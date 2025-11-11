Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela Gutiérrez, en el III Congreso de IA de Andalucía.

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela Gutiérrez, en el III Congreso de IA de Andalucía. Amanda Martínez
Inauguración

Paradela: «Granada se está convirtiendo en uno de los grandes motores de progreso de Andalucía»

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela Gutiérrez, interviene en la sesión inaugural junto a la alcaldesa, Marifrán Carazo

María Dolores Martínez

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:11

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha inaugurado de forma oficial la tercera edición del Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía 'Connecting Worlds. Transforming realities' ... que se está desarrollando en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Una cita que «sigue posicionando a Granada como ciudad que quiere y que muestra liderazgo en el ámbito de la inteligencia artificial». Tras agradecer a IDEAL su esfuerzo por traer, un año más, TAI, hablar de inteligencia artificial y relacionarlo con la cultura, aseguró que Granada es «patrimonio, historia, tradición y cultura pero, también, innovación, conocimiento e inteligencia artificial».

