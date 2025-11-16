El Almería enseña una casa de hierro, en racha de fuego

La UD Almería convirtió su estadio en un verdadero búnker, un territorio inexpugnable donde el rival no encontró respuestas, tal y como pedía el sábado ... pasado Rubi en la antesala del partido de hoy. Desde los primeros minutos del encuentro se vio que el control del balón y la presión organizada marcarían el ritmo del partido, imprimiendo desde el inicio una sensación de superioridad que se mantendría durante todo el choque. Un error en la salida de balón cadista permitió a Thalys Henrique adelantarse con un zurdazo limpio desde la media luna, abriendo el marcador y dejando claro que la estrategia visitante de esperar y sorprender jamás podría prosperar ante un rival que había salido con todo, muy mentalizado y con la determinación de convertir su estadio en una fortaleza infranqueable. La paciencia y la precisión en la definición se combinaron para demostrar que cada acción estaba medida, que cada movimiento tenía un propósito y que el control del encuentro estaba firmemente en manos de los jugadores rojiblancos, que manejaron tiempos, espacios y ritmo con una madurez notable.

UD Almería: Andrés Fernández; Daiajiro Chirino, Nelsonb Mnonte, Federico Bonini, Álex Centelles; Gui Guedes (Selvi Clua, m. 85), Dion Lopy (Iddrisu Baba, m. 46); Arnau Puigmal (Marcos Luna, m. 73), Sergio Arribas (Nico Melamed, m. 73), Adrián Embarba, y Thalys (Patrick Socko, m. 76). 3 - 0 Cádiz CF: Víctor Aznar; Alfred Caicedo, Pelayo Fernández, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité (Sergio Ortuño, m. 77), Youssouf Diarra; De la Rosa (Efe, m. 60), Suso (Roger Martí, m. 77), Brian Ocampos (Álex Fernández, m. 85), y García Pascual (Dawda, m. 60). Goles: 1-0, m. 15: Thalys, tras un robo de balón y una gran ejecución del delantero brasileño. 2-0, m. 68: Sergio Arribas, de penalti cometido por García Pascual, que tuvo que repetirse dos veces. 3-0, m. 80: Adrián Embarba, de falta a la escuadra, tras falta cometida sobre Nico Melamed.

Árbitra: Marta Huerta de Aza, comité tinerfeño, auxiliado en el VAR por el castellano-leonés De la Fuente Ramos. Amonestñó a Dion Lopy (m. 44), Sergio Arribas (m. 48) y Nelson Monte (m. 57).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada decimocuarta del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga Hypermotion, celebrado en el UD Almería Stadium, con 13.884 espectadores.

La intensidad no disminuyó a lo largo de la primera mitad. Arnau Puigmal y Adrián Embarba rozaron el segundo gol en acciones claras, mientras que Sergio Arribas obligó a intervenir al portero en un remate que amenazaba con ampliar la ventaja y que habría castigado aún más la fragilidad de un Cádiz que no encontraba la forma de conectarse al partido. El rival, desconectado y superado en todas las líneas, vio cómo su estrategia se desmoronaba ante la contundencia del equipo que dominaba todas las facetas del juego. Cada aproximación, cada recuperación y cada pase estaban destinados a generar peligro y, al mismo tiempo, minar la confianza del adversario, dejando patente que la fortaleza del búnker rojiblanco no era solamente de carácter defensivo, sino también ofensivo y muy psicológico, un castigo constante que desarbolaba la moral cadista y reforzaba la autoridad almeriense sobre el césped.

Tras el descanso, el dominio del conjunto indálico se materializó en goles y oportunidades constantes. Un penalti señalado por el VAR –la árbitra Marta Huerta de Aza no 'se enteró' durante el partido– permitió a Arribas convertir el segundo tanto, mientras que Embarba firmó el tercero con una ejecución a la escuadra que imprimió un sello de autoridad y eficacia al conjunto local. El equipo mantuvo la presión alta y la fluidez en el juego, sin dar respiro, mientras el rival se mostraba incapaz de superar el entramado defensivo y la intensidad del ataque. Así, la victoria se consolidó como una prolongación de la racha invicta y de la fortaleza en casa, reafirmando que, en su búnker, nadie logra detener a este equipo, que cada jornada fortalece más su identidad.

Gol de nueve

Aunque se esperaba un encuentro de 'espera' por parte del Cádiz, su posición adelantada le dio opciones y, en el minuto 3, tuvo la primera con una acción de De la Rosa, que logró escaparse de Daijiro Chirino y, encarando a Andrés Fernández, el cancerbero rojiblanco tuvo la 'frialdad' para aguantar y dejar en un intento la acción del extremo amarillo, evitando un golpe tempranero que habría cambiado el guion del partido. De todas formas, el planteamiento de Gaizka Garitano no fue 'al uso', consciente de que darle el campo al equipo de Rubi –introduciendo algunos cambios en el once– era casi un suicidio. Aunque en el 11 Sergio Arribas no pudo batir a Víctor Aznar, en el minuto 15 falló Pelayo Rodríguez en la salida de balón, Thalys Henrique, atento a la acción, se quedó con él, pisó la media luna, jugó con el propio central amarillo y, con la izquierda, adelantó al Almería con una sangre fría que encajaba perfectamente en el guion del encuentro.

La paciencia resultó clave en la definición del delantero rojiblanco y en la forma de interpretar la acción, encarando a Pelayo Fernández y definiendo para escenificar un partido diferente, uno en el que el Almería reafirmaba su autoridad desde la serenidad. Empujó el Cádiz, acercándose al área de Andrés Fernández, que en el 21 mandó a córner una falta de Suso, y Diarra, de cabeza, remató fuera por poco, dando paso a un partido sin que ninguno de los dos equipos se impusiera, loco y de ida y vuelta. Hubo otra ocasión indálica, tras centro de Embarba desde la izquierda, al que no llegó Arnau Puigmal por poco en el 31, demostrando que el equipo rojiblanco encontraba con facilidad la forma de llegar arriba.

Submarino hundido

Rubi no quiso sorpresas y, en el descanso, sentó a Dion Lopy para evitar una segunda amarilla e introdujo a Iddrisu Baba, fortaleciendo el centro del campo y asegurando equilibrio. Hubo presencia almeriense en área contraria, con acercamientos que no cuajaron pero que sí comprometieron la 'integridad' del conjunto cadista. En el 64, la UDA pudo ampliar por una mano dentro del área de García Pascual, a la salida de un córner, en una acción que reflejaba el desconcierto del rival, cada vez más desbordado.

El submarino estaba 'demasiado' hundido. Arnau y Embarba pudieron fabricar el segundo en el 41, con una acción revisable tras el disparo del madrileño que al final se marchó por la línea de fondo. Sergio Arribas pudo hacerlo después, en el 45, con un disparo que Víctor Aznar mandó a córner. De una acción posterior, en el 48, Sergio Arribas la puso al corazón del área y Federico Bonini, de cabeza, se encontró con Víctor Aznar para no hacer el segundo.

Penalti de VAR

El equipo rojiblanco lo intentaba a balón parado, sin fortuna. Tampoco había acierto en el último pase. El Cádiz, con problemas en la salida de balón, pagaba el doble pivote impuesto por Garitano, primando la fortaleza en lugar de la conducción. El conjunto cadista carecía de soltura en el juego, desconectado y dejando mucho espacio entre líneas y sin poder impedir la amenaza que deparaba el control que ejercía el Almería. En el 64, con el Almería empujando y forzando córners, uno lanzado hacia el corazón del área lo 'embolsó' con la mano García Pascual, como el mejor receptor del mundo en voleibol. El VAR jugó a favor de la justicia, no por acierto de la árbitra. Sergio Arribas no acertó o Víctor Aznar adivinó el disparo, pero Iker Recio pisaba la línea durante el lanzamiento; el VAR actuó de nuevo y el madrileño aprovechó la segunda oportunidad para poner el 2-0 en el marcador.

Antes de los cambios en ambos equipos, Centelles, que convirtió la banda derecha en una autopista sin que Suso lo impidiera, buscó portería con un disparo demasiado cruzado. Lo que no se fue cruzado fue el lanzamiento de Embarba, en el 80. Nico Melamed fue derribado en la frontal del área y el madrileño lo puso a la escuadra para hacer el 3-0 sin que hubiese distancia para la ejecución, con Nico apuntándose a la fiesta. No marcó, pero su disparo en el 83 lo sacó bajo palos Aznar.

El Almería siguió intentándolo, el Cádiz casi que no pudo y el equipo rojiblanco se mostraba tranquilo hasta cerrar el partido con la portería a cero, pero con otros aspectos destacados como era acabar con la rocosidad del Cádiz, firmando el quinto triunfo consecutivo en un UD Almería Stadium cada vez más 'rocoso', además de, esperando a ver qué pasa en Ceuta, meter presión a los de arriba con la octava jornada consecutiva sin perder –seis victorias y dos empates–, que son palabras mayores porque convierte la casa en un lugar inexpugnable, con un fútbol de fuego que enciende una afición cada vez más convencida de que este equipo va muy en serio.