La UDAlmería debe tener paciencia para afrontar el partido de esta tarde frente a un Cádiz muy rocoso. UDA
UD Almería

UD Almería y Cádiz escenifican el pulso de la tormenta y la piedra

El conjunto indálico, ofensivo y reforzado, se enfrenta a un equipo gaditano que es un muro impenetrable fuera de casa

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:51

El UD Almería Stadium se prepara para un duelo cargado de tensión y significado, donde se enfrentarán dos formas opuestas de entender el fútbol. El ... equipo indálico ha forjado un estilo reconocible, basado en un ataque constante que ha encontrado portería en los doce partidos y medio disputados, mientras su defensa ha experimentado una mejora notable de modo que de recibir doce goles en las cinco primeras jornadas ha pasado a sólo encajar seis en las siete siguientes. Esa evolución revela un grupo capaz de equilibrar intensidad y control, velocidad y organización, construyendo un relato sólido que se ha ido consolidando, pese a que en Ceuta dejó aspectos irregulares en el comportamiento con un inicio dubitativo que pudo costar caro. Frente a ellos, el Cádiz levanta un bloque disciplinado y firme, que ha mantenido ocho porterías a cero en trece encuentros y que lejos de casa sólo ha caído en Las Palmas, sumando cuatro empates y un triunfo en Málaga. La diferencia de estilos transforma este enfrentamiento en un choque donde la estrategia y la ambición se cruzan de manera constante.

