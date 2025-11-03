Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Embarba celebra el sexto gol en Liga para la UD Almería. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Embarba, el fuego que aprendió a esperar

El madrileño, pichichi indálico, ha vuelto al Almería con 33 años y la misma mirada que tenía cuando empezó: la de los que aún creen en la llama

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

Hay edades que no se miden en hojas del calendario, sino en pulsos. En el fútbol, hay quienes a los 25 años ya son pasado ... y quienes, a los 33, siguen escribiendo futuro. Adrián Embarba pertenece a los segundos, a los que envejecen hacia adelante. No hay en él ni rastro de nostalgia, sino una certeza serena y ésta asegura que el fuego no se apaga, solamente cambia de forma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

