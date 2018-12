Ya no podrás reenviar un mensaje de WhatsApp a más de cinco chats Un golpe a las cadenas de 'spam' Á.L. Martes, 18 diciembre 2018, 11:45

Las famosas cadenas de mensajes que se propagan cada cierto tiempo a través de las redes sociales pueden tener sus consecuencias en forma de linchamientos o incluso muertes ficticias provocadas por las mismas. Para limitar que se propague información o mensajes que no se ajusten a la ética, WhatsApp ha decidido limitar el número de reenvíos.

A partir de ahora, la app de mensajería instantánea más utilizada en todo el planeta, permitirá reenviar un único mensaje a 5 chats o conversaciones como máximo. De este modo, al restringir el número de personas o de grupos a los que se vuelve a enviar el mismo mensaje recibido, WhatsApp pretende acabar con el 'spam' que estaba fomentando.

Hasta la fecha se podía reenviar un mismo mensaje hasta 20 conversaciones diferentes. No en vano, aunque reduce drásticamente las posibilidades de compartir información que no resulte veraz, no acaba del todo con las opciones de que cualquiera pueda hacer spam aunque sea en menor medida.