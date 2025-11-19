Álex Muñoz sueña con ascender con la UD Almería

Álex Muñoz, el lateral con alma de llegador, se presentó en UDA Radio para desgranar las claves de la resurrección de la UD Almería. La ... conversación, que transitó desde su suplencia inicial hasta la química interna del vestuario, ofreció una visión profunda de la transformación de un equipo que ha encontrado equilibrio y conexión con una afición que ruge con fuerza en cada partido. Muñoz, cuya trayectoria tardía en Primera refleja que «si esperas y trabajas, pues todo llega», confesó que su mayor reto ahora es lograr el ascenso en una ciudad donde «el sol que sale casi cada día te da vida, te da energía y te transmite optimismo», un reflejo del ambiente que se respira en el club y su entorno.

El lateral abordó la sana rivalidad con Centelles, destacando cómo la competencia interna fortalece al equipo. «Él y yo nos llevamos bien, nos respetamos y competimos por el puesto. Eso pasa en cada posición: hay mucha competencia, pero siempre sana. Cuando alguien corrige un error, otro aprende; cuando alguien marca, los demás celebramos y nos motivamos. Esa dinámica es clave para crecer y mantener el nivel». Muñoz destacó que esa competencia no genera tensiones, sino que potencia la cohesión del vestuario.

La explosión de Thalys, el joven brasileño recién llegado, fue otro punto central de la charla. Muñoz resaltó la importancia de la adaptación: «Viene de otro continente y adaptarse no es fácil. Pero tiene grandes cualidades, trabaja muy duro para alcanzar el físico necesario y aprende rápido. Le felicité por su gol y su gran partido, que le liberó un poco; ahora debe mantenerse, seguir trabajando y confiar en sus posibilidades». Este apoyo entre compañeros refleja un vestuario que ha ido construyendo confianza y solidaridad, elementos que se traducen en el rendimiento.

Contrastes

El alicantino repasó las fases iniciales de la temporada, señalando la dificultad de encajar demasiados goles y la importancia de la evolución táctica: «Al principio los partidos eran raros, encajábamos demasiado. Una base fundamental es mantener la portería a cero y ser un bloque sólido, atacando y defendiendo juntos. Eso lo hemos mejorado mucho con el cuerpo técnico y ha marcado la diferencia en resultados». Destacó la labor del entrenador y su equipo en el trabajo táctico y el análisis constante de los partidos, algo que permitió que los jugadores se adaptaran mejor y potenciara sus fortalezas individuales.

El salto de calidad del equipo no fue fruto de la casualidad, sino de la paciencia y del trabajo. «Hicimos muchas sesiones de vídeo, corregimos detalles tácticos y, al ser muchos jugadores nuevos, nos costó adaptarnos al estilo del cuerpo técnico. Pero sabía que, cuando el equipo arrancara en estas condiciones, teníamos que tirar para arriba. Y poco a poco se notó el cambio: más confianza, mejor comunicación y más seguridad en nuestras ideas», comentó Muñoz, subrayando la importancia de la disciplina y la constancia.

Comunión

La comunión con la afición también emergió como un eje fundamental de la conversación. Muñoz destacó cómo la conexión con los seguidores ha crecido, especialmente tras victorias contundentes como la de 3-0 ante el Cádiz: «La afición cada vez está más contenta y conectada con lo que transmite el equipo. Mantener esa comunión es clave, tanto en momentos buenos como cuando lleguen rachas complicadas. Sentir el apoyo desde las gradas te da un plus que se nota en cada acción».

En lo personal, Muñoz resaltó su buen momento en la temporada, con tres asistencias y un gol que han reafirmado su rol como lateral llegador, potente en el juego aéreo y clave en las transiciones ofensivas. «Este año he tenido más protagonismo defensivo, pero intento incorporarme cuando puedo. Dar asistencias y goles que valen victorias es muy satisfactorio», confesó, reconociendo que cada contribución individual se mezcla con la fortaleza colectiva. También destacó la importancia de conocer bien a sus compañeros para optimizar la conexión en el campo, un detalle que considera decisivo en partidos ajustados.

Una gran motivación

El ascenso sigue siendo la gran motivación de Muñoz. «Unos jugadores maduran antes, otros después; yo he ido progresando poco a poco y estar aquí es emocionante porque nunca he conseguido un ascenso. Ese es mi mayor reto. Sabemos que cada partido cuenta, que debemos mantener la concentración y que la regularidad será nuestra mejor aliada».

En cuanto al calendario, celebró que se pueda disputar cuanto antes el partido aplazado ante el Ceuta, aunque reconoció que será un viaje exigente antes de la Copa. «Nos conviene porque luego viene la Copa y varios partidos seguidos. Es un viaje más pesado, pero lo afrontaremos con ilusión y con la mentalidad de que esos 45 minutos pueden darnos 3 puntos vitales», explicó.

Un rival difícil

Del próximo rival, el Leganés, advirtió sobre la necesidad de máxima concentración. «Es un gran equipo, con un bloque sólido y jugadores de calidad. Su campo siempre es complicado y hay que dar lo máximo, concentrados, porque los detalles marcarán la diferencia». Subrayó, del mismo modo, que la preparación mental y física será determinante para mantener la buena racha y el objetivo claro del ascenso.

Por último, Álex Muñoz desmintió cualquier rumor sobre la cohesión del vestuario y destacó la mezcla de juventud y veteranía en la que se basa la UDA. «Hay gente joven y veterana, buena convivencia, grupo sano, con ganas de competir y mejorar, da igual la edad. Eso se contagia y se refleja en el día a día y los partidos. Cuando se siente confianza, cuando todos remamos en la misma dirección, los resultados llegan de manera natural», concluyó.