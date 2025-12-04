Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sede de Meta en California. EFE

Bruselas investiga a Meta por vetar a ChatGPT y otros proveedores de IA de WhatsApp

De probarse las sospechas de la Comisión, la compañía estaría abusando de su posición dominante en el sector y vulnerando la normativa europea

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:48

La Comisión Europea ha abierto este jueves una investigación antimonopolio a Meta -empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- por prácticas que supuestamente habrían vetado ... a ChatGPT y a otros proveedores de Inteligencia Artificial (IA) del servicio de mensajería WhatsApp. La nueva política de la empresa, anunciada en octubre, prohíbe a los proveedores de IA comunicarse a través de esta aplicación -la solución para empresas de WhatsApp- cuando la IA es el servicio principal ofrecido. El Ejecutivo comunitario está preocupado por esta nueva política y que ésta pueda impedir que terceros proveedores de este tipo de tecnología ofrezcan sus servicios a través de esta plataforma en Europa, lo que supondría el incumplimiento de la normativa sobre competencia en el bloque comunitario.

