Almería, que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver… o sí

Hay lugares que se convierten en canciones y canciones que se clavan en la memoria como una verdad que no necesita explicación. «Que al lugar ... donde has sido feliz, no debieras tratar de volver», escribió El ilustrísimo Sabina, quizá sin imaginar que el fútbol convertiría esa frase en un espejo tan certero como caprichoso, tan lleno de verdad como de asimetría. El Almería regresa a Butarque con el pulso firme, con esa serenidad de quien ha encontrado un camino que antes parecía una cuesta interminable. Ocho jornadas sin perder -seis victorias y dos empates- han devuelto al equipo la textura de la ambición y la certeza del que empieza a creerse capaz de casi todo. La goleada al Cádiz del domingo pasado, un 3-0 sin sufrir y con ritmo de equipo grande, no fue una casualidad sino la quinta victoria consecutiva en casa, un síntoma de que el proyecto ya no mira hacia abajo ni pregunta por qué, sino hacia adelante y preguntando: ¿por qué no?

Y en medio de ese vuelo sostenido aparece Leganés, ese lugar donde el Almería tocó el cielo por última vez en la última jornada de la temporada 2021/22. Allí se selló un ascenso que muchos aún llevan cosido bajo la piel, pero el escenario ha cambiado y el rival ya no es aquel muro firme, sino un equipo que en casa apenas ha sido capaz de ganar un solo partido -al Málaga por 1-0- y ha sumado tres empates y tres derrotas que hablan de dudas. Su fortaleza está lejos de Butarque, con dos victorias, cuatro empates y una sola derrota a domicilio. Es decir, compite mejor cuando se aleja de su gente. De ahí el giro, el interrogante, la trampa poética. ¿De verdad no deberías volver a donde fuiste feliz… o sí? Porque quizá sea precisamente aquí, en el lugar donde la historia se escribió una vez, donde el Almería confirme que este vuelo no es ilusión ni racha pasajera, sino camino de altura. Y para entenderlo, basta con escuchar cómo respira el equipo, ahora uniformemente decidido, afilado, consciente de que el fútbol, como Sabina, siempre guarda un verso inesperado.

Las que entran…

La UD Almería afronta el duelo de esta tarde, desde las 18.30 horas en Butarque, con el fichaje del rendimiento notable que ejerce por su manera de interpretar el juego en cada jornada. Su rendimiento sólido está basado en su camaleónico comportamiento. El fútbol del Almería se puede entender como una división en la que el divisor siempre es el mismo, pero el resultado cambia según el día. La vocación ofensiva es el numerador, constante, la esencia que sostiene cada partido. El divisor, idéntico en todas las situaciones, es la lectura del juego, la capacidad de interpretar qué tipo de fútbol exige cada momento. Así, la ecuación se resuelve de dos maneras: vocación ofensiva dividida por interpretación igual a victoria jugando bien, o vocación ofensiva dividida por interpretación igual a victoria sin brillo.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Mallo Fernández: El CTA ha designado al colegiado castellano-leonés Eder Mallo Fernández para dirigir el encuentro. Nació en Bilbao, tiene 32 años de edad y desde niño reside en Santa María del Páramo (León). Tras su paso por las categorías de base y Tercera División, estuvo tres temporadas en Segunda División B y dos en la Primera RFEF, en la que arbitró 26 partidos; el último en el del playoff de la 2023/24, entre el Nàstic y el Málaga CF (2-2).

Sus datos en la LFP: Debutó en Segunda División en la pasada temporada 2024/25 dirigiendo el partido jugado, en Ipurua, entre la SD Eibar y el CD Castellón, con victoria armera (1-0). Desde entonces, ha arbitrado en 29 encuentros, con el balance de 18 victorias del equipo local, cinco del visitante y seis empates. En los 22 que dirigió en la pasada Liga mostró la media de 4,86 tarjetas amarillas, sacó dos rojas y señaló cinco penaltis.

El cuarto a la UDA: El de la tarde de hoy en Butarque es el cuarto partido de Liga que le arbitra al equipo almeriense en Segunda División, con buen balance para los rojiblancos, reflejados en dos victorias y un empate, los tres en casa. En la pasada temporada 2024/25, con victorias de la UD Almería en los encuentros jugados contra Granada CF (2-1) y Levante UD (1-0) y en el actual campeonato, con empate (4-4), en la visita del Albacete Balompié.

Iván Caparrós, en el VAR: Al frente de la supervisión de las jugadas polémicas, desde la sala VAR, estará el colegiado valenciano Iván Caparrós Hernández, en el que será el octavo partido que arbitre Eder Mallo en lo que va de Liga, tras dos victorias locales, dos visitantes y tres empates. Al CD Leganés le pita hoy el segundo partido de esta temporada, tras el disputado en campo de la SD Eibar, finalizado con el resultado de empate (0-0).

El sufrimiento, la dificultad o la presión del rival no desaparecen, pero se convierten en esa constante que permite que la UDAlmería gane desde la estética o desde la eficacia, siempre entendiendo el partido como se debe entender, siempre con el mismo principio ofensivo como base primordial.

Para hoy se sale del once el senegalés Dion Lopy, que vio la quinta amarilla en el partido disputado frente al Cádiz en otra dispar interpretación del reglamento, sobre todo por dejar sin sanción una durísima entrada de Moussa Diakité sobre Arnau Puigmal que debió ser tarjeta roja. Pero el fútbol no entiende del pasado. Todo es presente y éste habla de la ausencia del senegalés. El pasado domingo, a Dion le acompañó Gui Guedes y luego entró Lopy. Ambos podrían ser los de la máquina del mediocampo, pero con Dzodic de vuelta, el serbio gana opciones de estar en el once. Por detrás no hay dudas y estarán Andrés Fernández, bajo palos, con defensa formada por Daijiro Chirino, Nelson Monte, Federico Bonini y Álex Muñoz, que no jugó ante el Cádiz, con un Centelles cuya presencia no sería ni mucho menos descabellada si Rubi lo considerara oportuno.

El gol

La máquina de goles está en las cuatro plazas de arriba. Thalys hizo un partido perfecto, con un gol difícil, por el sistema del rival, además de contribuir con su trabajo en aspectos defensivos. Se ganó seguir contando para hoy por conseguir lo que le falta a Soko, el gol que quite ansiedad al camerunés.

Atrás son fijos Adrián Embarba y Sergio Arribas, una pareja letal como lo demuestra el hecho de que son ambos el máximo goleador, el segundo máximo anotador y éste es además el máximo asistente. La otra plaza pudiera ser para Arnau Puigmal o Soko, ya que Melamed no podrá estar por molestias.

El rival

El Leganés respira un optimismo contenido tras ganar al Ceuta que devuelve confianza y sensaciones tras un par de jornadas complicadas. El equipo, consciente de sus altibajos, navega entre la alegría por la suma y la prudencia de quien sabe que aún hay mucho por mejorar. La recuperación de jugadores clave añade un plus de esperanza y Miguel se erige como el símbolo más visible.

El delantero sigue en proceso de recuperación de las molestias en la rodilla que arrastraba desde hace semanas, la misma que operó hace dos años por problemas de menisco. Entonces soportó la dolencia durante dos meses, sacrificándose por el equipo, y ahora se le ha dado un parón programado para que vuelva a estar al cien por cien. Paco López explicó que la decisión busca garantizar que Miguel recupere totalmente su rendimiento y minimice cualquier riesgo de recaída.

Junto a Miguel regresa Benjamin Pauwels, el joven extremo belga que había estado concentrado con la sub-21 de su país. Su vuelta aporta frescura y dinamismo a los entrenamientos, amplía las opciones ofensivas y refuerza la moral de un grupo que busca consolidar su juego y sumar argumentos positivos en Butarque, donde apenas ha celebrado victorias. La combinación de estas recuperaciones refuerza la idea de que el Leganés quiere dar un paso adelante, con confianza y paciencia.