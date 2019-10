UD Almería Doble o nada Depende de él. Lucien Owona, durante un entrenamiento, es duda tras lesionarse en Gijón / J. J. A. La UD Almería busca la veintena de puntos en diez partidos ante un Dépor que si gana ampliará a cuatro las jornadas sin ganar de los de Pedro Emanuel JUANJO AGUILERA Domingo, 6 octubre 2019, 03:39

Llegar a la décima jornada con 20 puntos no lo soñaba ni 'el más pintado' cuando comenzó la pretemporada de la UD Almería. Tampoco nadie atisbaba que el Dépor, el rival al que hoy se enfrenta el equipo indálico, fuese penúltimo y con sólo siete puntos. Y lo cierto es que esto del fútbol no tiene 'ni pies ni cabeza'. Empezada la competición, la UDA lleva tres jornadas sin ganar, dos perdiendo, tras un fulgurante inicio de campaña en el que llegó a tocar el liderato y ahora, pese al duro revés de las derrotas frente al Cádiz y sobre todo frente al Sporting, mantiene la segunda posición de la clasificación.

Esta Segunda es una competición complicada en la que no hay ni vencedores ni vencidos; cualquiera puede estar líder una semana y perder un partido que suponga un duro retroceso. Pero mejor ahora que no más tarde. Lo cierto es que los rojiblancos se presentan en un campo afín, donde hay más alegrías que tristezas y a lo primero se aferran para cambiar la dinámica, corta pero trascendente, de la imagen devaluada. El tortazo recibido en casa frente al Cádiz, pero más grave aún el del pasado jueves en El Molinón-Enrique Castro 'Quini' supone un aviso para quienes piensen que el ascenso se logrará 'con la gorra' -que no sería descabellado pensar que con 17 puntos sobre 27 es posible- y también para 'navegantes'. Pedro Emanuel habrá tomado nota de que hay quienes están y quienes están faltos de ritmo.

Con la interrogante de Owona

Pedro Emanuel tiene la duda de si Owona llega u opta por alinear a Petrovic como centralAnquela se juega seguir como técnico del Dépor; una derrota supondrá la destitución casi segura

Otro de los problemas previstos para hoy está en saber si el técnico portugués podrá contar con Lucien Owona o deberá hacer 'remiendos' en el once para tratar de presentar, a las 18.30 horas, un equipo con capacidad para sacar tajada de Riazor, un campo no dado a las alegrías en lo que va de temporada porque el Dépor no se manifiesta. Con siete puntos de los que cinco han sido contabilizados en casa, las victorias no sonríen. Sólo una y en la jornada inaugural frente a un Real Oviedo que sumó el pasado miércoles su primera victoria de la temporada que aún así no le sirve para dejar el farolillo rojo.

El camerunés ya estuvo tocado en los inicios de la pasada semana y el jueves en El Molinón se resintió de unas dolencias para las que habrá que esperar a las sensaciones del propio jugador para saber si podrá jugar hoy o no. Todo apunta a que si el central africano no llega para estar en un estado óptimo el técnico rojiblanco deberá hacer 'malabares' para confeccionar el equipo ante la ausencia de jugadores específicos para ocupar esa posición en el centro de la zaga. La opción de Iván Martos fue utilizada en la segunda parte, pero en ella el Almería prácticamente se enfrentó a un Sporting sin la ambición que hubiese generado un marcador más apretado que el 4-1 con el que se llegó al descanso.

De este modo, lo más normal es que sea el centrocampista serbio Radosav Petrovic, que se desenvuelve también como zaguero -sus primeros minutos oficiales como jugador de la UD Almería fueron frente al Huesca en la posición de central- el que acompañe a Nikola Maras en el centro de la zaga, ante la 'bisoñez' del nigeriano Valentine Ozornwafor. De todas formas, todo está pendiente de si Owona fuerza para jugar o no. En cualquier caso, el serbio jugará en esa posición en su habitual en el centro del campo. Plaza que ocuparía Sergio Aguza si Pedro Emanuel tiene que introducir cambios en la zaga, sin caerse, claro está, César de la Hoz, del once.

El caso es que a los rojiblancos les toca enmendar la plana de Gijón, donde el equipo mostró demasiadas carencias, no sólo en el aspecto de intensidad, sino también en otros como el defensivo y en la defensa del balón parado, pues los dos primeros goles llegaron mediante ese 'camino', que por otra parte le dio la posibilidad de marcar al Almería -los goles de Maras y Petrovic fueron consecuencia de sendas faltas bien botadas-. En conjunto, toca rectificar. Pedro Emanuel dijo ayer que «en el partido contra el Sporting todo salió mal y por eso hay que volver con esta confianza, cerrar nuestra portería y continuar haciendo goles como hemos hecho en todos los partidos».

Señaló del mismo modo, al término de la sesión de trabajo llevada a cabo ayer en Mareo, que «nos estamos preparando. Ahora es un momento que tenemos que trabajar más que hablar, es lo que vamos a intentar hacer para el partido de mañana -por hoy-. Sabemos que el Dépor viene de un momento menos bueno, que tiene un poco más de tensión y presión y vamos a intentar hacer nuestro trabajo, disputar los puntos, un partido que va a ser muy disputado, pero no tan bien jugado. Queremos dejar una imagen bien diferente a la que dejamos en la primera mitad contra el Sporting».

Así, se espera un equipo con cambios en los laterales, puede que menos en el flanco izquierdo por donde Jonathan Silva jugó en Gijón dejando buenas sensaciones, pero Romera podría y debería volver al lateral diestro dado el buen rendimiento habitual del valenciano, en gran estado de forma. El hecho de retrasar a Petrovic al centro de la zaga, si sucede, podría implicar jugar con un doble pivote que dio muy buen rendimiento en los partidos que disputaron juntos Sergio Aguza y César de la Hoz y roto con la aparición de Radosav Petrovic.

Corpas y Gaspar, que jugó de inicio en El Molinón, podrían entrar por las bandas, mientras que la mediapunta podría ser para Valentín Vada, ya que Coric, que jugó de inicio ante el Sporting por vez primera, estuvo bien en ataque, pero tuvo problemas en defensa. Arriba, está la opción de apostar 'a caballo ganador' con Sekou Gassama.

Tocando fondo

Enfrente estará un Dépor que anda tocando fondo. No es capaz de salir del atolladero en el que se encuentra desde prácticamente el primer partido, donde comenzó ganando al Oviedo. Con ocho jornadas sin ganar, a Anquela le deberá sonar la situación como cuando Juanma Lillo en Almería, que señaló que le «dieron un tiro frente al Levante y era cuestión de tiempo». El técnico deportivista tiene el 'tiro dado', falta ver cuándo se desangra definitivamente. Si pierde hoy seguramente será su último partido esta temporada al frente del Dépor.

Para hoy repite convocatoria con respecto a la visita del jueves a Girona, donde los propios componentes del equipo blanquiazul aseguraron haber tocado fondo. Tiene a los mismos 19 futbolistas disponibles para el encuentro de hoy, todos salvo los lesionados Somma, David Simón y Koné.