacar adelante un once con capacidad para romper, de forma definitiva, la racha de tres partidos sin vencer y dos, los últimos, sin conseguir la victoria.

Al respecto y, ante la hipótesis confirmada de posibles ausencias, Pedro Emanuel ya dijo en la previa del duelo frente al Cádiz que «James se está preparando, es un jugador que ha llegado a la plantilla con menor preparación porque ha venido de un campeonato muy diferente, es un joven internacional con Nigeria, con poca sensibilidad para este campeonato, la forma de jugar del equipo... Por eso estamos trabajando con él para que sea una realidad y no sólo una hipótesis para nuestro equipo y por eso un poco más retrasado que los demás».

Alternativas

Lo más normal es que sea Radosav Petrovic el que acompañe a Nikola Maras en el centro de la zaga para el partido de mañana domingo en Riazor ante un Dépor que el jueves volvió a perder y que firmó un arranque preocupante con ocho partidos consecutivos sin conseguir la victoria. Esa racha sitúa a Anquela al borde de la destitución, jugándoselo todo en el partido frente a los indálicos. Centrándose en lo que pueda aportar el centrocampista serbio, podría deparar un nuevo panorama, pues su posición retrasada para acompañar a Nikola Maras en el centro de la zaga podría deparar la vuelta al exitoso doble pivote que tan buenos resultados ha dado en el inicio de temporada, el formado por Sergio Aguza y César de la Hoz.

Ya avisó el técnico rojiblanco hace días sobre la posibilidad de alinear al jugador procedente del Sporting de Lisboa que «puede hacerlo también ahí porque tiene las características para jugar en esa posición». De todas formas, en las dos últimas temporadas no han sido muchas las apariciones de Petrovic en el eje de la zaga -dos por temporada a lo sumo-.

Petrovic gana enteros para ser el central si Owona no llega; Ozornwafor y Callejón, para más adelante

En la misma tesitura se encuentra otra alternativa posible, no para ahora. Fran Callejón, pese a que su posición natural es la de centrocampista, no se desenvuelve mal como central. Lo ha hecho en el filial -jugó en esa posición cinco de sus últimos seis partidos como titular en Segunda División B- y la pasada temporada con el primer equipo, en sus dos apariciones en la Copa del Rey, primero frente al Reus y después en el partido de ida disputado frente al Villarreal.

Pedro Emanuel ya aseguró días pasados barajar esa posibilidad, anteponiendo del mismo modo que el jugador nacido en la localidad nijareña de Pujaire actúa principalmente como mediocentro. «Nosotros sabemos que no es su posición original y no es la posición que le gusta más para jugar. Pensamos que tiene más calidad para poder jugar un poco más adelante, pero ha entrenado también en algunos momentos ahí y puede ser una solución que podemos tener».

De todas formas, su presencia parece precipitada porque es duda incluso para jugar con el filial por estar lesionado y su recuperación no parece probable que se vaya a producir esta semana.

Obligados

No cabe duda alguna que los rojiblancos acuden obligados a Riazor como también es necesaria la contratación de un jugador que pueda actuar por el centro de la zaga, algo que es posible por la baja de larga duración de Juan Ibiza, lesionado en la semana previa al partido disputado frente al Huesca. De todas formas, operado el pasado viernes en Barcelona, el diagnóstico que emita el servicio médico sobre la duración de la baja del central pitiuso marcará la posibilidad de reforzarse con 30 días naturales para ejercer el derecho de suplir la baja, pasado el cual no será posible.

De todas formas, sólo podría fichar a jugadores que estén participando en competiciones españolas, ya sea de Primera División como de Segunda. Las principales complicaciones, al margen del permiso de LaLiga, se centran en las dificultades que existen en este momento en el mercado. Así, o se hace ahora o habrá que esperar a la ventana de enero, en la que no existirían trabas en cuanto a la procedencia del jugador.

Toca reacción

Sea como fuere y juegue quien juegue, tendrá la obligación, mañana, de ofrecer una imagen bien distinta a la exhibida en la primera parte del jueves frente al Sporting de Gijón, donde faltó intensidad, como lo demuestra el hecho de acabar la misma con sólo cinco faltas cometidas. Este es, sin lugar a dudas, pobre bagaje para 'enseñar los dientes' a un conjunto gijonés que tuvo un partido bastante cómodo desde el inicio del duelo y sin la oposición necesaria, por parte de la UDA, para complicarle el control del balón y del partido.