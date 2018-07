¿Vendes tu móvil? No olvides seguir estos pasos antes de deshacerte de él La Policía Nacional recuerda la importancia de seguir todos y cada uno de ellos ÁNGEL ORTE Lunes, 30 julio 2018, 12:56

Si está pensando en deshacerte de tu smartphone para renovarlo por un modelo más actual, debes borrar todos tus datos personales. Así lo recuerda la Policía Nacional a través de su cuenta en Twitter, haciendo referencia a la información proporcionada por la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI). Y es que es algo fundamental, ya que, en caso contrario, podríamos correr un riesgo ante el posible uso que le pudiera dar su próximo propietario. ¿Cómo lo hacemos? Te lo explicamos.

En primer lugar, debes hacer una copia de seguridad de la información que no quieres perder para que puedas recuperar los datos en el siguiente terminal. En segundo lugar debes cifrar tu dispositivo, estableciendo una contraseña para ciertos datos. En dispositivos de Apple, por ejemplo, no es necesario. De esta forma, el próximo usuario no podrá acceder a esos datos anteriores.

En Android, el cifrado se consigue a través de la siguiente ruta: Ajustes->Seguridad->Cifrar teléfono. Nota: Si el teléfono admite tarjetas de memoria SD, debes cifrar su información.