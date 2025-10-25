Almería y Castellón, cuando el alma pide revancha

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 25 de octubre 2025, 23:29 Comenta Compartir

Hay equipos que aprenden a ganar cuando dejan de tener miedo a perder. El del UDAlmería Stadium, después de tocar fondo, ha descubierto la calma del que ya no teme al ruido. Su fútbol respira confianza, su estadio vuelve a reconocerse en la entrega y cada victoria reciente ha servido para curar un poco más la herida del pasado. Tres triunfos y dos empates después, ya no se trata solamente de sumar puntos, sino de recuperar identidad y por ese camino se transita actualmente. Donde antes había dudas, hoy hay fe. Donde había ruido, ahora hay convicción. En casa, además, ha encontrado un refugio con dos victorias seguidas –ante Real Sporting y Real zaragoza– que huelen a reconciliación con la grada –cientos de almerienses estuvieron el pasado domingo apoyando al equipo rojiblanco en el Nuevo Arcángel– y a una forma nueva de mirar hacia arriba.

Enfrente, llega un equipo que también ha pasado por su purgatorio. Empezó el curso sin rumbo, atrapado entre la exigencia y la nostalgia, hasta que el cambio en el banquillo le dio oxígeno. Desde entonces, recuperó el pulso y el alma. Cuatro partidos sin perder antes de tropezar en la última jornada –la del pasado fin de semana–, con triunfos de mérito en escenarios exigentes y señales de una resurrección real. Pero esa derrota reciente ha servido de aviso y que nada está conquistado todavía. Este grupo, ahora con voz nueva y mirada limpia, sabe que el camino hacia la estabilidad también se mide en cómo se responde a la caída. Y viaja con esa mezcla de orgullo y hambre que solamente tienen los que vienen de abajo.

El partido, más que una cita de calendario, mide procesos. Uno busca consolidar su progreso y asentarse en la zona alta de la clasificación, confirmando que la reacción no es fruto de la casualidad. El otro necesita demostrar que su cambio de rumbo es profundo, que la derrota en casa fue una pausa y no un retroceso. Sobre el césped, se enfrentarán dos historias que se parecen más de lo que creen, la del que se levanta y la del que no quiere volver a caer. Porque cuando el alma pide revancha, no lo hace contra un rival –que también porque el 2-5 y el 4-1 de la pasada temporada son 'ampollas'–. Lo hace contra todo lo que uno fue y ya no está dispuesto a ser.

Entre certezas y dudas

El partido de esta tarde se debate entre certezas y dudas que deberán despejarse hora y media antes del inicio, al menos de cara al exterior, porque Rubi y su cuerpo técnico las tendrán resueltas con antelación. Una de las principales incógnitas pasaba por saber si los jugadores tocados, como Fernando o Nelson Monte, estarían en condiciones de entrar en la convocatoria, duda despejada la del portugués que apunta a once. Aunque si hay precaución, la situación genera debate, ya que no estará disponible Chumi, ausente durante varias semanas por un esguince de tobillo severo de grado 2 sufrido a la media hora del partido del pasado domingo en el Nuevo Arcángel.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Sánchez López: La dirección arbitral corre a cargo del colegiado murciano Rafael Sánchez López, natural de la localidad de Bullas y de 34 años de edad. Antes de ascender a la LFP, militó durante cuatro temporadas en la categoría de Segunda División B, dirigiendo 59 partidos, cinco de ellos de playoff da ascenso, el último en el campeonato 2019/20, entre CD Castellón y UE Cornellá (1-0), a partido único, con victoria y ascenso del equipo orellut.

Su 166 en la LFP: Curiosamente, debutó en Segunda División, en la segunda jornada de la temporada 2020/21, arbitrando de nuevo al CD Castellón, en casa, contra el Málaga CF (0-1). Desde entonces, ha dirigido 165 partidos, finalizados con el balance de 79 victorias del equipo local, 38 del visitante y 48 empates. En la pasada Liga, en el apartado disciplinario, mostró la media de 4,20 tarjetas amarillas, sacó cinco rojas y señaló cinco penaltis.

El sexto a la UDA: El de hoy es el sexto partido que arbitra al equipo almeriense, todos en Segunda División, dos jugando de local y tres de visitante, con cuatro victorias rojiblancas y una derrota. El primero fue en la temporada 2020/21, en casa con el CD Mirandés (2-1), al que siguieron, en la pasada Liga, en campo del CD Tenerife (0-1) y Albacete (2-1). En casa con CD Eldense (5-0). El último, esta temporada, en la visita a la Cultural Leonesa (0-1).

Gálvez Rascón en e VAR: Al frente de la sala VAR estará hoy el madrileño David Gálvez Rascón, en el será sexto partido que arbitre el colegiado murciano en lo que va de campeonato, finalizados con dos victorias locales, dos visitantes y un empate. Lleva la media de 4,20 tarjetas amarillas, mostrado dos rojas y sin haber señalado penalti. Al CD Castellón le pitó por última vez en la pasada Liga, en el partido jugado en campo del Cádiz CF (0-0).

En ese escenario, con el 'intratable' Federico Bonini fijo en el once inicial, Nelson es preferencia. De ahí hacia atrás, aparecen Aridane Hernández —quien ya fue el sustituto elegido en el partido de Córdoba—, que no tuvo su día, o alguno de los dos mediocentros, o el ghanés Iddrisu Baba o el serbio Stefan Dzodic. Uno de ellos, con la recuperación de Monte, acompañará a Dion Lopy en el centro del campo, donde también podría aparecer el portugués Gui Guedes, impecable en cada una de sus actuaciones esta temporada.

La posición de central diestro es, por tanto, la única incógnita externa por resolver, ya que bajo palos volverá a estar Andrés Fernández. En el lateral derecho se mantendrá el exorellut Daijiro Chirino, mientras que Álex Muñoz –que regresa tras cumplir sanción por acumulación de cinco amarillas, siendo el primero en sufrirla– ocupará el carril izquierdo para dar mucho en ataque. Es posible que el curazoleño cuente con la compañía de un Arnau Puigmal en estado de gracia, con dos goles en los últimos dos partidos y un trabajo de asociación que está siendo clave tanto en el rendimiento defensivo como en el ofensivo.

Familiarizados con el gol

Los rojiblancos, que mantienen un 'cariño especial' con el gol –han visto puerta en todos los partidos disputados en competición liguera–, actúan así porque, entre los jugadores de ataque, todos han aportado. Adrián Embarba enarbola la 'bandera', siendo el máximo goleador con cinco tantos, aunque el resto no se queda atrás. Incluso el citado Arnau Puigmal, que aparecería por la derecha, ha visto portería, como se mencionó, en dos encuentros. A ello se suma un Sergio Arribas pletórico, autor de cuatro goles y de otras cosas 'intangibles' que han hecho crecer al equipo, mientras que Leo Baptistão y Nico Melamed –que podría ser el sacrificado si Rubi se decanta por el rubinense– ya han marcado dos tantos cada uno.

La voluntad rojiblanca pasa por seguir mostrándose fuerte. Son ya cinco jornadas sin conocer la derrota, con un balance de tres victorias y dos empates. Sólido en casa, el equipo acumula triunfos en sus dos últimos compromisos como local, además de una victoria en un campo complicado como el Estadio de Gran Canaria y un valioso punto en el Abanca Riazor, que le ha permitido acercarse a la primera posición, quedándose a sólo tres puntos y con el golaveraje como impedimento. Ese puede ser el único pequeño lastre para un conjunto que ha aprendido a defender, transformando lo que en la primera mitad del campeonato era una 'máxima' de encajar 2,4 goles por partido en una 'regla' mucho más razonable, la de conceder apenas un gol por jornada.

En entredicho

El Castellón de Pablo Hernández, que suplió a Johan playoff, por la inestabilidad de las cinco primeras jornadas de Liga –dos puntos sumados–, reaccionó con tres triunfos consecutivos, pero ahora suma un empate en los dos últimos partidos y encima sin ver portería.

El técnico albinegro, dicen que de forma interina, afronta el encuentro con dos ausencias de peso como Alberto Jiménez y Ronaldo Pompeu, ambos sancionados tras su expulsión en el partido ante el Albacete. Pese a ello, el entrenador confía plenamente en los jugadores que ocuparán sus puestos. El cuerpo técnico considera que el resto del grupo está preparado para responder, con futbolistas que vienen entrenando a buen nivel y que están a la espera de su oportunidad. La plantilla llega al duelo frente al Almería con buena predisposición y la convicción de que los sustitutos sabrán mantener el rendimiento del equipo pese a las bajas.