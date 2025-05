Efectividad y oficio en el momento clave A la UD Almería no le pesa la responsabilidad, al contrario le da alas para sumar una gran victoria frente al Racing para mostrar sus credenciales para el playoff

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 18 de mayo 2025, 23:54

Almería. La UD Almería demostró una vez más que sabe responder bajo presión. En un duelo crucial frente al Racing de Santander, los de Rubi no solo manejaron los tiempos del partido, sino que exhibieron un juego sólido y eficaz que les permitió imponerse con autoridad. La capacidad del equipo rojiblanco para aprovechar las oportunidades y mantener el control defensivo destacó en un encuentro que reafirma su ambición por alcanzar los puestos de playoff con solvencia y enseñando que ha llegado para quedarse.

Almería Fernando Martínez; Marc Pubill, Édgar González, Chumi, Centelles; Dion Lopy, Gonzalo Melero (Gui Guedes, m. 54); Arnau Puigmal (Alejandro Pozo, m. 69), Sergio Arribas (Rachad Fettal, m. 84), Leo Baptistao (Selvi Clua, m. 84), y Luis Suárez. 2 - 0 Racing Jon Ezkieta; Marco Sangalli, Álvaro Mantilla, Castro, Mario García (Saúl, m. 78); Unai Vencedor (Maguette., m.46), Aldasoro (Meseguer,m . 71), Andrés Martín, Pablo Rodríguez (Juan Arana, m. 46), Iñigo Vicente, y Jon Karrikaburu (Jeremy. m. 71). Goles 1-0, m. 18: Sergio Arribas. 2-0, m. 46: Arnau Puigmall.

Árbitro Sesma Espinosa, perteneciente al comité riojano, auxiliado en la Sala VAR por el canario González Francés. Amonestó a Maguette (m. 79), del Racing de Santander.

Incidencias Partido de la cuadragésima jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga Hypermotion, celebrado en el UDAlmería Stadium, con 12.957 espectadores. En el descanso fueron presentadas las bases del club rojiblanco. En el palco el nuevo propietario Mohammed Al-Khereiji.

Lejos de dejarse intimidar por la responsabilidad, el conjunto rojiblanco utilizó esa presión como combustible para firmar una actuación notable. Jugadores como Arnau Puigmal y Dion Lopy brillaron en momentos clave, mientras que la defensa, liderada por Édgar González y Chumi, se mantuvo impenetrable. Los goles de Sergio Arribas y de Arnau Puigmal en momentos claves –sobre todo el segundo– dejan una victoria para tenerla en cuenta. En ella la UDAlmería envía un mensaje claro que habla de estar preparada para pelear por los objetivos grandes cuando más importa.

Ida y vuelta

Ambos equipos se mostraron eléctricos en el inicio del partido, con el Racing situándose en campo contrario, con presión adelantada y tratando de perjudicar la salida de balón de los rojiblancos. En el 5, un balón en largo de Álex Centelles a la espalda de los centrales que le cayó a Luis Javier Suárez y su disparo al palo contrario se le escapó por los pelos. Respondió el Racing por banda izquierda, pero el centro de Iñigo Vicente lo despejó a córner.

El partido tenía golpes continuos, aunque sin encontrar el disparo final. Los dos llegaban con cierto peligro. Arnau Puigmal, en el Almería, e Iñigo Vicente, en el Racing, buscaban las bandas para tratar de llegar a la línea de fondo y buscar remate, sin que ninguno lo consiguiera. El equipo rojiblanco estaba teniendo más balón, como si estuviera amasando el gol. El balón le cayó entonces a Marc Pubill que subió la banda derecha y se sacó un centro que remató Luis Javier Suárez, despejó Jon Ezkieta y el rechace le cayó a Sergio Arribas, que la mandó al fondo de las mallas.

Más ocasiones

Y aún pudo haber más porque, en el 22, la acción fue de Álex Centelles y su balón hacia Luis Javier Suárez se escapó cruzado. A la contra, Jon Karrikaburu resbaló cuando lo tenía todo para marcar. El partido era de ida y vuelta y Leo Baptistao tuvo el gol, en el 23, tras un fallo de Álvaro Mantilla, que no despejó bien y el hispano-brasileño se encontró con Jon Ezkieta que la mandó a saque de espina.

Se atemperaron un poco las formas, pero sí que es cierto que el Almería estuvo más metido en las cercanías del área del Racing. Marc Pubill, en el 31, cabeceó fuera el saque de esquina de Arnau Puigmal. El Almería, que estaba finalizando jugadas, entraba bien buscando la portería rival. En el 32, una buena acción de Dion Lopy acabó con disparo de Luis Javier Suárez que se fue al lateral de la red.

Más balón

Empezó a tener más balón el Racing, tocando desde atrás y buscando la portería indálica, aunque los de Rubi se manejaban bien en las ayudas, con Sergio Arribas en la ayuda, lo que permitía estar cómodo en cierta medida. Y a la contra pudo sentenciar el Almería. Una gran acción de Gonzalo Melero, en el 42, puso a Arnau Puigmal con el balón para ponérsela a Luis Suárez, pero la curva de balón fue excesiva, el cafetero no pudo saludar bien el balón y no acertó a conectar con el remate.

Los últimos cinco minutos fueron de agobio. Una acción ente Édgar y Unai Vencedor acabó en una falta que aprovechó el Racing para empujar al cuadro rojiblanco a defender su portería, forzó un saque de esquina, pero el posterior centro al área acabó invalidado por fuera de juego de Karrikaburu, que se fue al palo, pero no hubiese sido válido.

El inicio de la segunda parte empezó con los cambios de José Alberto, que modificó su once para jugar con Arana y Karrikaburu, metiendo también a Maguette en lugar de Unai Vencedor. No hubo tiempo para saber si era la apuesta esperada porque Gonzalo Melero, imperial en su posición, robó balón, vio a Luis Suárez tirar el desmarque y le puso un balón que el cafetero condujo buscando la línea de fondo y filtrar un balón al segundo palo que Arnau Puigmal la puso al fondo de las mallas.

El Racing se pudo meter pronto en el partido, en el 47, en un balón atrás que falló Fernando Martínez al ir a despejar, pero Chumi logró evitar que Andrés Martín no controlara el balón y Sergio Arribas llegó para despejar la acción y evitar el peligro. Éste llegó poco después con Gonzalo Melero sintiendo molestias por las que tuvo que ser sustituido, dando entrada a Gui Guedes.

Quiso llegar el Racing, pero el Almería le maniató con solvencia y las llegadas racinguistas eran más un intento rojiblanco de juguetear con el rival y tratar de sentenciar el partido en una posible contra, auspiciado por su fútbol y logrando acciones. En el 65, pudo llegar el tercero en una acción de Centelles desde la izquierda que se acomodó Leo Baptistao y su disparo, casi sin ángulo, lo mandó fuera, cuando la ocasión era propicia para habérselo puesto a Arnau Puigmal.

El barcelonés metió un buen balón al espacio que no logró sentenciarlo Sergio Arribas. El cuadro racinguista recuperó balón con la presencia de Maguette y el Racing creció en ataque. Sangalli, en el 69, pudo acortar distancias y convertir el partido en el 'tren de la bruja', pero el disparo se marchó demasiado cruzado y Andrés Martín, en una falta en la línea de medios se marcó rozando el larguero, en el 77.

El cuadro cántabro no bajó los brazos, siguió insistiendo, pero topándose una y otra vez con el buen trabajo defensivo de una UD Almería en la que brillaban jugadores como Édgar González, Chumi y un destacadísimo Dion Lopy. La insistencia del cuadro de José Alberto López no dio tranquilidad a los rojiblancos, que buscaron acciones a la contra. Ahí se volvió a imponer la excelencia en defensa para no dejar huecos, manejando el partido para conseguir una victoria de gran importancia.

