Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Héctor Berenguel, entrenador del Juvenil de la UD Almería UDA
UD Almería

Berenguel: «Volver al Alrmería es un placer y una responsabilidad»

El almeriense pasó como jugador por el Mallorca y el Deportivo de la Coruña; ahora entrena al Juvenil

Antonio del Rosal

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:32

Comenta

La llegada de Héctor Berenguel al cuerpo técnico de la Academia de la Unión Deportiva Almería ha generado expectación entre los aficionados rojiblancos. El ex ... jugador almeriense, con una dilatada trayectoria en el fútbol profesional, inicia una nueva etapa centrada en la formación de jóvenes talentos, reconociendo en UDAR Radio que «Ibán me llama que si me apetecía, porque yo estaba haciendo otras cosas dentro del mundo del fútbol, pero no estaba entrenando», explica Héctor sobre cómo se gestó su incorporación, detallando que «en cinco minutos me explicó un poco todo lo que conlleva y le dije que sí, que estaba encantado». La motivación principal, asegura, no podía ser otra que volver a sus raíces: «Estoy encantado de estar en el equipo de mi ciudad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Muere una niña de seis años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  3. 3 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  4. 4 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  5. 5 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  6. 6 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  7. 7 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  8. 8 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  9. 9 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones
  10. 10 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Berenguel: «Volver al Alrmería es un placer y una responsabilidad»

Berenguel: «Volver al Alrmería es un placer y una responsabilidad»