Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mini Beimax saludando a los asistentes del III Congreso de IA de Andalucía 'Conecting Worlds, Transforming Realities' Cristina Ramos

Treinta años después de Star Wars, los robots que imaginamos imposibles ya nos preparan la tortilla

El III Congreso de IA de Andalucía revela cómo la IA ha cruzado la pantalla del cine para instalarse en administraciones, quirófanos y salas de estar

Cristina Ramos

Cristina Ramos

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:52

Comenta

Hace apenas tres décadas, cuando la mayoría de nosotros nos sentábamos en el sofá con una bolsa de palomitas para ver a Luke Skywalker enfrentarse ... a sus enemigos en una galaxia muy, muy lejana, nadie imaginaba que en 2025 nos levantaríamos de ese mismo sofá para encontrarnos con robots que marchan junto a soldados, analizan radiación nuclear o nos preparan la cena. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo en el segundo día de las jornadas del III Congreso de IA de Andalucía, donde la ciencia ficción se ha mudado definitivamente a nuestras universidades, hospitales, despachos y hogares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  3. 3 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  4. 4 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  5. 5

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  6. 6 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  7. 7 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  8. 8 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  9. 9 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  10. 10 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Treinta años después de Star Wars, los robots que imaginamos imposibles ya nos preparan la tortilla

Treinta años después de Star Wars, los robots que imaginamos imposibles ya nos preparan la tortilla