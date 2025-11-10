El duelo entre la creación artesanal y la tecnológica queda en tablas

El duelo entre la creación de cerámica tradicional, a mano, y la generada con la impresora 3D quedó en tablas tras el animado coloquio que ... mantuvieron el artesano Chemi Márquez, patrono de la Fundación Fajalauza, y Juan Robles de Toro, fundador de Createc 3D. El reto, moderado por José Manuel Zabala, era reflejar en directo las diferencias y paralelismos existentes entre el modelado artesano y el producido por medio de una impresora 3D. Ambos, en directo. Para ello, Chemi Márquez dio forma a un plato de barro, mientras la impresora 3D generaba la llave representativa de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

Chemi Márquez explicó que «Fajaluza es una forma de hacer cerámica tradicional, sencilla y popular que nos representa porque todo el mundo ha comido y bebido con ella y ha lavado a sus bebés en los lebrillos. La ha utilizado desde siempre». En una época donde impera la inmediatez e innovación, «no hay prisa» en este arte, donde no hay dos piezas iguales porque cada trazo es distinto. «Ha tocado fondo y está subiendo por oposición a los artilugios porque la realidad humana tiene que tener ahora un valor».

En el caso de Juan Robles de Toro, arquitecto de formación, su interés por esta tecnología le llevó a convertirla en su gran empresa. La impresión 3D tiene ya aplicaciones «muy útiles» en medicina, industria, automoción y arquitectura, entre otros ámbitos. Pese al auge creciente, «no podemos fabricar nada en lo que no haya intervenido un humano» o diseñado digitalmente. «Es arte digital donde una máquina modela, plasma tus ideas y le da un aspecto físico».

Cuestionado acerca de la amenaza que puede suponer la tecnología en el proceso artesanal, Chemi aseguró que «el sabor que tiene una comida en un plato que está hecho por seres humanos con ese cariño nunca va ser el mismo». Por su parte, Juan Robles de Toro aportó que «no es la misma fabricación que hace la mano pero es otro tipo y cada cosa tiene su espacio y su público». Un handicap es la necesidad de un diseño previo, que suele ser más caro que la misma pieza y requiere más tiempo.

La huella de la llave de la Capitalidad, impresa en 3D, en el plato de barro recién modelado puso fin a este coloquio como símbolo de esa unión tan particular entre tradición y tecnología.