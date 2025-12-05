A Andorra sin Melamed ni Baptistao, pero sí con Aridane

El Almería viaja a Andorra con una lista marcada por ausencias de peso y por un nombre que, por razones muy distintas, aparece finalmente entre ... los disponibles. Nico Melamed no estará en el Nou Estadi d'Encamp y tampoco volverá a vestirse de corto en lo que queda de año. El catalán sufre una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha y no reaparecerá hasta después del parón de Navidad, ya en enero de 2026, según confirmaron los servicios médicos del club tras las últimas pruebas realizadas. Un diagnóstico que llega después de recurrir a estudios complementarios para precisar el alcance real de una dolencia que venía arrastrando desde hace semanas y que lo ha ido apartando de la competición de manera progresiva.

Su ausencia se ha sentido en el calendario reciente. Melamed no participó en el duelo ante el Leganés, se quedó en el vestuario en el segundo tiempo contra el Ceuta, tampoco pudo entrar en la convocatoria frente al Huesca y quedó fuera del cruce copero ante el CD Eldense. A todos ellos se suman ya tres más: Andorra, Burgos y Málaga CF, partidos que deberá seguir desde la grada mientras avanza en una recuperación que exige paciencia y calma.

La lista para viajar al Principado confirma también la baja de Leo Baptistado y la presencia del central canario Aridane, que ha podido entrar en la convocatoria pese a sufrir un aparatoso accidente de tráfico esta pasada madrugada. El central se encuentra en condiciones de competir.

El resto del grupo mantiene la estructura habitual, con Andrés Fernández, Fernando y Bruno Iribarne, en portería; Daijiro Chirino, Marcos Luna, Federico Bonini, Nelson Monte, el propio Aridane, Álex Centelles, Álex Muñoz y Pedro Fidel, en defensa; Dion Lopy, Selvi Clua, Stefan Dzodic, Gui Guedes, Iddrisu Baba, Arnau Puigmal, André Horta y Sergio Arribas, en el centro del campo, y Adrián Embarba, Marko Perovic, Thalys, Patrick Soko y Hou, como opciones ofensivas.

El Almería aterriza en Andorra con bajas sensibles y una racha que exige un giro inmediato. Melamed no está y no estará hasta entrado enero. Aridane sí, pese al susto nocturno. El equipo deberá agarrarse a lo que tiene para sostenerse en un tramo de campeonato que no concede treguas.