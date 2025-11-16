UD Almería y Cádiz escenifican el pulso de la tormenta y la piedra

El UD Almería Stadium se prepara para un duelo cargado de tensión y significado, donde se enfrentarán dos formas opuestas de entender el fútbol. El ... equipo indálico ha forjado un estilo reconocible, basado en un ataque constante que ha encontrado portería en los doce partidos y medio disputados, mientras su defensa ha experimentado una mejora notable de modo que de recibir doce goles en las cinco primeras jornadas ha pasado a sólo encajar seis en las siete siguientes. Esa evolución revela un grupo capaz de equilibrar intensidad y control, velocidad y organización, construyendo un relato sólido que se ha ido consolidando, pese a que en Ceuta dejó aspectos irregulares en el comportamiento con un inicio dubitativo que pudo costar caro. Frente a ellos, el Cádiz levanta un bloque disciplinado y firme, que ha mantenido ocho porterías a cero en trece encuentros y que lejos de casa sólo ha caído en Las Palmas, sumando cuatro empates y un triunfo en Málaga. La diferencia de estilos transforma este enfrentamiento en un choque donde la estrategia y la ambición se cruzan de manera constante.

El equipo rojiblanco ha aprendido a combinar impulso y orden, ataque y defensa, intensidad y precisión. Su mejora defensiva no es sólo un dato estadístico, sino el reflejo de un grupo que ha interiorizado la presión y sabe sostener su identidad aun en situaciones difíciles. La coordinación entre líneas y la manera en que el equipo se despliega en cada fase del juego muestran la fuerza de un colectivo que ha encontrado un ritmo propio, capaz de imponerse sin perder su esencia y de mantener un estilo sólido y consistente durante toda la temporada.

La árbitra por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Huerta de Aza: Dirige el encuentro la colegiada Marta Huerta de Aza, natural de Palencia, de 35 años de edad y residente desde pequeña en Tenerife, por lo que pertenece al comité territorial canario. Es la primera mujer que arbitra en la LFP y tiene la escarapela de internacional en fútbol femenino. Tras su 'rodaje' en las bases, le llegó el ascenso a Segunda División B, en la que militó durante dos temporadas y posteriormente tres en Primera RFEF.

Trayectoria a la LFP: Antes de su ascenso a la Segunda División, arbitró 31 partidos de Liga en Primera RFEF, el último de ellos el correspondiente al playoff de ascenso 2023/34, que disputaron FC Barcelona Atlético y UD Ibiza (5-3). Debutó la pasada temporada en la LFP, arbitrando el encuentro jugado en El Plantío entre Burgos CF y FC Cartagena (3-1) y desde entonces ha dirigido 24, con balance de once victorias locales, siete visitantes y seis empates.

Tercero a la UDA: El de la tarde de hoy es el tercer partido de Liga que le arbitra al equipo almeriense, tras hacerlo en dos la pasada temporada. Uno, jugado en el asturiano escenario del Carlos Tartiere, contra el Real Oviedo, con muy mal recuerdo para los rojiblancos, ya que además de la derrota (3-2) le expulsó a dos jugadores, Radonovic y Rachad. El otro fue el disputado en casa contra el FC Cartagena, que finalizó con la victoria (2-1) de la UD Almería.

De la Fuente Ramos en el VAR: El vallisoletano Oliver De la Fuente Ramos será el principal 'ojo avizor' del encuentro desde la sala VAR, séptimo de la temporada que dirige Marta Huerta de Aza. Tras los seis anteriores, máxima igualdad en sus resultados, con dos victorias locales, dos visitantes y dos empates, habiendo mostrado la media de 4,83 tarjetas amarillas, sacado tres rojas y señalado un penalti. Es el primer partido que le arbitra al Cádiz CF.

El amarillo, por su parte, ha hecho de la resistencia un principio de juego, combinando disciplina, oficio y control en un equipo que se siente cómodo defendiendo con concentración y esperando su momento. La experiencia de su técnico, que ya dirigió a varios jugadores del Almería en la temporada 2023/24 antes de la renovación de la plantilla, añade una dimensión estratégica y táctica, capaz de condicionar el desarrollo del partido y de poner a prueba las virtudes del equipo local, del mismo modo que el propio equipo rojiblanco conoce al detalle las ideas y mecanismos de su rival.

Este enfrentamiento será, en definitiva, un duelo de carácter, estrategia y determinación, donde las decisiones, los momentos y el resultado reflejarán la calidad de cada equipo como la capacidad de sostener sus ideas y defender su identidad en un escenario con intensidad y simbolismo.

El virus

El Almería afronta la cita con hasta cuatro ausencias por compromisos internacionales que condicionan su ataque y defensa. Dzodic está con Serbia sub-21, Perovic jugará con Montenegro y Bruno Iribarne con la sub-21 española. La baja más sensible será la de Soko, convocado por la absoluta de Camerún. Además, Baptistao sigue entrenando al margen del grupo, dejando a Rubi con pocas alternativas ofensivas y obligándole a confiar en el brasileño Thalys que, tras cinco partidos, aún no se ha estrenao como goleador y su única alineación como titular fue en la Copa. Estas bajas obligan al Almería a recomponer su bloque, equilibrando creatividad y solidez y a buscar soluciones que mantengan la identidad del equipo.

El Cádiz también se verá afectado por las convocatorias internacionales, aunque en menor medida. Ni Bojan Kovacevic ni Iuri Tabatadze podrán jugar. El central disputará la sub-21 de Serbia, mientras que el atacante ha sido llamado por primera vez a la selección absoluta de Georgia para medirse a España en la clasificación del Mundial 2026. Estas ausencias obligarán a los gaditanos a ajustar su estrategia ofensiva y defensiva.

El once

El técnico decía UDA tendrá que 'inventarse' un nuevo once que diferirá del que ha venido actuando en las últimas jornadas, con alguna variación mínima. Rubi tiene fija la defensa, cuyos integrantes se saben de 'carrerilla'. Andrés Fernández estará bajo palos, con Daimiel Chirino y Álex Muñoz, en los costados, la dupla sólida que forman el portugués Nelson Monte y el Italiano Federico Bonini.

El centro del campo supone un foco de atención añadido al planteamiento de un partido ante un rival como el Cádiz, sobre todo con el solivianto que supone la ausencia del serbio Stefan Dzodic y la condición de apercibido de Dion Lopy, al que parece que le 'pueden' las faltas pasadas y sufre la incontinencia arbitral de juzgar como 'asesinatos' sus acciones incluso reglamentarias cuando otros actúan con más vehemencia que el senegalés no son ni apercibidos. Una tarjeta condicionará al jugador y puede conllevar problemas añadidos con vistas al próximo compromiso en Leganés. Con Iddrisu Baba recuperado, el ghanés apunta a firmar esa dupla en el centro del campo.

Por delante, la segunda línea está definida con Adrián Embarba y Nico Melamed, en los costados, y Sergio Arribas, en la función de enganche, por detrás del brasileño Thalys, que jugaría por primera vez como titular en Liga, tras serlo hace unas semanas en Copa, en el Artés Carrasco de Lorca, con un test superado con nota.

Dos puntales

El Cádiz afrontará su visita con la obligación de introducir cambios relevantes en su once inicial, debido a las ausencias de Kovacevic y Tabatadze, ambos convocados por sus selecciones. La falta del sostén defensivo y del máximo goleador obliga a Gaizka Garitano a reorganizar su estructura en varias líneas. En el centro de la defensa, Pelayo parte con ventaja por delante de Jorge Moreno, mientras que Caicedo también aparece como alternativa, sobre todo ante la ausencia de Fali. En el lateral derecho persiste la duda con Iza recién recuperado, lo que podría hacer que Caicedo repita titularidad, mientras que Juan Díaz parece tener menos opciones. En el lateral izquierdo, Climent ha recuperado su sitio con firmeza.

En el centro del campo, Moussa Diakité y Sergio Ortuño sostienen la medular, con Álex perdiendo presencia en favor de Joaquín González. La ausencia de Tabatadze deja abiertas las bandas, con la duda de si Brian Ocampo repetirá titularidad, mientras que De la Rosa y Ontiveros aparecen como alternativas más sólidas, dado que Efe Aghama no suele partir de inicio. Suso apunta a mantenerse en la mediapunta y Álvaro García Pascual volvería a ocupar la punta de ataque, pese a su sequía goleadora y a que ni Roger Martí ni Dawda Camara han aportado soluciones arriba.