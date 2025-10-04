El Almería aprueba el examen más duro, hasta el momento

Once inicial del Almería contra el Deportivo de la Coruña

Antonio del Rosal Sábado, 4 de octubre 2025, 19:56 Comenta Compartir

8-Bonini

El italiano hizo el 0-1 tras un gran gol de cabeza a la salida de un córner. Otro recital más del central, teniendo presencia en los balones aéreos, haciendo bien la coberturas y fijando a los delanteros rivales.

7-Andrés Fernández

El guardameta salvó la primera ocasión clara del partido, un mano a mano escorado con Luismi. No pudo hacer nada en el golazo de Yeremay, pero evitó el segundo gol del Dépor en un disparo lejano.

6-Álex Muñoz

El lateral tuvo que focalizarse en defender y le tocó 'bailar' con la más fea; Luismi Cruz fue un quebradero de cabeza, aunque el sevillano pudo ver la cartulina roja por un pisotón sobre el rojiblanco. Muñoz no renunció al ataque.

4-André Horta

El centrocampista portugués se tuvo centrar más en destruir que en construir durante la primera mitad. Generó poco fútbol y estuvo muy desaparecido;sin balón sufre, necesita un planteamiento ofensivo para que brille.

5-Arnau

Tuvo alguna jugada individual, pero de nuevo el catalán se vuelve a desinflar cuando juega de titular; su 'rol' es de revulsivo. Fue sustituido en la segunda parte. Los aficionados siguen esperando más del catalán.

5-Arribas

El madrileño realizó varias jugadas aisladas, pero no fue determinante.También tuvo algún disparo desde la frontal, pero le faltó puntería. Se implicó mucho en defensa y Rubi lo premió jugando todo el partido.

6-Dzodic

El serbio repetía de titular e hizo una gran primera parte; realizando ese 'trabajo sucio' para que el Almería se fuera ganando al descanso. Recuperó varios balones, dándole vida a su equipo.

5-Chirino

El lateral se encargó de en defender a Yeremay, lo pudo maniatar durante la primera mitada, pero en el segundo acto le hizo un 'traje' generando el empate a uno. Siempre intentó subir.

7-Baptistao

El brasileño arrancó el partido ayudando en defensa, cuando el Almería sufría sin balón. Baptistao apenas tuvo ocasiones en ataque; se centró en minimizar las ofensivas del Dépor.

5-Melamed

El extremo tuvo la primera ocasión, pero estuvo lento por la banda izquierdo y su disparo acabó en córner, que fue el 0-1. Melamed estuvo muy intermitente y le faltó personalidad para levantar a la UDA.

6-Nelson Monte

El portugués hizo un partido muy completo; se entiende muy bien con Bonini. El central estuvo bien ubicado, sin dejar huecos y atento a las coberturas. El luso llevó el brazalete de capitán a la salida de Leo Baptistao.