Granada, epicentro de la innovación en torno a la IA

Este lunes será un día clave en la consolidación de Granada como el laboratorio de innovación de referencia en inteligencia artificial en Andalucía. La Agencia ... Digital de Andalucía (ADA) abrirá las puertas del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA) en el Parque Tecnológico de la Salud, al mismo tiempo que se celebra la tercera edición del Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía en el Palacio de Congresos. Arrancará un año más con el evento divulgativo TAIGranada, organizado por IDEAL.

«Granada está llamada a tener un papel protagonista en el futuro tecnológico de Andalucía, como epicentro de la innovación y la investigación en torno a la inteligencia artificial. Una tecnología exponencial que está transformando el mundo y que estamos aplicando desde la ADA con ética, responsabilidad y poniendo en el centro las necesidades de las personas», explica Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta y presidente de la ADA.

Desde hace unos años, el ecosistema en torno a esta tecnología exponencial ha situado a la ciudad como un espacio de referencia en innovación con una presencia cada vez mayor de empresas relacionadas con la IA que eligen Granada para desarrollar sus proyectos. Según el último 'Informe de las capacidades andaluzas en el ámbito de la IA', hay 209 entidades con capacidades de desarrollo de IA en la región, concentradas principalmente en Granada, Málaga y Sevilla. En el crecimiento de ese ecosistema ha jugado un papel protagonista la ADA, que desde 2021 es la encargada de liderar la transformación digital de Andalucía, y que eligió Granada como sede del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía.

Coincidiendo con la apertura del centro, el Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía se celebrará del 10 al 12 de noviembre en el Palacio de Congresos de Granada, y reunirá a referentes nacionales e internacionales en la materia en un evento de acceso gratuito previa inscripción. El lema de esta tercera edición es 'Connecting worlds, transforming realities', haciendo hincapié en las posibilidades de la inteligencia artificial para aplicarse en todos los ámbitos y su carácter exponencial para transformar el futuro.

Esta edición pondrá especial énfasis en la computación cuántica y la aplicación de la IA en la agricultura y el sector de los videojuegos. La primera jornada del evento la protagonizará Talking About Artificial Intelligence (TAI Granada), una iniciativa promovida por IDEAL en la que habrá debates, charlas y demostraciones de la aplicación de esta tecnología a la cultura, la música, la literatura o la Semana Santa. Las dos siguientes jornadas las ocuparán más de 70 ponencias, mesas redondas, talleres y actividades paralelas en torno a las últimas tendencias en IA, con ponentes como Carlos Santana (divulgador y creador del canal de YouTube DotCSV), Mario Picazo (meteorólogo y experto en cambio climático), Coral del Val (Profesora Titular de la Universidad de Granada y miembro del Instituto DaSCI) y Zhe Wang (Frontier AI en Google DeepMind).

El mismo lunes que arranca el congreso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugurará el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, con sede en el edificio de la Fundación PTS en el parque tecnológico. Un proyecto para el que la ADA ha destinado una inversión de 3,5 millones de euros. «Este centro va a ser un espacio para transformar la inteligencia artificial en proyectos reales y útiles, desde el que vamos a promover llevar una implementación de la inteligencia artificial a la administración y a las empresas andaluzas de forma ética, práctica y eficiente», explica Raúl Jiménez, director gerente de la ADA. Desde este centro «colaborativo e innovador» se van a coordinar y gestionar los 65 casos de uso con los que cuenta la administración andaluza, así como desarrollar aplicaciones y ofrecer servicios.

El centro acoge también el Ecosistema de Innovación en Tecnologías Exponenciales andaluz, puesto en marcha en colaboración con IBM y Ayesa. «Un espacio que contribuirá a impulsar la investigación y el desarrollo, atraer y retener talento especializado, facilitar el acceso a la computación cuántica y sentar las bases de una nueva economía digital en torno a estas tecnologías», cuenta Jiménez.