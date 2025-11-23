El Almería B se doctora en la casa del líder

El trayecto reciente del Almería B ha adquirido la cadencia de un equipo que, tras dudas, ha encontrado un hilo firme al que agarrarse para ... no volver a caer. Desde la llegada de Salmerón no ha perdido, ha sumado siete puntos ante adversarios que exigen personalidad, temple y recursos futbolísticos de alto nivel. Primero lo demostró frente al Yeclano, instalado en zona de playoff, y ahora ante un Extremadura que lideraba la tabla, con un plan agresivo y la convicción de que podría imponer su ritmo. El filial respondió desde la resistencia, desde el oficio y desde un crecimiento competitivo que ha cambiado de forma visible la expresión de la UDA.

CD Extremadura: Cristian; Samu Hurtado (Maikel, m. 56), Ángel Cano, Carlos Cordero (Arhoun, m. 14), Tala; Barace, Zarfino, Callejón, Manchón (Luis Nicolás, m. 71), Frodo, y Diego Díaz. 2 - 4 UD Almería B: Jesús López; Luis Martins (Taufek, m. 64), Miguel Operé, Pedro Fidel, Vicente Agulló (Hou, m. 78); Martim Alberto, Romera, Hugo Martín (Edu Pla, m. 64), Joan (Nico Fernández, m. 84); Iker Burgos y Marciano (Marsu, m. 84). Árbitro: Moreno Osuna, castellano-manchego. Amonestó al rojiblanco Joan (m. 90) y expulsó a Salmerón (m. 89).

El encuentro permitió entender este momento del Almería B desde una perspectiva más amplia, un conjunto que sufre cuando tiene que sufrir, que no se desvanece cuando el rival aprieta y que sabe esperar con la frialdad de quien ha aprendido, a base de golpes, a jugar partidos grandes como si fuesen exámenes de madurez. La épica de la remontada, liderada por Hou y coronada por la definición al contragolpe de Taufek, reforzó la idea de que el grupo ha encontrado un hilo emocional, un espíritu competitivo y una sensación de resistencia que antes parecían difusas. En un campeonato tan largo, el hallazgo no es menor.

Defenderse

El partido comenzó con el Extremadura lanzado a por la portería y con una propuesta que obligó al Almería B a refugiarse en campo propio sin margen para respirar. Nada más iniciarse el encuentro, en el 4, el conjunto azulgrana dispuso de su primera ocasión clara con un remate peligroso que cayó en las manos de un Jesús López sobresaliente, cuya intervención evitó que el duelo se abriese con un golpe inesperado y doloroso para los rojiblancos. El filial se vio obligado a resistir, incapaz de enlazar tres pases seguidos ante la presión del rival, sin encontrar una vía para inquietar a un Extremadura que se adueñaba del ritmo, de la posesión y del territorio. En el 16, Zarfino volvió a avisar con un cabezazo que se marchó por muy poco y en el 26 el mismo jugador anotó un gol que terminó anulado por fuera de juego, un aviso grave que retrataba la falta de oxígeno del conjunto almeriense.

El dominio extremeño continuó con llegadas constantes, aunque sin el acierto necesario para derribar la muralla defensiva. Callejón tuvo otra oc asión clara en el 36, justo cuando el filial parecía desear llegar al descanso sin daños. Antes del intermedio, en el 39, un envío de Diego Díaz hacia Zarfino volvió a rozar el gol. El descanso, más que una pausa, fue un alivio para el Almería B, que había transitado 45 minutos largos ante un rival crecido, ambicioso y superior en todos los tramos.

El equipo rojiblanco regresó a la reanudación con otro aire, casi con otra identidad, y no habían pasado ni diez segundos cuando logró adelantarse. Una mala salida de balón del Extremadura, con Manchón como protagonista involuntario, permitió a Marciano robar, interpretar la jugada y definir con frialdad para sellar el 0-1 inesperado, casi un giro dramático en un duelo que parecía de una sola dirección. En el 48, el propio Marciano estuvo muy cerca de hacer el segundo con un disparo ajustado que a punto estuvo de sorprender a Cristian, mientras el Extremadura seguía empujando sin encontrar vías claras y se topaba con una cadena defensiva sólida y ordenada.

Insistencia local

La insistencia azulgrana creció con el paso de los minutos y en el 59 Luis Martins desvió a córner una acción peligrosa que acabó, en la jugada posterior, en el gol del empate. A la salida del saque de esquina, Ángel Cano culminó la acción de Juanmi Callejón para poner el 1-1 y volcar la balanza emocional de nuevo hacia el lado extremeño. Zarfino concretó una acción en gol en el 74, un síntoma de que el Almería B estaba siendo acosado, aunque resistía desde la solidaridad y la disciplina táctica. Salmerón introdujo cambios, dando entrada a Hou tras sustituir a Vicente Agulló, buscando piernas frescas y verticalidad en un momento en el que el partido se jugaba más cerca del área rojiblanca de lo que el técnico almeriense hubiese deseado.

En la recta final, el duelo se abrió de manera brusca. El Extremadura, fiel a su plan, esperó un descuido para cerrar la remontada. Diego Díaz lo tuvo en el 85, pero su disparo se perdió por la línea de fondo. Esa ocasión fallada se convirtió en una bisagra emocional que el Almería B aprovechó con contundencia. En el 87, Hou cazó un rechace de Cristian tras un disparo de Taufek y firmó un empate que cambió la atmósfera, que dio alas al filial y que supuso un golpe doloroso para los locales. Tan doloroso que apenas cinco minutos después, en el 92, el propio Hou volvió a aparecer para completar la remontada, aprovechando el desconcierto rival y confirmando que su entrada había sido decisiva.

El Extremadura, obligado a lanzarse a por el empate, lo intentó con más corazón que claridad. Ese desenfoque lo pagó caro. Tras un córner mal ejecutado, Taufek encontró el espacio para correr, definir y cerrar el partido con el cuarto tanto que certificó la remontada, la victoria y la confirmación del crecimiento competitivo del Almería B. El filial, que no ha perdido desde la llegada de Salmerón, se sostiene ahora sobre una base de orden, carácter y eficacia que lo ha devuelto al torneo con voz propia. En un campeonato donde la estabilidad es casi un lujo, el equipo ha encontrado, al fin, un pulso que no se rompe.