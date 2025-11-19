Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álex Muñoz trabaja para conseguir sus retos y los de la UD Almería. UDA
UD Almería

Álex Muñoz sueña con ascender con la UD Almería

El lateral rojiblanco asegura que «si esperas y trabajas, todo llega; quiero lograr un ascenso que nunca he conseguido»

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:15

Comenta

Álex Muñoz, el lateral con alma de llegador, se presentó en UDA Radio para desgranar las claves de la resurrección de la UD Almería. La ... conversación, que transitó desde su suplencia inicial hasta la química interna del vestuario, ofreció una visión profunda de la transformación de un equipo que ha encontrado equilibrio y conexión con una afición que ruge con fuerza en cada partido. Muñoz, cuya trayectoria tardía en Primera refleja que «si esperas y trabajas, pues todo llega», confesó que su mayor reto ahora es lograr el ascenso en una ciudad donde «el sol que sale casi cada día te da vida, te da energía y te transmite optimismo», un reflejo del ambiente que se respira en el club y su entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  4. 4 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  5. 5

    Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba
  6. 6 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  7. 7 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  8. 8 Sorprenden en plena calle en Granada a un joven con una manta que ocultaba varios kilos de marihuana
  9. 9 El aviso del famoso empresario José Elías sobre las pensiones: «Tendrán que hacer coliving»
  10. 10 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Álex Muñoz sueña con ascender con la UD Almería

Álex Muñoz sueña con ascender con la UD Almería