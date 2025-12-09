Aridane da la cara y se disculpa

En el seno de la UD Almería se respiraba un ambiente de expectación poco habitual. La comparecencia de Aridane, convocada por él mismo, había generado ... una enorme atención mediática y un lógico interés entre la afición. El defensa canario tomó asiento, respiró hondo y, antes de comenzar, escuchó la bienvenida del periodista. «Hola, muy buenas tardes», respondió con un tono que dejaba entrever la carga emocional del momento.

El jugador no tardó en explicar el motivo de su decisión de hablar públicamente tras los acontecimientos de los últimos días. «Bueno, primero antes que nada pedir perdón, pedir perdón a la Unión Deportiva Almería, al cuerpo técnico, a Mohamed, al director deportivo Joao, a mis compañeros…» comenzó, dejando claro que asumía su responsabilidad. Reconoció un «error humano» que, según dijo, no se puede permitir «por el estatus que tiene la Unión Deportiva» y por el impacto que ello generó en terceros.

En un momento especialmente sentido, Aridane extendió las disculpas a los vecinos afectados y a quienes sufrieron daños materiales. «No es plato de buen gusto levantarse por la mañana para ir a sus respectivos trabajos y ver el coche así», lamentó. También quiso tener un gesto con su entorno más cercano: «Pedirle disculpas a mi urbanización, al conserje Fran, que siempre ha estado ahí para apoyarme».

Sin esconderse

El defensa explicó que no solo quería aparecer públicamente, sino mirarle a la cara a quienes conviven con él día a día. Por eso, incluso el mismo viernes, con el equipo citado para entrenar, sintió la necesidad de compartir lo ocurrido con el vestuario. «Soy una persona que si tengo algo en la boca o no me siento cómodo, tengo que hablarlo», afirmó. Según detalló, fue el propio entrenador quien le pidió explicaciones nada más verle. «Me llamó al vestuario… me lo comentó y yo le dije que quería hablar tanto con el cuerpo técnico como con la plantilla».

Aridane quiso explicar que, para él, el vestuario es su segunda familia. «Son los que están día a día trabajando para que la Unión Deportiva Almería esté donde se merece», aseguró. Por eso, insistió en que pedir perdón era un deber personal: «Si yo puedo pedir perdón a quien sea… como ser humano tengo que hacerlo». La emoción se reflejaba en su voz, algo que el periodista le señaló durante la entrevista.

Preguntado por el impacto personal del episodio, el central fue sincero: «Sí, sí… sobre todo también por mi familia, que ha sufrido». Reconoció que se ha sentido especialmente dolido porque este tipo de situaciones jamás le habían ocurrido. Y, pese a sus 36 años, aseguró que sigue aprendiendo. «Estoy en deuda y se lo voy a devolver trabajando, ayudando a mis compañeros y estando a disposición del míster», prometió. Sobre la reacción del grupo, Aridane se mostró agradecido. «Muy bien, todos son muy buenos chicos… errores humanos cometemos todos», relató. Confesó que incluso la victoria frente al Andorra le liberó emocionalmente: «Después del partido me lo dedicaron y les doy las gracias». También desveló que el entrenador le recomendó quedarse en la grada: «Creo que acertó porque tampoco tenía la cabeza donde tenía que estar».

El defensa reflexionó sobre el papel ejemplar que tienen los profesionales del deporte. «Para los chicos que están saliendo ahora, no se debe coger el coche si has tomado algo», advirtió, consciente del impacto que tiene su imagen. Aseguró que durante el partido en Andorra le invadieron pensamientos duros: «El equipo no se merecía lo que yo hice.Hay que apoyar, dar pequeños consejos y también aprender de los jóvenes. Lo tengo claro… sé que el trabajo se premia tarde o temprano». Sin embargo, la victoria del Almería por 1-2 a domicilio contra el Andorra alivió su angustia.