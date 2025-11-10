TAI Granada vuelve a ser referente en IA y marca la tendencia nacional
La XIII edición del evento, dentro del III Congreso de IA de Andalucía, destaca por el liderazgo local, la influencia de la inteligencia artificial en el arte y el tejido profesional, y un marcado protagonismo en redes sociales
Granada
Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:51
Granada amaneció el pasado lunes envuelta en un ambiente que va más allá del habitual, donde la inteligencia artificial es la protagonista absoluta y pone ... en movimiento ideas, debates y oportunidades en el Palacio de Congresos. La XIII edición de TAI Granada, organizada por IDEAL dentro del III Congreso de IA de Andalucía 'Connecting Worlds, Transforming Realities', reunió a empresarios, expertos, estudiantes y políticos en una jornada que confirmó el potencial de la ciudad para liderar el futuro digital.
Uno de los primeros datos que impactó a los propios organizadores viene de la esfera digital: TAI Granada fue la quinta tendencia nacional en X (antes Twitter), situándose como el quinto tema del que más se habló en España durante la mañana. El hashtag #TAIGranada sumó nada menos que 338.283 impresiones, reflejo del interés social y profesional que genera el evento.
La jornada arrancó con una bienvenida especial. Por primera vez, el tenor José Manuel Zapata ejerció como presentador, sustituyendo a Iñaki Cano, habitual conductor del congreso en ediciones anteriores. Zapata, conocido por su capacidad de mezclar humor y música, ofreció un arranque musical entre el público que fue celebrado por los asistentes y destacado en redes sociales.
La programación giró en torno a la Capitalidad Cultural de Granada, con múltiples demostraciones en directo que exploraron las aplicaciones artísticas de la IA: debates sobre lenguaje y literatura, música y creatividad, así como la presentación de proyectos donde humanos y algoritmos conviven y colaboran. El ambiente en los pasillos, marcado por la mezcla de empresarios y profesionales así como de estudiantes de Formación Profesional y universitarios, puso de manifiesto el atractivo profesional del evento. Muchos acudieron para conocer de primera mano el panorama laboral actual, entablar contacto con empresas y buscar prácticas o un primer empleo en el mundo tecnológico.
A lo largo del día, las charlas fueron desgranando los retos y posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en el arte, la música y la literatura. Especial atención recibió una mesa redonda sobre sesgos de los algoritmos en el idioma español y la importancia de desarrollar una IA que se exprese y piense desde la propia lengua, con la participación de especialistas del ámbito académico como Asunción Gómez y el director del periódico IDEAL Quico Chirino.
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, inauguró el congreso poniendo el énfasis en el papel protagonista de la ciudad dentro de Andalucía: «Granada crece en influencia, liderazgo y protagonismo», afirmó durante su intervención, reafirmando la vocación tecnológica y cultural del municipio en el contexto de la transformación digital.
A las demostraciones en directo se sumaron espacios de diálogo entre desarrolladores, artistas y periodistas, además de la esperada sesión sobre música e IA, que ha atraído la atención mediática y estudiantil. El evento, según sus organizadores, refuerza la imagen de Granada como ciudad pionera y punto de encuentro para quienes quieren comprender y participar en el nuevo paradigma de la inteligencia artificial.
Así, la TAI Granada 2025 deja un balance rotundo: tecnología, cultura, futuro y liderazgo, en un Palacio de Congresos que ha respirado desde primera hora un aire diferente, mezcla de tradición y vanguardia, reflejo de una ciudad que sueña y trabaja ya en el mañana.
