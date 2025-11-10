Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Chemi Márquez, patrono de la Fundación Fajalauza, y Juan Robles de Toro, fundador de Createc 3D, con José Manuel Zapata en el escenario de TAI Granada. Javier Martín

El duelo entre la creación artesanal y la tecnológica queda en tablas

El artesano de Fajaluza Chemi Márquez y el empresario Juan Robles de Toro ponen frente a frente la ceramica tradicional y la impresión 3D

María Dolores Martínez

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:25

El duelo entre la creación de cerámica tradicional, a mano, y la generada con la impresora 3D quedó en tablas tras el animado coloquio que ... mantuvieron el artesano Chemi Márquez, patrono de la Fundación Fajalauza, y Juan Robles de Toro, fundador de Createc 3D. El reto, moderado por José Manuel Zabala, era reflejar en directo las diferencias y paralelismos existentes entre el modelado artesano y el producido por medio de una impresora 3D. Ambos, en directo. Para ello, Chemi Márquez dio forma a un plato de barro, mientras la impresora 3D generaba la llave representativa de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

