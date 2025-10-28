Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Para Thalis, el de hoy es un partido con matiz de examen. A. Lof/C. Barba
UD Almería

La UD Almería vuelve a Lorca; en el mismo lugar, otra lección de calma

El escenario repite su nombre; el guion, esta vez, quiere otro desenlace en la vuelta del Almería a Lorca, sin promesas, sólo con la certeza del trabajo

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 28 de octubre 2025, 23:15

Tamaraceite, Arenteiro, Barbastro… nombres que aún resuenan en la memoria reciente de la UD Almería, lugares donde la Copa del Rey se volvió un baile ... inesperado. El torneo que iguala, que despoja de jerarquías, ha recordado en más de una ocasión a los equipos grandes –y también a los que aspiran a serlo– que el escudo no gana partidos. No hace tanto, Real Madrid, Barça, Atlético o Athletic también sufrieron el hechizo de una noche copera mal escrita. Hoy, en la primera eliminatoria de la 2025/26, la advertencia vuelve a brillar con fuerza. Nadie está a salvo y La UDA lo sabe.

