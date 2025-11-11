Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Escenario del Palacio de Congresos durante el III Congreso de IA de Andalucía.

Escenario del Palacio de Congresos durante el III Congreso de IA de Andalucía. Diego Callejón

Sigue el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía desde Granada

El evento, que se celebra en el Palacio de Congresos, se promociona como un espacio para compartir conocimiento, conectar visiones y transformar juntos el futuro con IA

Ideal

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:16

Después de la celebración de la XIII edición de TAI Granada, el evento sobre inteligencia artificial organizado por IDEAL, el Palacio de Congresos acoge este ... martes y miércoles el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía, bajo el lema 'Connecting Worlds Transforming Realities. La cita cuenta con los mayores expertos en la materia, que ofrecerán diversas ponencias a lo largo de ambas jornadas.

