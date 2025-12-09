Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aridane durante un partido con el Almería. UDA
UD Almería

Aridane da la cara y se disculpa

El jugador reconoció su error por beber alcohol y conducir bajo sus efectos

Antonio del Rosal

Martes, 9 de diciembre 2025, 20:03

Comenta

En el seno de la UD Almería se respiraba un ambiente de expectación poco habitual. La comparecencia de Aridane, convocada por él mismo, había generado ... una enorme atención mediática y un lógico interés entre la afición. El defensa canario tomó asiento, respiró hondo y, antes de comenzar, escuchó la bienvenida del periodista. «Hola, muy buenas tardes», respondió con un tono que dejaba entrever la carga emocional del momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  3. 3 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  4. 4

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  5. 5 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  6. 6 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  7. 7

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  8. 8

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  9. 9

    El 091 busca las guitarras robadas de 091
  10. 10 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aridane da la cara y se disculpa

Aridane da la cara y se disculpa