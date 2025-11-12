Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

De gafas de realidad aumentada a dibujar bien sin talento: el futuro que imaginamos ya está aquí

Pasear por los stands del III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía es darse cuenta de que aquello que plasmaban las películas futuristas de finales de los 90 o principios de los 2000 ya ha llegado

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:53

Pasear por los stands del III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía es darse cuenta de que aquello que plasmaban las películas futuristas de finales ... de los 90 o principios de los 2000 ya ha llegado. Ese futuro que el ser humano imaginaba es hoy. Robots con forma humana, pero también otros que parecen perros, pueden usarse en catástrofes naturales, entrar dentro de un edificio y ver si hay alguien atrapado, sin tener que poner en riesgo la vida de ninguna persona o animal real. Esto lo ha conseguido NTT Data, una consultora tecnológica que también ha puesto en marcha un proyecto para la Junta de Andalucía relacionado con unas gafas de realidad aumentada que pueden ayudar en la predicción de plagas o inundaciones en terrenos agrícolas, concretamente, para el sistema vitivinícola; todo de forma inmersiva.

