El Almería saca sobresaliente ante el Cádiz

8-Thalys

El brasileño hizo el 1-0, tras un error en la entrega de Pelayo que el ariete supo aprovechar con una gran definición ... con la zurda que fue un pase a la red. Trabajó mucho presionando.

6-Andrés Fernández

El portero tuvo que sacarle un mano a mano a De la Rosa para evitar el gol del Cádiz en el primer minuto. El resto del partido estuvo muy concentrado despejando algún disparo peligroso desde la frontal.

6-Chirino

El lateral fue de menos a más durante el encuentro; es cierto que empezó algo desconcentrado en defensa, pero fue mejorando con el paso de los minutos. Tuvo mucha presencia en ataque, generando profundidad.

7-Arribas

El madrileño estuvo omnipresente en todas las partes del campo, generando fútbol, pases al hueco y algunos disparos lejanos peligrosos. Marcó de penalti el 2-0, tras repetirlo.

6-Centelles

El lateral volvía a la titularidad y realizó una gran primera parte; aunque no tuvo mucho trabajo a nivel defensivo. El valenciano no le dio ni una opción en ataque a Suso e incluso Centelles tuvo algún disparo que pudo acabar en gol.

6-Nelson Monte

El central vio una amarilla en la segunda mitad que le condicionó, pero estuvo contundente atrás y estuvo muy rápido en las coberturas cuando le cogían la espalda a Chirino; gran despliegue físico del portugués.

7-Gui Guedes

El medio centro realizó un partido muy completo ayudando en defensa, templando el juego del equipo cuando lo necesitaba y generando llegadas al área rival con algún disparo.

8-Bonini

El italiano estuvo imperial en los balones aéreos y muy bien situado sin dejar huecos; García Pascual se sintió impotente por el marcaje del central. Tuvo una ocasión de marcar de córner.

8-Embarba

El delantero tuvo poco protagonismo durante la primera mitad, pero puso varios centros peligrosos. En el segundo acto hizo un golazo de falta al borde del área; ya lleva 8 goles en Liga.

7-Lopy

El senegalés recuperó muchos balones durante la primera parte; tuvo el control del partido en el centro del campo. Como siempre, vio la amarilla y Rubi le cambió al descanso para evitar que fuese expulsado; no estará ante el Leganés.

5-Arnau

El atacante estuvo participativo durante la primera mitad, pero no marcó la diferencia en ataque; fue sustituido en la segunda parte, ya que le faltó profundidad y más 'colmillo' en ataque. No estuvo fino.

Suplentes: También jugaron Baba (7), que recuperó muchos balones; Melamed (6), que provocó la falta del gol de Embarba y tuvo un disparo desde la frontal que pudo ser el 4-0; Luna (6), que generó algunas jugadas por la derecha jugando de extremo; Soko (5), que abrió huecos, y Selvi (5), que corrió hacia atrás para no dejarle huecos al Cádiz.