Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jugadores del Almería celebrando uno de los goles ante el Cádiz A. Lof/C. Barba
UD Almería

El Almería saca sobresaliente ante el Cádiz

Thalys junto con Embarba y Arribas fueron los más destacados del derbi andaluz

Antonio del Rosal

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

8-Thalys

El brasileño hizo el 1-0, tras un error en la entrega de Pelayo que el ariete supo aprovechar con una gran definición ... con la zurda que fue un pase a la red. Trabajó mucho presionando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  3. 3 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6

    Un Federico García Lorca inédito en una lata de betún
  7. 7

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  8. 8 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  9. 9 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  10. 10

    Una buena segunda mitad da un punto en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Almería saca sobresaliente ante el Cádiz

El Almería saca sobresaliente ante el Cádiz