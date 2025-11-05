Arnau Puigmal, el alma de la UD Almería

Por las entrañas del UDA Stadium late un jugador que ha aprendido a conjugar la humildad con la madurez, la timidez con la entrega. Arnau ... se mueve entre el recuerdo y la autocrítica, consciente de cuánto ha crecido desde aquel joven que llegó en tiempos de mascarillas. En su voz hay serenidad y aprendizaje. «Si lo comparo con cómo vine, pues temblaba. Sí que soy muy cara dura para otras cosas, pero desde el colegio, cuando me ponían a hacer un trabajo delante de todo el mundo, me temblaba la voz. Luego salgo al campo y me da igual que haya 50.000, 100.000, 200.000 personas, que no me afecta, pero sí que es verdad que es algo que me cuesta más», confesaba en UDA Radio entre risas, con ese humor tímido de quien ya no es el mismo, pero conserva intacta la autenticidad.

Atrás queda aquel chaval que miraba de reojo a los focos y hoy se siente parte esencial de un equipo que crece con él. Ya consolidado como un pilar en el conjunto de Rubi, se muestra más seguro, más consciente del equilibrio entre la exigencia y el descanso. «Sí, yo creo que también es igual de necesario el trabajo que el descanso; habíamos tenido algún día libre suelto, dos incluso un par de veces, pero ese descanso de tres días es muy importante porque te permite también descansar más de cabeza, desconectar sobre todo de lo que es la rutina, que trabajamos mucho y muy seguido y, a mí personalmente me ha venido muy bien, porque la exigencia del día a día es máxima y además en una categoría como ésta que no te permite ni bajar un segundo, lo he aprovechado al máximo con la familia», explicaba, consciente de que el cuerpo también necesita pausas para mantener la mente fuerte.

Práctico

La victoria frente al Eibar fue un ejemplo de ello, menos brillante, más práctica, de esas que enseñan más que las goleadas. «Sí, individualmente no estuvimos a nuestro mejor nivel quizás, pero en colectivo se ve un grupo unido sobre todo, que en las malas damos la cara por el compañero y eso en el campo se refleja. Recuerdo también el primer año aquí que también había partidos de estos que sinceramente no estábamos en nuestro mejor nivel, pero aún así los sacábamos adelante y yo creo que esos son los partidos que te hacen estar ahí arriba al final».

Arnau no esquiva la autocrítica, pero tampoco la claridad. Sabe que la eficacia también es un mérito. «Sí que es verdad que tuvimos mucha pegada. Tenemos que ser realistas y es muy difícil también, pues creo que tuvimos cinco ocasiones y marcamos tres goles o así, realmente no me acuerdo, pero tuvimos pocas ocasiones y tuvimos mucha efectividad y eso es muy importante», reconocía el extremo, reivindicando esa versión más práctica del Almería que se impone desde la sobriedad.

Madurez

El catalán, que ha vivido diferentes etapas con el club, interpreta la evolución del grupo como una madurez colectiva. «Yo que llevo aquí años, inconscientemente lo comparas un poco con otros. Quizás el año pasado sí que había momentos en los que no sabíamos sufrir, nos costaba mucho y, desde mi punto de vista, cuando estoy dentro miro al compañero de al lado y estamos tranquilos. En cada partido hay etapas, hay fases y cuando toca sufrir veo al equipo muy compacto. Todo eso viene de la unión que en el vestuario».

Esa solidez se nota también fuera del campo. «Quizás suena un poco repetitivo, pero ni cuando estás aquí arriba y estás ganando eres tan bueno, ni cuando pierdes un partido o dos eres tan malo. El fútbol se trata un poco de neutralizar eso y estar en una balanza; el vestuario siempre ha sido igual desde el principio, cuando no se nos daban los resultados, y sigue siendo igual ahora que estamos en teoría, entre comillas, mejor».

No rehúye la presión, la asume como parte del oficio. «Lo sabemos, somos un equipo fuerte en la categoría, que siempre tenemos esa presión de estar arriba, pero los deportistas profesionales trabajamos mejor con presión».

Cinco temporadas después, Arnau Puigmal se ha convertido en un futbolista total, en uno de esos jugadores que entienden que la versatilidad también es una forma de compromiso. «Sí, siempre, a lo largo de los años. Aquí me ha tocado ayudar al equipo en distintas posiciones e incluso este año estoy siempre a la disposición del equipo para ayudar en cualquier posición, pero sí que es verdad que se ha dado esa continuidad en esa posición en específico». Y añade, con sencillez, lo que define su juego. «Eun fuerte de mi... tengo una característica que es la potencia y lo trato de explotar al máximo».

Un viaje peculiar

El próximo viaje llevará al equipo hasta Ceuta, un desplazamiento peculiar, pero no dramatizaba. «Como cualquier otro, son recién ascendidos y están haciendo muy buena campaña, pero lo encaramos como cualquier partido que puede ser fuera de casa. El viaje es un poco diferente porque tenemos que ir a otro continente, pero estamos focalizados en lo nuestro y espero que se dé bien».

En su relato, el tiempo parece tener otra medida. Arnau recuerda aquel primer día con mascarilla, el salto al vacío de quien aterrizaba en una ciudad nueva. «Es lo hablaba con mi familia, que son cuatro para cinco años y lo recuerdo como si fuese ayer, que vine con 20 años, que era un chaval, pero muy contento con esta ciudad, con el equipo, con el club».

El cariño de la afición es ya parte de su identidad. «Les estoy muy agradecido, desde el día uno conecté con la afición, con la ciudad y soy un almeriense más, me siento como uno de ellos y estoy preparado para seguir dando lo máximo de mí en el campo». Y entre bromas, matizaba cuando se le sugiere que el acento se le ha contagiado. «No, eso nunca», decía.

La constancia

Su carrera ha sido una lección de constancia y de fe en uno mismo. «Quizás suena un poco arrogante, pero confío mucho en mí, sabía lo que podía aportar y que podía estar en la posición en la que estoy. No suelo pensar, voy día a día, me guío por mi instinto y algo me decía que tenía que venir aquí y creo que hice lo correcto».

Aquella cesión al Elche fue un punto de inflexión que consolidó su madurez. «Creo que fue clave, un aprendizaje. Cuando estábamos en Primera aquí no contaba con muchos minutos o no contaba con los que yo quería y me fui a Elche a Segunda. Creo que fue un paso muy acertado porque también necesitaba un poco cambiar de aires y demás y vine renovado».

Puigmal aprendió pronto el valor de la espera y del trabajo silencioso, de ese fútbol sin estridencias. «Como jugador todo el mundo quiere participar lo máximo de titular, pero en mi etapa en Manchester aprendí a gestionar un poco esos momentos en los que quizás no sales, pero tienes que estar preparado para aportar desde el banquillo y eso también es un punto fuerte de mi fútbol que la cabeza, siempre estar preparado para en cualquier situación estés más de acuerdo o menos de acuerdo para aportar al equipo, es lo que cuenta».

Y como en todo relato humano, siempre hay lugar para el humor y las anécdotas. «Quien me conoce lo sabe bien que quizás pierdo la cartera tres veces por día, las llaves de... He tenido que llamar al cerrajero unas 15 veces desde que estoy en Almería porque he dejado las llaves dentro y no tengo para abrir. Te podría explicar mil anécdotas pero bueno, sí, en definitiva soy muy despistado».

Así es Arnau, el chico que llegó temblando y hoy late al compás de una grada que lo siente suyo. El tiempo, la constancia y el afecto lo han convertido en uno de los rostros más queridos de la UDA, un futbolista que ha entendido que el compañerismo y la serenidad también se entrenan, incluso cuando la voz aún tiembla frente al micro.