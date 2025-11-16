Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Thalys Henrique se escapa de Iker Recio para encarar a Pelayo y hacer el 1-0.

Thalys Henrique se escapa de Iker Recio para encarar a Pelayo y hacer el 1-0. A. Lof/C. Barba
UD Almería

El Almería enseña una casa de hierro, en racha de fuego

Un equipo letal golea en un partido brillante a un rival que parecía infranqueable, para sumar ocho jornadas sin perder con cinco victorias consecutivas en casa

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:47

Comenta

La UD Almería convirtió su estadio en un verdadero búnker, un territorio inexpugnable donde el rival no encontró respuestas, tal y como pedía el sábado ... pasado Rubi en la antesala del partido de hoy. Desde los primeros minutos del encuentro se vio que el control del balón y la presión organizada marcarían el ritmo del partido, imprimiendo desde el inicio una sensación de superioridad que se mantendría durante todo el choque. Un error en la salida de balón cadista permitió a Thalys Henrique adelantarse con un zurdazo limpio desde la media luna, abriendo el marcador y dejando claro que la estrategia visitante de esperar y sorprender jamás podría prosperar ante un rival que había salido con todo, muy mentalizado y con la determinación de convertir su estadio en una fortaleza infranqueable. La paciencia y la precisión en la definición se combinaron para demostrar que cada acción estaba medida, que cada movimiento tenía un propósito y que el control del encuentro estaba firmemente en manos de los jugadores rojiblancos, que manejaron tiempos, espacios y ritmo con una madurez notable.

