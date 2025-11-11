Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una de las charlas de la sala Andalucía del Palacio de Congresos IDEAL

El campo también se riega con inteligencia artificial

Entre tractores digitales, algoritmos y boletines 3.0, las Salas Andalucía del Palacio de Congresos pasan un día imaginando cómo será el campo cuando la IA lleve las riendas

Cristina Ramos

Cristina Ramos

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

El Palacio de Congresos de Granada se convirte en el epicentro de la inteligencia artificial 'made in Andalucía'. Tres salas, Andalucía I, II y III, ... decenas de ponencias y un mismo mensaje, el futuro del campo, la administración y hasta el boletín oficial pasa por los algoritmos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  2. 2 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  3. 3 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  4. 4 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  5. 5

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  6. 6

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  7. 7 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  8. 8 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  9. 9 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  10. 10 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El campo también se riega con inteligencia artificial

El campo también se riega con inteligencia artificial