Dion Lopy lamenta una ocasión perdida en la última visita armera. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Buenas 'cuentas' rojiblancas en las visitas de los azulgranas

La UD Almería ha jugado siete contra la SD Eibar, uno en Primera y seis en Segunda División; venció en cuatro, empató dos y encajó una derrota

José Gabriel Gutiérrez

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:15

El próximo día 24 se cumplirán 23 años de la primera visita de la SD Eibar a la UD Almería, siendo siete las efectuadas, seis ... en Segunda División y una en Primera. Los tres puntos se quedaron en el casillero rojiblanco, uno en el azulgrana y en dos hubo empate, resaltando que en los siete hubo goles con ventaja de la UD Almería (10-7).

