Melamed y Aridane, en un entrenamiento pasado. UDA
UD Almería

A Andorra sin Melamed ni Baptistao, pero sí con Aridane

El ex del Espanyol se perderá los partidos antes de Navidad y posiblemente varios de los del inicio de 2026

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:58

Comenta

El Almería viaja a Andorra con una lista marcada por ausencias de peso y por un nombre que, por razones muy distintas, aparece finalmente entre ... los disponibles. Nico Melamed no estará en el Nou Estadi d'Encamp y tampoco volverá a vestirse de corto en lo que queda de año. El catalán sufre una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha y no reaparecerá hasta después del parón de Navidad, ya en enero de 2026, según confirmaron los servicios médicos del club tras las últimas pruebas realizadas. Un diagnóstico que llega después de recurrir a estudios complementarios para precisar el alcance real de una dolencia que venía arrastrando desde hace semanas y que lo ha ido apartando de la competición de manera progresiva.

