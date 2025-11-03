Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Arribas y Embarba, los que más disparan en la UDA. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Embarba y Arribas, entre los diez que más rematan en la Liga

El exrayista ha disparado 14 veces entre los tres palos y el exmadridista lo hizo una vez menos; Bonini, el jugador con más pases en la UD Almería

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

Adrián Embarba, con 14 disparos entre los palos, y Sergio Arribas, con uno menos, aparecen en el top 10 de los jugadores que más buscan ... portería contraria, en el Campeonato de Liga de Segunda División, Liga Hypermotion.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Tájar se vuelca con la familia del niño atropellado
  2. 2 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  3. 3

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  4. 4 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  5. 5

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  8. 8 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Embarba y Arribas, entre los diez que más rematan en la Liga

Embarba y Arribas, entre los diez que más rematan en la Liga