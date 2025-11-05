Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aunque en el campo sí lo haga, fuera de él Arnau Puigmal no se muerde la lengua. A. lof/C. Barba
UD Almería

Arnau Puigmal, el alma de la UD Almería

El catalán repasa su evolución desde aquel joven tímido hasta convertirse en uno de los jugadores más queridos del club

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:05

Comenta

Por las entrañas del UDA Stadium late un jugador que ha aprendido a conjugar la humildad con la madurez, la timidez con la entrega. Arnau ... se mueve entre el recuerdo y la autocrítica, consciente de cuánto ha crecido desde aquel joven que llegó en tiempos de mascarillas. En su voz hay serenidad y aprendizaje. «Si lo comparo con cómo vine, pues temblaba. Sí que soy muy cara dura para otras cosas, pero desde el colegio, cuando me ponían a hacer un trabajo delante de todo el mundo, me temblaba la voz. Luego salgo al campo y me da igual que haya 50.000, 100.000, 200.000 personas, que no me afecta, pero sí que es verdad que es algo que me cuesta más», confesaba en UDA Radio entre risas, con ese humor tímido de quien ya no es el mismo, pero conserva intacta la autenticidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

