El Almería tiene una una prueba que no entiende de sensaciones

El Almería viaja con la ambición del que se sabe en vuelo; el Ceuta aguarda con el peso de su fortín y sus victorias cortas

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:36

Hay partidos que no se juegan para ganar puntos, sino para confirmar jerarquías. El Almería llega a Ceuta con una racha que empieza a parecer ... convicción más que impulso y con un mensaje que ya no es susurro, sino afirmación. Este año no quiere acercarse a los líderes, quiere ser uno de ellos. El recuerdo de aquella secuencia de catorce partidos sin perder del curso pasado sigue latiendo, pero ahora funciona como estímulo, no como techo. Entonces, el equipo tardó en arrancar antes de volar; hoy llega encendido, exigente consigo mismo y con la certeza de que para ascender no basta con sumar, hay que imponerse. Y un lugar perfecto para demostrarlo es el Murube, un escenario que no perdona debilidades y donde competir no es una virtud, es una obligación.

