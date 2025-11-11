Treinta años después de Star Wars, los robots que imaginamos imposibles ya nos preparan la tortilla

Hace apenas tres décadas, cuando la mayoría de nosotros nos sentábamos en el sofá con una bolsa de palomitas para ver a Luke Skywalker enfrentarse ... a sus enemigos en una galaxia muy, muy lejana, nadie imaginaba que en 2025 nos levantaríamos de ese mismo sofá para encontrarnos con robots que marchan junto a soldados, analizan radiación nuclear o nos preparan la cena. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo en el segundo día de las jornadas del III Congreso de IA de Andalucía, donde la ciencia ficción se ha mudado definitivamente a nuestras universidades, hospitales, despachos y hogares.

Recuerda esa sensación de asombro cuando viste por primera vez a los hologramas de la Princesa Leia comunicándose a través del espacio intergaláctico, o cuando observaste los droides de C-3PO y R2-D2 realizando tareas que parecían imposibles. Imaginabas que todo aquello ocurriría en una galaxia tan lejana que ni tu bisnieto lo vería. Sin embargo, mientras los visitantes recorren los stands de las jornadas del III Congreso de IA de Andalucía en estos momentos, esa realidad que parecía confinada a la pantalla cinematográfica está siendo desmontada pieza a pieza, revelando que ya no es ficción, sino presente.

Los stands se suceden unos tras otros, cada uno con una promesa diferente. Stands dedicados completamente a la formación de estudiantes, ofreciendo herramientas y conocimientos para que las nuevas generaciones no se queden atrás en este tsunami tecnológico. Pero lo más interesante es encontrarse con los stands de matching learning, un concepto que suena a jerga empresarial pero que es profundamente útil en nuestro mundo actual fragmentado. El matching learning funciona conectando perfiles de personas con necesidades reales de empresas, analizando habilidades auténticas en lugar de currículos desfasados. Es como si alguien finalmente hubiera decidido que los trabajos y las personas deberían encontrarse de manera inteligente, no por casualidad o enchufismo.

Las administraciones públicas ocupan un lugar absolutamente central en estas jornadas. Decenas de stands muestran cómo la IA puede revolucionar esos procesos que todos conocemos; reducir tiempos de espera; mejorar la atención al ciudadano; automatizar gestiones burocráticas que parecen diseñadas para frustrar. Porque al final, la IA no es solo entretenimiento o eficiencia empresarial, es también una herramienta para que la administración funcione como debería funcionar, como todos desesperadamente esperamos que funcione.

Los talleres prácticos son el corazón palpitante de estas jornadas. Asistentes aprenden a crear vídeos con ayuda de la inteligencia artificial, a diseñar videojuegos, a utilizar herramientas que hace apenas cinco años parecían reservadas para estudios hollywoodienses o grandes desarrolladoras internacionales. Y sí, quizás esto suena como una noticia desalentadora para quienes estudiamos comunicación audiovisual hace una década, para aquellos que invirtimos años aprendiendo manualmente lo que ahora una máquina puede hacer en minutos. Los pobrecitos que dedicamos miles de horas a software especializado, que aprendimos cada atajo, cada técnica, descubrimos que eso que tanto trabajo costó ahora es accesible a cualquiera que sepa escribir una instrucción en lenguaje natural. Pero quizás el futuro no sea reemplazar personas, sino enseñarles a trabajar junto a máquinas que amplíen sus capacidades exponencialmente.

La ciencia ficción se vuelve estrategia militar

Pero lo verdaderamente revelador, lo que congela la sangre mientras lo ves en funcionamiento, llega con Alisys Robotics. Una empresa que ha decidido que el futuro no espera a regulaciones ni debates éticos. Mientras muchas naciones europeas aún debaten legislaciones restrictivas, mientras existe cierta reticencia cultural a abrazar completamente la inteligencia artificial física, en países con normativas menos restrictivas que la estadounidense o la china, eso que nosotros imaginamos como un futuro utópico ya es el presente operativo, la realidad cotidiana.

La compañía funciona de manera dual, trabajando tanto a nivel militar como a nivel personal y profesional para empresas. Los robots de Alisys Robotics no son los androides amistosos de las películas. Son máquinas diseñadas para funcionar en la realidad más dura y exigente: algunos trabajan en operaciones militares, marchando junto a cuerpos como el ejército de Roma y otros cuerpos oficiales. Estos robots tienen la capacidad de transportar cargas de hasta 80 kilogramos sin problema, incluso seres humanos completos si es necesario. Pero lo que realmente quita el aliento es su capacidad de manejar armas con una precisión y una facilidad que los humanos solo pueden soñar alcanzar, armas cuyos pesos son prácticamente impensables para la mano de una persona, armas que exigirían entrenamientos imposibles y fuerzas sobrehumanas.

Esto plantea preguntas incómodas que rondan en la mente mientras observas al robot moverse ¿significa esto que el riesgo humano en conflictos armados disminuye, o simplemente estamos abriendo la puerta a nuevas formas de guerra? ¿Nuevos tipos de conflictos donde los ciberataques coordinados por máquinas que piensan más rápido que nosotros se convierten en las armas definitivas? La respuesta probablemente es ambas cosas, y eso es lo que asusta.

Pero no todo es estrategia bélica ni pesimismo existencial. Otro robot que acaba de regresar de una central nuclear cuenta una historia completamente diferente, una donde la tecnología nos salva. Su misión en la central nuclear no era destruir, sino proteger. Analiza paredes que contienen radiación peligrosa para el ser humano, permitiendo mejorar la seguridad de la instalación sin exponer a trabajadores a dosis potencialmente letales. Es un salvavidas metálico, una mano que puede aventurarse donde exponernos sería una sentencia de muerte lenta.

Cuando la cena te espera lista

¿Recuerdas esa escena de Big Hero 6 donde Baymax, el robot de asistencia sanitaria, es tan considerado y útil que casi deseas que existiera de verdad? Bueno, existe. La empresa ha desarrollado aplicaciones de bienestar para la salud como Beimax que pueden asistir a cualquier tipo de personas, desde aquellas con dependencias funcionales que necesitan ayuda constante, hasta los adultos completamente independientes que simplemente llegan del trabajo destrozados, deseando poder desconectar ese cerebro que la sociedad moderna nos obliga a mantener constantemente activado a toda velocidad.

¿Recuerdas cuando llegabas del colegio y tu madre tenía preparada una tortilla francesa con jamón de York y una taza de caldo de pollo caliente? Ese gesto, esa calidez, ese cuidado maternal que no era solo comida sino amor traducido a proteínas y minerales. Ahora, cuando llegas del trabajo tras ocho horas siendo el adulto funcional que la sociedad exige, tu robot de asistencia doméstica puede ser eso para ti. Puede prepararte esa cena, puede ser lo que imaginas, lo que necesitas, lo que la vida adulta te ha quitado: el cuidado sin culpa, la ayuda sin condiciones.

Pero estos asistentes de metal no solo cocinan y sirven. También monitorean constantemente. Analizan tu alimentación, tu rendimiento laboral, tus horas de sueño. Detectan patrones, entienden qué es normal para ti y qué es anomalía. Si detectan algo que cruza los límites razonables, que se sale de los parámetros aceptables, llaman a emergencias en el mismo momento.

Operar a kilómetros de distancia

En el sector médico, la transformación es igual de radical y quizás más esperanzadora. Hoy en día, un cirujano puede realizar una operación quirúrgica desde el otro lado del mundo, desde la comodidad de donde quiera. Cámaras con sensores sofisticados transmiten la imagen en tiempo real, el médico realiza exactamente los movimientos que considera necesarios desde su consola, pero no son sus manos las que tocan al paciente, sino las de un robot de precisión sobrehumana. En operaciones donde la esterilidad es tan crítica que cualquier contaminación humana es inaceptable, el robot es perfecto. No se cansa, no tiembla, no comete errores por distracción o por el cansancio de una jornada de dieciséis horas. Sus movimientos son exactos, repetibles, imposibles de mejorar.

Mientras recorres estos stands, mientras ves en vivo lo que hace apenas una generación parecía imposible, surge una pregunta inevitable: ¿qué parte de Star Wars y Big Hero 6 aún sigue siendo ficción? ¿Qué seguirá siendo ciencia ficción dentro de diez años? Quizás la respuesta sea que la línea entre ficción y realidad nunca fue tan fina como creímos, solo necesitaba que alguien la cruzara.