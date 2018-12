PlayStation Classic, vuelta a la infancia con matices PlayStation La icónica consola de Sony en formato mini, con un gran diseño y con títulos tan reconocibles como Metal Gear Solid o Final Fantasy VII, pero con detalles por pulir IBAN GARBAYO Madrid Sábado, 8 diciembre 2018, 02:40

Solo con pensar en la primera consola de PlayStation a uno le recorre un escalofrío. Un impulso que surge por la nostalgia de recordar un icono dentro del mundo de los videojuegos y que supuso toda una revolución dentro de esta industria. Sony Interactive Entertainment España (SIE España) lanzó el pasado 3 de diciembre PlayStation Classic, una reproducción fiel de la consola original de Sony. Sin embargo, pese a tener muchas cosas buenas -como su diseño- se echa en falta un catálogo más amplio y la adaptación al español de algunos de los títulos más emblemáticos de la saga.

Han pasado ya 24 años desde que saliera al mercado la primera PlayStation. Y con las Navidades a la vuelta de la esquina, la multinacional japonesa ha decidido crear una réplica en miniatura un 45% más pequeña que la original. Además, con la idea de que se convierta en un objeto de coleccionismo único, ha lanzado la campaña 'Vuelve la peseta', con la que ofrecerá un exclusivo pack para aquellos interesados que abonen el importe total de la 'PS Classic' en pesetas (concretamente 16.630 pesetas, equivalentes a 99,00€).

¿Cómo es la PlayStation Classic?

Queda claro a simple viste que es un fiel reflejo de la videoconsola original. Su coqueto tamaño y escaso peso la hacen ideal para ser trasladada. Un claro punto a favor del usuario ya que le permitirá en un abrir y cerrar de ojos enchufarlo donde quiera y recordar 'tiempos pasados' con familia o amigos. En cuanto a la jugabilidad, se producen las mismas sensaciones que con su 'padre'. O su 'abuelo' mejor dicho.

AL DETALLE: Precio. 99,00 € Tamaño. Un 45% más pequeña que la primera PlayStation y con un peso de 170 gramos. Catálogo. 20 de los mejores juegos de la consola original, como Final Fantasy VII, TEKKEN 3, Ridge Racer Type 4, Grand Theft Auto, Metal Gear Solid y muchos más.

Por ejemplo, cuando peleas con un amigo a un clásico de la lucha como 'Tekken 3' usando cada uno un mando (vienen dos en el paquete), no existe casi diferencia con respecto a lo que se sentía de niño haciendo exactamente lo mismo. Sin duda, uno de los puntos más importantes cuando creamos una videoconsola de este tipo: recordar tiempos pasados. Las habituales acciones de guardar partidas, suspender cuando se quiera una de ellas y cambiar de manera virtual de disco si alguno de los juegos lo precisa, funcionan también con total naturalidad.

Sin embargo, no es todo de color de rosa. Se echa en falta un menú de videojuegos más amplio -incluye 20 títulos- donde no encontramos clásicos tan reconocibles como 'Spyro The Dragon' o 'Crash Team Racing'. Además, resulta extraño jugar a Metal Gear Solid -o el resto de juegos del paquete- y escuchar en inglés la voz de 'Snake' sin la narración del español Alfonso Vallés. Independientemente de que en su momento se lanzasen en nuestro país subtitulados e incluso doblados a nuestro idioma, se echa en falta ese detalle. A su vez, es algo incómodo -con las pantallas de televisión actuales- jugar a un videojuego en formato de 4:3 donde los bordes negros no se pueden disimular. En conclusión, PlayStation Classic llega al mercado con el recuerdo y la jugabilidad de tiempos pasados, pero con algunos detalles por pulir.