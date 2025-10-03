A desnivelar el triple empate rojiblanco en visitas a Riazor

José Gabriel Gutiérrez Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 23:04 Comenta Compartir

Décima visita de la UD Almería a Riazor para enfrentarse al Deportivo de La Coruña, tras las nueve anteriores, cinco de ellas en Primera y cuatro en Segunda División, con balance igualado de tres victorias para cada equipo, tres empates y, además, en goles marcados y encajados (8-8). Las victorias rojiblancas fueron con Unai Emery, Juanma Lillo y Francisco, en Primera, resaltando que tras la visita de su debut en Riazor la UD Almería figuró en la clasificación ocupando un puesto de Liga de Campeones.

Además, hubo una en la edición 2010/11 de la Copa del Rey con victoria almeriense (2-3), goles de Corona, Crusat y Goitom, con José Luis Oltra que había sustituido a Juanma Lillo de entrenador, y pase de la UD Almería a la siguiente ronda, de octavos de final, en la que se enfrentaría al FC Barcelona.

La primera fue la mejor

El pasado día 26 de agosto se cumplieron 18 años del inolvidable e histórico recuerdo de la primera visita de la UD Almería al campo de Riazor, con la que debutaba en Primera, jugando contra el Deportivo de La Coruña, que entrenaba Lotina. Arbitró Ontanaya López, del colegio castellano-manchego, y logró la victoria (0-3) la UD Almería, con goles de Negredo, en el minuto 18; el 0-2 lo marcó Soriano –actual director deportivo del club gallego en el m. 34, y el 0-3 lo firmó Crusat, en el 50. El equipo almeriense, dirigido por Unai Emery, alineó de inicio a David Cobeño, Bruno Saltor, Carlos García, Santi Acasiete, Mané, Juanito, Soriano, Corona, Juanma Ortiz, Negredo y Crusat. También jugaron Kalu Uche, José Ortiz y Felipe Melo, con Diego Alves, López Rekarte, Cabrera y Pulido, en el banquillo. Tras aquella victoria, en la jornada inaugural de la temporada, la UD Almería figuró en el cuarto puesto de la tabla de clasificación, en la zona de Liga de Campeones.

Las tres siguientes visitas igualmente en Primera, con una victoria de cada equipo y un empate. En la 2008/09, ganó (2-0) el Deportivo, goles marcados en la segunda parte, con Hugo Sánchez en el banquillo almeriense. En la 2009/10, hubo empate (0-0), con Juanma Lillo dirigiendo a la UDA, y en la 2009/10 victoria rojiblanca (0-2), con 'doblete' de Kalu Uche y de nuevo Juanma Lillo de entrenador, temporada en la que ambos equipos descendieron junto al Hércules CF.

En las cinco visitas posteriores, salvo una en Primera, las demás fueron en Segunda División. En la 2011/12, hubo victoria local (3-1), con dos de los tres goles de penalti y gol de Ulloa para la UDA que entrenaba Lucas Alcaraz, y al equipo gallego le dirigió José Luis Oltra, que en la temporada anterior había ejercido en el equipo almeriense. En la 2014/15, en Primera, victoria rojiblanca (0-1), tanto de Édgar y Francisco en el banquillo. En la 2018/19, de nuevo en Segunda División, empate (0-0) con Fran Fernández dirigiendo a la UDA. Similar resultado (0-0) en la 2019/20, siendo Pedro Emanuel el técnico del equipo almeriense. La última visita, en la pasada Liga 2024/25, con victoria (3-1) del Deportivo, en cuyas filas se alineó el almeriense Iván Barbero, ex de la UD Almería, siendo Luis Suárez, de penalti en el tiempo de descuento, el autor del único tanto de los rojiblancos dirigidos por Rubi.