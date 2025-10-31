Buenas 'cuentas' rojiblancas en las visitas de los azulgranas

El próximo día 24 se cumplirán 23 años de la primera visita de la SD Eibar a la UD Almería, siendo siete las efectuadas, seis ... en Segunda División y una en Primera. Los tres puntos se quedaron en el casillero rojiblanco, uno en el azulgrana y en dos hubo empate, resaltando que en los siete hubo goles con ventaja de la UD Almería (10-7).

En los 17 tantos, únicamente un jugador logró hacer 'doblete', caso del argentino Roberto Nanni, para la UD Almería. En otros aspectos relacionados con las visitas armeras, destacar que en dos de ellas jugó Gaizka Garitano, posteriormente entrenador del equipo almeriense, y que el partido de hoy será el tercero de Rubi en el banquillo rojiblanco, en casa, contra la SD Eibar.

En ninguno faltó el gol

El primer partido, en el que a la UD Almería le visitó la SD Eibar, fue en la decimosegunda jornada de la temporada 2002/03, jugado en el Juan Rojas y con arbitraje de Ayza Gámez. La UD Almería alineó de inicio a Barbero, Ortega, Manu, Olivares, Cervián, Armindo, Esteban Navarro, Ramos, Juanlu, José Ortiz y Francisco. También jugaron Juan Jesús, Bilic y Javi Peña, con Rubén Falcón, José Ángel, Sorribas y Jorge Pérez, en la suplencia. Ganó (2-1) el equipo almeriense que entrenaba Juan Martínez 'Casuco', aunque se adelantaron los eibarreses, dirigidos por Blas Ziarreta, con gol de Miguel, en el minuto 62;empató Juanlu, en el 76, y Bilic estableció el 2-1, en el 86. En ese partido jugaron Francisco, por parte local, y Gaizka Garitano, por la visitante, que temporadas después serían entrenadores de la UD Almería.

En las dos siguientes visitas, victoria almeriense. En la 2003/04, en el Juan Rojas (1-0), con 'Casuco' en el banquillo local, José Mari Amorrortu en el eibarrés, y gol de Paco Luna. En la 2004/05, ya en el Juegos del Mediterráneo (2-1), con Castro Santos dirigiendo a la UD Almería y Mendilibar, a la SD Eibar, con 'doblete' rojiblanco de Roberto Nanni, y gol de Kike Mateo para los azulgranas. La buena racha se acabó en la Liga 2005/06, con empate (1-1). Paco Flores era el técnico de la UD Almería y Carlos Terrazas, el de la SD Eibar, goles de Míchel Carralero, de penalti, por parte local, y de David Asensio, por la visitante. Al acabar esa Liga, descendieron UD Almería, Córdoba CF y la SD Eibar se 'salvó' por el descenso administrativo del Elche CF.

Nueve temporadas después, en la 2014/15, única visita con ambos en Primera, que ganó (2-0) la UD Almería. A los rojiblancos les dirigió Sergi Barjuan, a los armeros Gaizka Garitano, y los goles fueron de Thievy, y de Verza, de penalti. Compás de espera, hasta la 2021/22, con la única victoria de la SD Eibar (0-2), con tantos de Edu Expósito y del exrojiblanco Quique González. Rubi era el entrenador de la UD Almería y de nuevo Gaizka Garitano el del equipo eibarrés. Ascendieron a Primera, la UD Almería, Real Valladolid y Girona FC. La última visita, en la pasada Liga 2024/25, acabó con empate (2-2), el almeriense Antonio Puertas y otro exrojiblanco, José Corpas, jugaron con la SD Eibar que entrenaba Joseba Etxberria y Rubi, a la UD Almería. Los goles locales de Nico Melamed y Rachad y para los azulgranas, de Édgar, en propia puerta, y de Alkain.