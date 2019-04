El peligro del 'Whatsapp de colores' gratis que ha afectado a muchos usuarios Se trata de un ataque informático que busca robar datos e infectar de publicidad los dispositivos móviles ÁLVARO LÓPEZ Lunes, 8 abril 2019, 12:13

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea entre móviles, ha vuelto a ser el objetivo de un nuevo virus informático. Se trata de un ataque que infecta los dispositivos donde se haya instalado y cuyo índice de éxito es superior al propagarse entre los contactos de la víctima que haya picado el anzuelo de este virus. El mismo consiste en engañar al que lo recibe haciéndole creer que podrá cambiarle el color a su WhatsApp.

Nada más lejos de la realidad. WhatsApp no puede cambiarse de color. Al menos no con una aplicación oficial y consentida por la propia plataforma de mensajería -cabe recordar que WhatsApp está suspendiendo cuentas que utilizan aplicaciones no oficiales-. Por ello, es vital partir de esta base para entender que el mensaje que puede llegar prometiendo ese cambio de color es un virus.

Las víctimas reciben en su WhatsApp un mensaje desde otro contacto que ya haya sido infectado con el virus

Las víctimas reciben en su WhatsApp un mensaje desde otro contacto que ya haya sido infectado con el virus. El mensaje asegura que pulsando un enlace se accede a una app que permite cambiar el color de WhatsApp. Dicha app varía en función de si se ha accedido a ella mediante el móvil o mediante el ordenador.

Si la víctima accede al enlace desde el ordenador se encontrará con una web que indica lo que se puede leer en la imagen que acompaña a este artículo

Si la víctima accede al enlace desde el ordenador se encontrará con una web que indica lo que se puede leer en la imagen que acompaña a este artículo. En ese caso lo que hace el virus es instalar un complemento para Google Chrome que a su vez enviará el mismo mensaje para cambiar WhatsApp de color a todos los contactos de la víctima.

Por el contrario, si se accede al enlace al virus desde el móvil lo que se hace es descargar una aplicación externa y fuera de todo control de iOS o Android que básicamente instala publicidad y roba información del terminal. Además, como la app que se instala no es visible, trabaja siempre en segundo plano robando datos de la víctima.

Ante la más mínima duda, lo primero que hay que hacer es desconfiar. Denunciar cualquier posible virus puede suponer una ventaja para acabar con este tipo de prácticas que vulneran la privacidad de los usuarios y ponen en serio peligro la seguridad en el uso de un teléfono móvil.