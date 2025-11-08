Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los debates de la última edición del congreso, en 2024. C. CEREZO

Granada, epicentro de la innovación en torno a la IA

Comienza el III Congreso de Inteligencia Artificial, con TAIGranada como primer plato, y Juanma Moreno inaugura el nuevo centro andaluz

Javier Morales

Javier Morales

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:21

Este lunes será un día clave en la consolidación de Granada como el laboratorio de innovación de referencia en inteligencia artificial en Andalucía. La Agencia ... Digital de Andalucía (ADA) abrirá las puertas del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA) en el Parque Tecnológico de la Salud, al mismo tiempo que se celebra la tercera edición del Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía en el Palacio de Congresos. Arrancará un año más con el evento divulgativo TAIGranada, organizado por IDEAL.

