El Almería tiene una una prueba que no entiende de sensaciones

Hay partidos que no se juegan para ganar puntos, sino para confirmar jerarquías. El Almería llega a Ceuta con una racha que empieza a parecer ... convicción más que impulso y con un mensaje que ya no es susurro, sino afirmación. Este año no quiere acercarse a los líderes, quiere ser uno de ellos. El recuerdo de aquella secuencia de catorce partidos sin perder del curso pasado sigue latiendo, pero ahora funciona como estímulo, no como techo. Entonces, el equipo tardó en arrancar antes de volar; hoy llega encendido, exigente consigo mismo y con la certeza de que para ascender no basta con sumar, hay que imponerse. Y un lugar perfecto para demostrarlo es el Murube, un escenario que no perdona debilidades y donde competir no es una virtud, es una obligación.

Lo que espera en Ceuta no es un rival amable ni un campo de paso. El equipo caballa ha convertido su casa en un examen continuo para todo visitante. Sólo el Sporting ganado allí, y por la mínima, en medio de un partido denso. El resto han mordido el polvo o el silencio. Huesca (2-1), Zaragoza (1-0), Eibar (1-0) y Mirandés (2-0). No son goleadas, son advertencias. El Ceuta no necesita someter para ganar; le basta con cerrar espacios, endurecer el ritmo y castigar un error. Pero ahí nace también la oportunidad para la UDA. Donde otros han sufrido ansiedad, los de Rubi han aprendido a vivir con el pulso alto; donde otros se han atascado, este equipo ha crecido en paciencia, en lectura y en oficio. Esa es la diferencia entre un equipo competitivo y uno que aspira a liderar, en saber jugar cuando el rival te empuja a lo incómodo, respirar cuando el partido se estrecha y saber golpear cuando el aire se reduce a dos toques y una decisión.

En Ceuta se gana más por carácter que por brillo, y eso conecta con el momento del Almería. Este equipo ha aprendido que ascender no es una carrera de fuegos artificiales, sino de pasos firmes. No necesita gustar, necesita llegar primero. No necesita dominar siempre, necesita imponerse cuando importa. El Murube examina fortalezas mentales, mide la capacidad de sufrir y premia al que no se descompone cuando cada metro cuesta sudor. Y ahí es donde el Almería quiere demostrar que no está en racha, está creciendo. Que no persigue la sombra del año pasado, persigue una plaza en Primera. Éste no es un viaje de supervivencia, sí de autoridad. En campos como este se reconocen los equipos que suben. El Ceuta convierte la visita en batalla; el Almería quiere confirmación.

Obligación

Para la UDA el partido se encara como un reto difícil que emana de la condición que el Ceuta imprime a sus partidos y, si bien es cierto que el conjunto caballa se ha mostrado casi inmaculado en casa y que es difícil hacerle gol, el Almería lleva siete jornadas sin perder en Liga –cinco victorias y dos empates– y ha marcado en los doce encuentros disputados.

Ernesto Valverde, ahora técnico del Athletic, llegó a Almería en la 2007/08 con un Espanyol que acumulaba 17 partidos sin perder y en la previa fue muy explícito. «Cuanto más larga es una racha, más cerca está de romperse». Kalu Uche, en el 86, certificó la ruptura. El Almería va al Murube, aún consciente de la dificultad, dispuesto a ganar, siendo la racha un aspecto anecdótico y que si se cae ésta no va a ser eterna, aunque no sería nada nuevo, la Real de la 79/80 –la primera temporada del fútbol almeriense en Primera– estuvo las primeras 32 jornadas sin perder y una derrota en la 33 –la única– le privó de ser campeón.

En su linea

El Almería quiere ascender, como primero o como segundo y hoy tiene una cita que llega tras otra jornada de la que destaca principalmente su interpretación de los partidos. Sin llegar a ser brillante, sabe manejar el tiempo del duelo y que éste no sea un lamento.

Rubi maneja a la plantilla y eso conlleva que los que se lo ganen tienen plaza. El rendimiento tiene también gran culpa en la adopción de decisiones. Éstas no afectarán a la defensa, salvo contratiempos. Ahí son fijos Andrés Fernández bajo palos, con los cuatro que aparecen en los últimos compromisos, salvo que alguna lesión o sanción haya impedido su presencia –Nelson Monte ha estado en siete de los ocho últimos partidos perdiéndose sólo el de Córdoba y Álex Muñoz tampoco estuvo en el Arcángel por sanción, pero sí en los once restantes–. Los dos apuntan a estar hoy con sus inseparables 'amigos', Chirino más cerca del luso y Bonini acompañando al ex de la UD Las Palmas.

Dudas por exceso

El técnico tiene en el exceso el problema para, a los ojos de los aficionados, elegir el centro del campo. Salvo Horta, que sigue sin estar disponible desde la lesión sufrida en Riazor, el resto ofrece motivos para estar de inicio, recuperado también Robertone. Cada uno aporta un buen rendimiento, pero distintos roles. Sí es cierto que Baba no estuvo ni ante Castellón ni Eibar. Lo normal es que estén Lopy y Dzodic, sin olvidar que Guedes no da pasos en falso nunca.

Baptistao no jugó el domingo y estará ausente a tenor de su aparición ante los focos en las sesiones de entrenamiento de esta semana –desde el jueves a puerta cerrada–, lo que apunta a la alineación de Soko o Thalys puedan ser referencias de un equipo que atrás tiene a jugadores enchufados con Puigmal, Embarba, Arribas y Melamed, de los que uno se quedaría fuera, salvo que actuara uno de ellos como falso nueve. El equipo tiene recursos para dar continuidad a la racha y confirmarse cómo serio aspirante al ascenso directo. Si se gana será a través de un rendimiento en el que entender el escenario es fundamental.

Sólido rival

El Ceuta ha hecho del Murube un fortín. Tras la derrota inicial, suma cuatro victorias seguidas en casa gracias a su orden, intensidad y eficacia. Su solidez no es cuestión de racha, sino de estructura: ocupa bien cada espacio y compite con madurez. Es un equipo que se protege y golpea pronto —siete de sus once goles llegaron en las primeras partes—, lo que le permite manejar los partidos. Defiende junto, se repliega con disciplina y rara vez pierde la forma; en seis de doce jornadas dejó su portería a cero, dato que vale más que cualquier elogio. Compite con cabeza y una fe serena en su plan. No necesita dominar para mandar. Por eso el Almería no visita un campo cualquiera, sino uno donde los puntos se ganan con sudor. Bassinga será baja, aunque algunos tocados podrían entrar en la convocatoria.