Arnau realizando un centro durante el partido contra el Huesca A. Lof/C. Barba
UD Almería

Arnau: «Estamos enfadados y jodidos porque veníamos de una buena dinámica»

El jugador rojiblanco analizó el empate ante el Huesca tras empatar a cero

Antonio del Rosal

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:33

Comenta

a. del rosal

almería. La UD Almería se marchó del UDAlmería Stadium con la sensación de haber hecho todo lo posible sin encontrar el camino ... del gol ante un Huesca que ejecutó su plan a la perfección. Arnau lo resumió con claridad en UDA Radio, reconociendo que «sabemos cómo son estos equipos, en particular el Huesca, que es un equipo rocoso. Lo hemos intentado de todas las maneras, centrando sobre todo por fuera, pero no ha podido ser». El conjunto visitante, firme en su planteamiento defensivo, logró neutralizar cada intento rojiblanco. El centrocampista reconoció que tampoco el balón parado fue el arma decisiva que tantas veces ha solucionado partidos cerrados, explicando que «llevamos días que casi todo lo que teníamos iba para dentro y al final es fútbol. A veces entra, a veces no», explicó.

