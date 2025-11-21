Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Salir sonrientes de Butarque puede suponer mucho para la temporada. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Almería, que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver… o sí

El equipo indálico regresa a donde logró su último ascenso para medir su racha ante un Leganés que no impone como antes

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:00

Hay lugares que se convierten en canciones y canciones que se clavan en la memoria como una verdad que no necesita explicación. «Que al lugar ... donde has sido feliz, no debieras tratar de volver», escribió El ilustrísimo Sabina, quizá sin imaginar que el fútbol convertiría esa frase en un espejo tan certero como caprichoso, tan lleno de verdad como de asimetría. El Almería regresa a Butarque con el pulso firme, con esa serenidad de quien ha encontrado un camino que antes parecía una cuesta interminable. Ocho jornadas sin perder -seis victorias y dos empates- han devuelto al equipo la textura de la ambición y la certeza del que empieza a creerse capaz de casi todo. La goleada al Cádiz del domingo pasado, un 3-0 sin sufrir y con ritmo de equipo grande, no fue una casualidad sino la quinta victoria consecutiva en casa, un síntoma de que el proyecto ya no mira hacia abajo ni pregunta por qué, sino hacia adelante y preguntando: ¿por qué no?

