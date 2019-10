UD Almería Ningún 'pero' en las crónicas sobre los méritos del Cádiz para ganar a la UDA A Sekou Gassama no le llegaron balones y tuvo muchas dificultades para hacer su fútbol. / AGENCIA LOF Coincidencias en que fue mejor, «más sensato y más valiente» y que a la UD Almería, pese a jugar con uno más, «le costó salir con el balón jugado» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Almería Martes, 1 octubre 2019, 02:05

almería. En esta ocasión, con lleno en las gradas y el cartel de 'no hay entradas' en las taquillas, no se hizo bueno aquello de que las estadísticas están para romperlas. La UD Almería no pudo superar el gafe que le viene suponiendo el Cádiz CF cuando visita al equipo almeriense en partidos de campeonatos de Liga. El 1-2 final del pasado domingo deja el balance en cinco victorias amarillas -más de tocar madera para los supersticiosos con este color-, una rojiblanca y tres empates.

Sea como sea, lo que es incuestionable, según las crónicas escritas y en relación al partido, es que el Cádiz CF fue justo vencedor del que quedó atrás como el primer derbi andaluz de esta temporada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Los tres puntos 'volaron' para el Ramón de Carranza, con el añadido de ostentación del liderato, arrebatado a una UD Almería sobre la que en las informaciones extraídas se pudo leer que no fue el de los anteriores envites en lo que va de Liga.

Con 'piropos' a los amarillos

En la prensa escrita gaditana La Voz Digital, del Grupo Vocento, titulaba 'Un líder a prueba de bombas', informando que los de Álvaro Cervera supieron recomponerse con un jugador menos. «Se iba a un estadio inexpugnable. Ante un rival en mejor dinámica. Y va el Cádiz CF, se pone por delante al líder, pero al poco entró el VAR en juego para empatar el encuentro y de paso expulsar a Marcos Mauro. Mazazo. Pero este Cádiz CF no entiende de trampas. Tan pronto como pudo se recompuso, se hizo más fuerte, más maduro, más responsable. Incluso con uno menos. La victoria ponía justicia en el marcador porque el partido de los gaditanos son de esos que se hacen para enmarcar. Los de Álvaro Cervera, pese a pasar algunos momentos de apuros, fueron más convincentes, más sensatos y más valientes».

Diario de Cádiz titulaba 'Triunfo heroico y liderato', destacando en el subtítulo que «el equipo amarillo arrebata la primera plaza al Almería con un trabajo defensivo impecable y un gol en el minuto 89 en inferioridad numérica». En el digital deportivo El Desmarque, en su edición para Cádiz, el titular era 'Abran paso al líder, un señor equipo', informando que «el Almería no había perdido hasta el momento y la ilusión era máxima por la llegada de un jeque, pero apareció el Cádiz CF y se acabó la alegría. El equipazo entrenado por Álvaro Cervera fue capaz de llevarse los tres puntos en otra demostración de que es capaz de sobreponerse a cualquier adversidad».

Por pundonor y propuestas

En los diarios deportivos nacionales, igualmente en digital, Marca ofrecía el titular 'Espino silencia Almería y sitúa al Cádiz en lo más alto'. Se narraba que fue un pulso táctico, bien ganado por los gaditanos. «En el primer acto, el Almería trató de llevar la iniciativa, pero le costó salir con el balón jugado por la alta presión de los gaditanos. El Cádiz, que fue superior, propuso más y llegó con más peligro al área rival. En los últimos compases, los dos equipos tuvieron las ocasiones más claras, pero no estuvieron acertados».

Sobre la segunda parte, se pudo leer que el Cádiz supo llevarse el partido a pesar de estar en inferioridad numérica. «La igualdad siguió imperando en el segundo acto. El Almería estuvo más entonado y el Cádiz siguió a lo suyo, cerraron todas las vías posibles a un cuadro indálico que lo intentó, pero no encontró solución».

El 1-2 desplomó a la UD

As presentaba el titular 'El Cádiz conquista Almería y el liderato' y en la crónica se exponía que el Cádiz logró un triunfo lleno de fe y corazón. «Muy pocos equipos se muestran tan fiables como el de Cervera cuando los partidos entran en el desgobierno. Así, una vez más, fraguó el conjunto amarillo un triunfo de oro que le vale el liderato. No fue hasta el segundo tiempo cuando las pizarras de Pedro Emanuel y Álvaro Cervera dejaron espacio al desequilibrio. Y ahí, sin descomponerse lo más mínimo, reinó el Cádiz».

En relación a la segunda parte, se narraba que comenzó mandando el Almería, dando un paso al frente. «El Cádiz lo agradeció, se mantuvo firme. Aguardó de forma silenciosa su momento. Y este, como casi siempre, llegó. El segundo gol mandó a la lona por primera vez en toda la temporada a los rojiblancos. El Almería se desplomó tras el 1-2 y no fue capaz de asomarse por el área de Cifuentes en los ocho minutos que se prolongó el encuentro».