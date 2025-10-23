Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Embarba y Arribas, en la lucha por un 'pichichi' que no tiene un dominador claro

Esta campaña la UDA no tiene un goleador dominante de los que solía, pero es que en la competición tampoco hay ninguno que imponga galones y destaque sobre los demás

Javier Gómez Granados

Almería

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:00

Comenta

La pasada campaña hubo un dominador absoluto en el apartado de goleadores. El colombiano de la UD Almería, Luis Javier Suárez, fue el líder indiscutible, de principio a fin, de la tabla de anotadores. Nadie le hizo sombra. Al menos hasta la marcha del albanés del Granada, Myrto Uzuni, que prometía dar batalla al colombiano hasta su prematuro adiós al fútbol americano, dejando a los nazaríes en una mayúscula depresión goleadora de la que no se repusieron, y a Luis Suárez sin rival para conseguir el 'pichichi'.

Esta campaña la UDA no tiene un goleador dominante de los que solía. Pero es que en la competición tampoco hay ninguno que imponga galones y destaque sobre los demás. Hasta el punto de que hasta trece jugadores están separados por sólo dos tantos en la zona noble. Los 'pichichis' son tres, con seis goles cada uno de ellos.

Los segundos en el podio son cinco, con cinco tantos cada uno. Entre ellos aparece el rojiblanco Adrián Embarba. Y en el tercer escalón hay otros cinco futbolistas, con cuatro dianas cada uno de ellos. Sergio Arribas es uno de estos últimos. Eso sí, Embarba, por aquello de que no disputó el último partido de la temporada, por sanción, tiene mejor coeficiente que sus compañeros del segundo peldaño del podio, junto al donostiarra Gorka Carrera.

Ambos suman un promedio de 0,56 goles por partido.

