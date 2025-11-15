El Cádiz CF, un 'hueso' como visitante para la UD Almería

Segundo derbi andaluz de los cuatro que depara el calendario para la UD Almería. Tras el jugado con el Córdoba CF, llega el del Cádiz ... CF, en la que será su décima visita en la LFP, con mejor balance amarillo, que ganó cuatro partidos, por dos de los rojiblancos y cuatro empates. En goles gana ( 13-12) la UDA, con un 'hat-trick' de Luis Suárez y 'dobletes' de Sergio Arribas y Gonzalo Melero.

En el anecdotario de los derbis, en uno de ellos, en la Liga 2006/07, a la UD Almería le pitaron en casa el penalti en contra, posiblemente, más surrealista que se ha visto hasta ahora, por una falta cometida a seis metros fuera del área local. Resaltar, que un entrenador, Gaizka Garitano, se ha sentado, como tal, en los dos banquillos.

Aquel penalti surrealista

En la temporada 2003/04, en Segunda División, en el Juan Rojas, y ante 8.000 espectadores, la UD Almería que dirigía 'Casuco' disputó contra el Cádiz el primer derbi andaluz, con su actual denominación oficial. Ganó (1-2) el Cádiz CF. Se adelantó la UD Almería con gol de Benítez en la primera parte, y Suárez y Manuel Pérez, en la segunda, dieron la vuelta al marcador. Tras el partido fue destituido 'Casuco' y le relevó Alfonsín hasta el fichaje de Luis Ángel Duque. El once inicial de la UDA estaba formado por Cano, César Jíménez, Lago, Pignol, José Ángel, Juanma, Galca, Jorge Pérez, Francisco, Víctor Salas y Benítez. También jugaron Lozano, Honorio y José Ortiz, con Valerio, Ortega, Milito y Guille Barranco, en el banquillo.

A ese primer derbi le siguieron seis, en Segunda División, y distintas temporadas. En la 2004/05, victoria cadista (0-1) ante la UDA que entrenaba Castro Santos. En la 2006/07, ganó (2-1) el equipo almeriense que dirigía Unai Emery, goles de Míchel Carrilero y Corona, gol cadista, tras señalar penaltí el árbitro Iglesias Villanueva, en una falta a seis metros fuera del área local y ascenso a Primera de la UDA. Larga espera, hasta la 2016/17, con empate (1-1), gol local de Azeez y Soriano en el banquillo rojiblanco. En la 2017/18, victoria cadista (0-2) con Ramis de entrenador de la UDA. En la 2018/19, empate (0-0), siendo Fran Fernández el técnico almeriense. En la siguiente, 2019/20, volvió a ganar el Cádiz CF (1-2), que ascendió a Primera, marcando Corpas para la UDA, que estuvo dirigida por Pedro Emanuel.

Goleada rojiblanca

No volvieron a 'cruzar sus caminos' hasta la 2022/23, con ambos en Primera y con empate (1-1), marcando Gonzalo Melero el gol rojiblanco de penalti, siendo Rubi el entrenador del equipo almeriense. En el siguiente, igualmente en Primera, y en última jornada de la Liga 2023/24, victoria por goleada (6-1) de la UD Almería que dirigió Pepe Mel, con 'dobletes' de Sergio Arribas y Luis Suárez, completando Gonzalo Melero y el cadista Zaldua en propia puerta los tantos del equipo almeriense que descendió a Segunda División, junto a Cádiz CF y Granada CF.

La última visita fue en la pasada temporada 2023/24 y el décimo derbi acabó con empate (1-1), gol cadista en la primera parte a cargo de Ontiveros, y Luis Suárez, de penalti, puso las tablas en la segunda. En los banquillos estuvieron Rubi, de nuevo al frente de la UD Almería, y Gaizka Garitano, después de una 'mini etapa' dirigiendo a los rojiblancos, lo hizo en el del Cádiz CF.