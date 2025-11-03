Embarba y Arribas, entre los diez que más rematan en la Liga

Adrián Embarba, con 14 disparos entre los palos, y Sergio Arribas, con uno menos, aparecen en el top 10 de los jugadores que más buscan ... portería contraria, en el Campeonato de Liga de Segunda División, Liga Hypermotion.

La clasificación está liderada por el racinguista Jeremy, que ha disparado 16 veces entre los tres palos. El ecuatoriano es el pichichi de la categoría, habiendo firmado siete goles en los 12 partidos que se llevan disputados. Dos de esos tantos los firmó frente a la UDAlmería, partido en el que disparó dos veces y las dos entre los tres palos entraron en la portería de Andrés Fernández.

Con un disparo menos aparece Agus Medina. El jugador del Albacete también le hizo dos goles en el partido que disputó en el UDAlmería Stadium, en la primera jornada de Liga. Ese día, disparó tres veces, una fue taponado, pero otras dos, entre los tres palos, contribuyeron a que el Albacete Balompié se llevara un punto del recinto indálico.

Embarba aparece en la clasificación igualado con 14 disparos con el delantero pucelano Latasa, que ha firmado tres goles, uno de ellos conseguido frente a la UDAlmería, así como con el cordobesista Jacobo González.

Sergio Arribas, mientras tanto, está empatado en la sexta plaza con otro jugador que marcó a la UDAlmería como es el caso del deportivista Yeremay. El canario lleva 13 disparos, habiendo conseguido cuatro goles, hasta ahora. El almeriense, con la misma cifra, ya ha firmado cinco tanto en los que va de campeonato.

Bonini, el que más pases da

El italiano Federico Bonini aparece como el décimo jugador con más pases dados en el campeonato liguero. Éste ha firmado 609 'servicios', de los que 484 han sido en corto y 53 en largo. El italiano ha fallado 72 intentos. Atesora un promedio de acierto del 88%. En el pase en largo, completa el 51% de lo que intenta, con 103 intentados y 53 que acabaron el destino querido.