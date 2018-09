El big data llega al salpicadero de los coches General Motors. / Archivo TECNOLOGÍA General Motors rastreará los gustos radiofónicos de sus conductores INNOVA+ Madrid Viernes, 28 septiembre 2018, 18:30

El big data también es importante en la industria del automóvil y es que conocer los gustos de los clientes es un tema muy importante para fidelizar con ellos. El reto lo ha dibujado la estadounidense General Motors y el foco no se ha puesto en los hábitos de conducción, sino en cómo se hace uso de la radio.

«Estamos buscando la forma de conectar la industria de la radio y la del automóvil», explicó el director de transformación digital global en la compañía, Saejin Park, en la Asociación de Anunciantes Nacionales de Estados Unidos.

Una práctica que comenzó en 2017 y ha recolectado un total de 90.000 hábitos de consumo de sus conductores. Tres meses solo de estudio, de noviembre a enero, que recopilan y monitorizan constantemente los que se reproduce en el sistema AM/FM/XM del coche.

Gracias a la conectividad LTE que equipan los vehículos de General Motors, los ingenieros de la compañía pueden conocer la emisora que se está escuchando, si se cambia en algún momento u otros factores similares.

No obstante, la estadounidense no sabe aún cómo rentabilizar esa información. «Estamos buscando formas de utilizar este tipo de conjuntos de datos. Es un problema complicado y complejo y no sé cuál es la respuesta. Pero GM está realmente interesado en descubrir cuál podría ser el camino potencial», detallan.