UD Almería Los 'profes' de Radio Marca restan dramatismo a la derrota ante el Cádiz Los rojiblancos preparan ya su doble visita a Gijón y Coruña. / UD ALMERÍA Los tertulianos coincidieron en el que el equipo rojiblanco tiene capacidad para superar el primer traspiés de una temporada muy larga JAVIER NAVARRO Almería Miércoles, 2 octubre 2019, 15:40

Un martes más, la 'Tribu del Minuto 92' de Radio Marca Almería se desplazó hasta Níjar para debatir sobre el último partido de la Unión Deportiva Almería, en el que cayó derrotado ante el Cádiz. Una amena tertulia con los 'profes' Francisco Martínez 'Conejo', Adrián Morillas, José David Fuentes y Juan Pablo Jurado. Todo bajo la batuta de Víctor J. Hernández Bru.

Una 'tribu' en la que el tema destacado fue la posibilidad de realizar cambios en el once tras cosechar la primera derrota de la temporada ante el club gaditano y teniendo en cuenta que el calendario se aprieta con dos nuevos enfrentamientos esta semana, ante Sporting de Gijón y Deportivo La Coruña.

«La temporada es muy larga, los jugadores pasan por estados de forma mejores y peores» Adrián Morillas

El primero en intervenir fue Adrián Morillas, quien, sobre el partido del domingo ante el Cádiz, dijo que «lo que está claro es que en 42 jornadas vamos a ver partidos buenos, regulares, malos, que nos merezcamos ganar y no lo hagamos y partidos como el del domingo que con el empate y un jugador más todo esté de cara y al final perdemos». Además, también hizo mención al estado de forma de los jugadores, donde comentó que «la temporada es muy larga, los jugadores pasan por diferentes estados, mejores o peores, y un jugador que no ha dado el nivel en este partido, el siguiente puede sobre salir y ser el que te de la victoria. Hay jugadores como Sekou al que el Cádiz lo anuló muy bien, sin que pudiese jugar el juego aéreo potente que él tiene y todos los partidos no puede estar al máximo rendimiento, sino que, de estarlo, seguramente no estaría en la Unión Deportiva Almería».

«A Sekou lo veo bien, lo que pasa es que el domingo no le dejaron moverse» Francisco Martínez

Con naturalidad

Francisco Martínez añadió que «no soy partidario de realizar cambios bruscos, ya que no llevamos jornadas suficientes para decir si un jugador no interesa o que está bajo de forma, ya que un jugador que hoy en día no esté a la altura esta semana puede ser que a la siguiente sí lo esté». También hizo una mención especial sobre el delantero del Almería, Sekou Gassama, y dijo que «es el máximo goleador del Almería y yo lo veo bastante bien, aunque el domingo no lo dejaron prácticamente moverse porque salía de un defensor y se metía otro, no por ello hay que quitarlo, porque le ha dado bastantes puntos al Almería de los que tiene ahora mismo, por lo que para mi tiene mi voto de confianza, sin duda».

«Cambiamos rápidamente de opinión, era lógico que el Cádiz nos planteara dificultades» Juan Pablo Jurado

A este tema también se sumó David Fuentes, quien comentó que «el fútbol es muy relativo, si hubiésemos empatado en lugar de que nos marcasen ese gol en los últimos minutos de aquella manera, estaríamos diciendo que el Almería tiene un equipazo, que seguimos primeros, al final un gol lo cambia todo, los jugadores que valían, tras el gol, los queremos defenestrar. Y hay algún jugador en el que no estamos de acuerdo que, para mí, no podrían estar en un equipo que quiere estar en la parte alta, todo esto desde el gusto personal, como es el caso de Sergio Aguza, que ya desde el año pasado, no mostraba el nivel necesario, aunque sí es cierto que es un jugador que tiene un gran golpeo de balón y lo demostró en la primera jornada con el gol de penalti y el posterior tanto de falta directa al Albacete, y no me parece un jugador que pueda llevar el peso del juego y el timón del Almería».

«César de la Hoz es un jugador capital en la Unión Deportiva Almería» David Fuentes

Al caso de Sergio Aguza, salió otro de los nombres que, en este caso, no disputó el partido del domingo, como fue César de la Hoz, sobre el que Francisco Martínez comentó que «hay que tener en cuenta una cosa en relación con el partido del domingo, y es que no jugó César de la Hoz, y es un jugador muy importante en el sistema del Almería».

Se vio apoyado por David Fuentes, quien añadió que «estoy totalmente de acuerdo, es un jugador que, a día de hoy, es capital en el Almería porque el trabajo que él hace no lo hace nadie, aunque es verdad que la labor de Petrovic es un trabajo parecido y además tiene un muy buen juego de balón, es un jugador que te da tranquilidad y temple en el centro del campo, y, de los fichajes que he visto, hasta ahora, es el único que me parece de un nivel superior a la categoría, pero yo tengo ganas de ver lo que son capaces de hacer juntos Petrovic y César de la Hoz». Por último, también intervino Juan Pablo Jurado, quien argumentó que «cambiamos muy rápidamente de opinión. Era lógico que el Cádiz nos planteara dificultades y ya parece ser que los jugadores que nos valían en el primer y segundo partido, ahora no».