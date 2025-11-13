Berenguel: «Volver al Alrmería es un placer y una responsabilidad»

La llegada de Héctor Berenguel al cuerpo técnico de la Academia de la Unión Deportiva Almería ha generado expectación entre los aficionados rojiblancos. El ex ... jugador almeriense, con una dilatada trayectoria en el fútbol profesional, inicia una nueva etapa centrada en la formación de jóvenes talentos, reconociendo en UDAR Radio que «Ibán me llama que si me apetecía, porque yo estaba haciendo otras cosas dentro del mundo del fútbol, pero no estaba entrenando», explica Héctor sobre cómo se gestó su incorporación, detallando que «en cinco minutos me explicó un poco todo lo que conlleva y le dije que sí, que estaba encantado». La motivación principal, asegura, no podía ser otra que volver a sus raíces: «Estoy encantado de estar en el equipo de mi ciudad».

Han pasado tres décadas desde que Berenguel jugara en el Poli Almería, una de las «semillas» del fútbol local. «Ahora mismo volver a la Unión Deportiva de Almería, la verdad que Iván me hizo un placer», confiesa. Y es que su vínculo con el fútbol almeriense es profundo, una conexión que trasciende lo profesional. Pese a su experiencia en categorías superiores —fue segundo entrenador en Segunda División junto a Fran Fernández y técnico principal en Primera Federación—, Héctor afronta este nuevo reto con la misma ilusión de siempre. «Es un trabajo que me está encantando porque son chavales que quieren», señala. «Me está gustando cómo llevan el día a día, cómo responden ante los estímulos que se les ofrecen y cómo lo están haciendo». En su llegada a la estructura de cantera, el técnico se ha mostrado sorprendido por el nivel de medios y profesionalidad del club. «Tenemos todos los medios posibles, puedo decirte que es como un equipo profesional», comenta satisfecho. «El personal y el material humano que hay es espléndido, fantástico, me están ayudando en todo momento».

Objetivo en la cantera

Su primera toma de contacto con el equipo ha sido, según explica, una continuidad del buen trabajo previo, respondiendo que «el equipo está muy bien armado, muy bien trabajado», destacando que «seguir un poco con la dinámica que se lleva y mejorar individualmente es lo más importante en estas categorías». Este fin de semana vivirá su primer partido como visitante, ante un rival directo por el liderato. «Los chavales están súper motivados», comenta. «El partido que se presenta creo que no hace falta ni casi decirlo, lo afrontamos con bastante optimismo». Una de las particularidades de esta categoría es que el Juvenil B no puede ascender porque el Juvenil A ya milita en División de Honor. Aun así, Berenguel mantiene el foco en la motivación individual., destacando que «individualmente pueden venir esos premios porque luego el club puede promocionar a los jugadores», explica. «El comportamiento, la disciplina y el ego son lo más importante». El técnico sabe bien de lo que habla: su paso por el Poli Almería le dejó aprendizajes que hoy busca transmitir. «Los egos son los que matan a un vestuario», reflexiona. «Si mantienes la humildad y el trabajo, te va a permitir llegar donde puedes llegar por tus características». Tras retirarse como jugador, Berenguel ha seguido vinculado al fútbol desde los banquillos. «La propuesta que me hizo Iván es la mejor que me han hecho en mucho tiempo», reconoce. «La gente cree que estando por ahí se está mejor y muchas veces no».

Formación de los jóvenes

En cuanto a la formación de jóvenes futbolistas, el almeriense lo tiene claro, reconociendo que «deben mantener esa humildad, no estar muy arriba ni muy abajo, sino llevar una dinámica siempre positiva». Para el almeriense, la estabilidad emocional es clave, reiterando que «por las edades también es muy importante; si logramos transmitirles esos valores, serán mejores jugadores y mejores personas».

Su etapa como futbolista también ha dejado una huella profunda, puntualizando que «te quedas con el ejemplo de los entrenadores que uno ha tenido», dice. «Esto ha cambiado mucho desde que yo jugaba, pero si logras hacer un compendio positivo de todo eso, te mejora también». Entre los nombres que menciona, aparecen Caparrós, Manzano o Irureta: «Son gente que me han enseñado, no solo futbolísticamente, sino también como persona». Finalmente, al recordar su carrera en la élite, se le dibuja una sonrisa, confesando que «jugar en Primera ya era un sueño, pero estar cinco años en Champions League, ganar en Múnich, en Manchester, en el campo del Arsenal… es una alegría indescriptible», afirma con orgullo. «Para una persona como yo, de Almería, haber vivido eso es un orgullo muy grande».

Berenguel concluye con humildad y gratitud, puntualizando que «algún gol cayó en Champions, sí, de vez en cuando uno se equivoca», bromea. «Es una alegría que uno no contaba con ella, y es bueno disfrutarlo y saber que con el trabajo pueden venir las alegrías». Un mensaje que resume la filosofía que ahora quiere transmitir a las futuras generaciones del fútbol almeriense.