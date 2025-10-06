UD Almería, entre sueños y realidad

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 6 de octubre 2025, 22:48 Comenta Compartir

La primera ronda de la Copa del Rey del presente curso depara un duelo cargado de historia, simbolismo y pasión: la UD Almería viajará a Lorca para enfrentarse al Lorca Deportiva, un club que, pese a militar varias categorías por debajo, encierra en su historia casi todas las vicisitudes posibles del fútbol español. El Artés Carrasco, un estadio moderno inaugurado en 2003 con capacidad para 8.120 espectadores, se convertirá por unas horas en un epicentro de emociones, donde el pasado, el presente y la ambición del fútbol murciano confluirán en un único encuentro que promete ser inolvidable.

El sorteo, celebrado en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad de las Rozas, reunió a 112 equipos de seis categorías, distribuidos en cuatro grupos con el criterio de emparejar a los conjuntos más modestos con los de mayor rango, exceptuando a Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic, exentos hasta dieciseisavos. En este marco, la bola que designó al Lorca Deportiva para medirse con los rojiblancos fue extraída por Martín Pascual, jugador del CD Mirandés. La eliminatoria, a partido único, contempla prórroga y penaltis si fuera necesario y se disputará entre los días 28 y 30 de octubre, ofreciendo a la UDAla oportunidad de encarar un desplazamiento relativamente corto hacia el estadio murciano, mientras prepara encuentros de Liga en casa frente a CD Castellón, unos días antes, y SD Eibar, unos días después.

Larga tradición

El Lorca Deportiva actual nació en 2012, aunque su identidad se declara heredera de anteriores clubes lorquinos con larga tradición, incluido equipos que llegaron a militar en Segunda División como Lorca Deportiva FC y Lorca FC. El primero, bajo la batuta de Unai Emery, peleó por el ascenso a Primera. Desde entonces, la entidad albiazul ha vivido ascensos, desapariciones evitadas, renacimientos institucionales y transformaciones deportivas que la han consolidado como el principal representante del fútbol en la ciudad del Sol. En los últimos años, el club ha pasado a manos del grupo internacional Own A Team, liderado por el empresario mexicano Jacques Passy y actualmente está presidido por Sergio Zyman. Este proyecto busca la estabilidad deportiva y un crecimiento sostenido, con un plan estratégico denominado 'Lorca Deportiva 2030', que pretende situar al club en el fútbol profesional antes de que finalice la década.

El reciente ascenso a la Segunda Federación marca el inicio de esta nueva etapa. La victoria en el campo del Bala Azul supuso el regreso a categoría nacional y el reencuentro de la ciudad con el entusiasmo por el fútbol de nivel profesional. Tras años de incertidumbre y vaivenes deportivos y económicos, la afición volvió a llenar las gradas del Artés Carrasco y la identidad combativa del Lorca Deportiva se reforzó. La plantilla, reforzada con jugadores experimentados en la categoría y jóvenes promesas locales, ha encontrado un equilibrio que permite soñar con más ascensos, mientras que el club consolida su estructura institucional y deportiva. De momento es último en el grupo IV de Segunda RFEF, con dos puntos tras los empates con Jaén (0-0) y Yeclano (0-0) y derrotas ante UCAM (2-1), La Unión (1-2) y Recre (2-1), dirigido por Sebas López, que hizo un gran trabajo con el Pulpileño.

La historia reciente del Lorca Deportiva está marcada por episodios de resiliencia casi épica. Tras su refundación en 2012, el club logró en apenas unos años ascensos consecutivos desde categorías regionales hasta la Tercera División, siempre manteniendo una filosofía de esfuerzo y recuperación frente a las adversidades. Los últimos cinco años han estado dominados por la voluntad de establecerse como referente en la Región de Murcia, y la llegada de Jacques Passy y Own A Team ha dotado al club de un respaldo económico y estratégico que le permite mirar más allá de la supervivencia. La consolidación en la Segunda Federación es el primer paso de un proyecto a largo plazo que aspira a llevar al club al fútbol profesional, devolviendo a Lorca a un escenario que hace años parecía inalcanzable.

Memoria

Para la UD Almería, el viaje a Lorca no será simplemente un enfrentamiento de categorías. Supone reencontrarse con la memoria futbolística del sureste español, donde los equipos almerienses y lorquinos han protagonizado choques históricos a lo largo de los años, aunque no bajo la denominación actual de los clubes. La UDA jugó cuatro partidos frente a la Lorca Deportiva original en las temporadas 2005/06 y 2006/07. El primer año hubo empate (1-1) en el Artés Carrasco, donde Francisco igualó el tanto conseguido por un exrojiblanco como Juan Carlos Ramos, y victoria indálica en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (1-0), con gol de José Ortiz Bernal. Los últimos duelos son de la temporada 2006/07. En Almería ganó la UDA (4-0) con goles de Míchel Carrilero, David Catalá en propia puerta, Ortiz Bernal y Albert Crusat y, en la segunda vuelta cayó (3-1), con gol de Mario Bermejo, un partido que de haberlo ganado hubiese supuesto el ascenso indálico, que tuvo que conseguirse una semana después. Posteriormente jugó frente al Lorca FC, en la 2017/18, ganando ambos partidos por 2-1. En casa marcaron Fran Rodríguez y Tino Costa y en Lorca lo hicieron Pablo Caballero y Rubén Alcaraz.

El Artés Carrasco, escenario del duelo es un símbolo de resistencia y de esperanza para la afición lorquina. Cada grada y cada rincón recuerdan las noches de gloria y los días de angustia, los ascensos celebrados y las decepciones sufridas. Para los seguidores del Lorca, recibir a un rival como la UD Almería no es sólo un partido, es la oportunidad de mostrar que la ciudad y su equipo tienen un lugar en la historia del fútbol español. La ilusión de la afición, combinada con la ambición del proyecto institucional, convierte cada encuentro en un acto casi ritual, donde cada gol se vive con intensidad máxima.

El formato

La Copa del Rey, con su formato a partido único en esta primera eliminatoria, representa para el Lorca Deportiva una ventana única para reivindicar su renacer. No hay margen de error, pero sí oportunidades de gloria. Desde el 28 al 30 de octubre, el equipo dirigido por Sebas López intentará convertir el Artés Carrasco en un fortín, donde la pasión de la ciudad se transforme en energía para enfrentarse a uno de los clubes más consolidados del fútbol profesional español. Para la UD Almería, el encuentro supone mantener su prestigio y testar su capacidad para superar rivales combativos en contextos imprevisibles, un ensayo de lo que será la exigente temporada en Segunda División.

Más allá de la clasificación, el enfrentamiento es un relato de contrastes, la experiencia y la estructura de un club de Primera frente a la resiliencia y la pasión de un club renacido; la estrategia deportiva frente al impulso emocional; la historia reciente frente al recuerdo de generaciones que vieron al Lorca original luchar por la élite. En el fondo, esta eliminatoria es un espejo en el que la UD Almería podrá contemplar cómo un club más pequeño, pero profundamente arraigado en su ciudad y en su afición, puede hacer de un partido de Copa un acto de reivindicación y de orgullo colectivo.

El Lorca Deportiva, con su identidad combativa, su afición fiel y su proyecto ambicioso, espera que el Artés Carrasco se convierta en un templo donde cada aficionado se sienta protagonista. Para la UD Almería, será un encuentro donde la categoría y la experiencia deben imponerse, pero donde también se respirará el aroma de la épica y la imprevisibilidad que sólo la Copa del Rey puede ofrecer. La ciudad del Sol y la ciudad de los Juegos Mediterráneos se mirarán por unos días, conectadas por un balón, un estadio y la historia de dos clubes que, a su manera, han sabido sobrevivir y soñar.