Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Raúl Ordóñez en el III Congreso de IA de Andalucía.

Ver 30 fotos
Raúl Ordóñez en el III Congreso de IA de Andalucía. Amanda Martínez
Raúl Ordóñez 'Jaspeante'

«La inteligencia artificial no te quita el trabajo, te da alas»

El creador granadino @jaspeante, con casi un millón de seguidores en redes explica cómo convivir con las máquinas sin volverse un dinosaurio

Cristina Ramos

Cristina Ramos

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

Dice Raúl Ordóñez que estamos en el «año dos antes de ChatGPT». El granadino que responde al nombre de @jaspeante suma casi un millón de ... seguidores en TikTok y más de 800.000 en Instagram. En el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía, su charla 'Activa tu modo IA' sonó menos a discurso técnico y más a terapia colectiva para humanos confundidos con el futuro: «La IA no viene a quitarnos el trabajo, viene a darnos alas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  3. 3 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  4. 4 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  5. 5 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  6. 6 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  7. 7 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  8. 8

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «La inteligencia artificial no te quita el trabajo, te da alas»