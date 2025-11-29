Arnau: «Estamos enfadados y jodidos porque veníamos de una buena dinámica»

Antonio del Rosal Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

a. del rosal

almería. La UD Almería se marchó del UDAlmería Stadium con la sensación de haber hecho todo lo posible sin encontrar el camino ... del gol ante un Huesca que ejecutó su plan a la perfección. Arnau lo resumió con claridad en UDA Radio, reconociendo que «sabemos cómo son estos equipos, en particular el Huesca, que es un equipo rocoso. Lo hemos intentado de todas las maneras, centrando sobre todo por fuera, pero no ha podido ser». El conjunto visitante, firme en su planteamiento defensivo, logró neutralizar cada intento rojiblanco. El centrocampista reconoció que tampoco el balón parado fue el arma decisiva que tantas veces ha solucionado partidos cerrados, explicando que «llevamos días que casi todo lo que teníamos iba para dentro y al final es fútbol. A veces entra, a veces no», explicó.

Aun así, destacó la actitud del equipo, volcado en ataque durante los 90 minutos, detallando que «siempre hemos querido ir hacia adelante y hemos propuesto con el balón, pero se ha dado así». El empate, admitió, «es un punto que se suma. Todos estamos enfadados y jodidos porque veníamos de buena dinámica y estamos acostumbrados a los tres puntos, pero también es verdad que tenemos que ser realistas. Es un buen punto y hay que hacerlo bueno en el próximo partido», concluyó el futbolista indálico tras el encuentro.

