El Almería se recrea con su afición al términ del partido. A. Lof
UD Almería

Una UD Almería de 'embarbaridad'

El equipo indálico hace un partido perfecto y 'destroza' al Leganés con un golazo de Adrián Embarba y manejando el partido con los goles de Chirino y Arnau Puigmal 

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:20

En Butarque amaneció una noche distinta, una de esas que no se explican sólo con el balón sino con la sensación de que un equipo ... llega con la idea firme de reescribir el guion. El Almería apareció con una determinación que parecía escrita mucho antes del pitido inicial, como si cada jugador supiera que el partido necesitaba una huella, un eco que quedara resonando más allá del resultado. Y ese eco cayó desde cuarenta metros, dibujado por la bota de Embarba, un impacto que abrió el cielo oscuro de Leganés y lo convirtió en un lienzo rojo. Fue una 'Embarbaridad' en el sentido más amplio de la palabra, un trazo de genio que partió el partido en dos, que encendió una convicción colectiva y que dio al Almería la llave para imponerse en un escenario adverso, ajeno, frío y expectante. A partir de ahí, el equipo jugó como quien conoce cada rincón del aire, moviéndose entre líneas con una serenidad que parecía incompatible con la presión, como si el césped de Butarque se hubiera inclinado para acompañar cada carrera indálica hacia el área rival.

